46% di sconto sul prezzo di listino, colorazione bianca, e un prezzo che difficilmente si può ignorare. L’Headset Corsair HS80 RGB USB sta facendo parlare di sé in queste ore su Amazon, e non è difficile capire perché: una cuffia gaming con microfono broadcast-grade, Dolby Audio 7.1 e costruzione in alluminio che ora costa meno della metà del suo prezzo originale. I dettagli completi qui sotto.

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Corsair HS80 RGB USB: driver da 50 mm, broadcast e 7.1 senza compromessi

Chi conosce la gamma Corsair HS80 sa già di avere a che fare con una cuffia pensata per chi non vuole rinunciare a nulla sul fronte audio. La versione USB con colorazione Bianca (codice CA-9011238) racchiude tutto il meglio della linea cablata in una periferica costruita per resistere e per suonare.

Il cuore dell’esperienza audio sono i driver in neodimio personalizzati da 50 mm, capaci di coprire una risposta in frequenza che va da 20 Hz a 40.000 Hz, con una sensibilità di 116 dB. Il risultato è un suono dettagliato, con bassi profondi e alti nitidi, che si traduce in un vantaggio reale nei giochi competitivi grazie alla precisione nella localizzazione dei suoni.

Il Dolby Audio 7.1 Surround è incluso senza costi aggiuntivi e si attiva direttamente dal software Corsair iCUE, disponibile per Windows e macOS. Tramite iCUE è possibile anche accedere all’equalizzatore personalizzabile, gestire i profili audio, controllare il sidetone e sincronizzare gli effetti RGB con altre periferiche Corsair.

Il punto che distingue davvero Corsair HS80 RGB USB dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo è il microfono omnidirezionale di grado broadcast: una soluzione solitamente riservata a periferiche di fascia ben più alta, con risposta in frequenza da 100 Hz a 10 kHz e una qualità vocale che soddisfa anche le esigenze di streamer e content creator. La funzione flip-up attiva il mute fisico, con un pratico LED rosso che segnala immediatamente quando il microfono è disattivato.

La costruzione è solida: struttura in alluminio lavorato a macchina e plastica robusta, archetto con sistema a banda elastica regolabile tramite velcro, e cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto microfiber traspirabile per sessioni prolungate senza affaticamento. Unico punto da tenere a mente: la connettività è esclusivamente USB-A cablata, il che la rende ideale per PC e Mac, ma limitata su console (PS5 con funzionalità ridotte, non compatibile con Xbox e Nintendo Switch).

Driver neodimio 50 mm , 20 Hz – 40.000 Hz

, 20 Hz – 40.000 Hz Dolby Audio 7.1 via iCUE (incluso)

via iCUE (incluso) Microfono broadcast omnidirezionale con mute flip-up e LED indicatore

con mute flip-up e LED indicatore Struttura in alluminio e memory foam traspirante

e memory foam traspirante Connessione USB-A plug-and-play , nessuna batteria da caricare

, nessuna batteria da caricare RGB sui padiglioni con sincronizzazione iCUE

Minimo storico su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, Corsair HS80 RGB USB Bianco è disponibile al prezzo di 69,99€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 129,99€. Si tratta di uno sconto del 46%, per un risparmio di 60€ secchi. E soprattutto, secondo i dati storici, questo è il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto: un’occasione che difficilmente si era presentata in precedenza.

La disponibilità su Amazon è immediata, con spedizione Prime. Tenuto conto della qualità costruttiva, del microfono broadcast e del surround 7.1 incluso, trovare una delle migliori cuffie gaming di questo livello a meno di 70€ è decisamente raro. Se stai cercando anche la soluzione migliore per le tue chiamate, dai un’occhiata alla nostra selezione delle migliori cuffie con microfono.

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