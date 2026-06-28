Prezzi come questi non durano: Amazfit Active 2 tocca uno sconto vicino al 35% su Amazon, portandosi su un valore che raramente si era visto fino ad oggi per questo smartwatch. Display AMOLED da 1,32″ con picco di 2.000 nit, mappe offline, GPS a 5 sistemi e assistente vocale AI a bordo: difficile trovare di meglio in questa fascia. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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Amazfit Active 2: prestazioni da fascia alta racchiuse in 30 grammi

Chi dice che per avere un display più luminoso di un Garmin Fenix 8 bisogna spendere centinaia di euro? Amazfit Active 2 lo smentisce con un pannello AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità di picco a 2.000 nit, lo stesso livello del Samsung Galaxy Watch 7 che costa quasi tre volte tanto. Il tutto racchiuso in una cassa rotonda in acciaio inossidabile da appena 29,5 grammi, con supporto always-on display adattivo al quadrante scelto.

Sotto al display, il sensore biometrico BioTracker PPG 6.0 monitora in continuo frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), temperatura corporea e livello di stress. Il monitoraggio del sonno è particolarmente completo:

Rilevazione delle fasi del sonno inclusa la fase REM

Monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca notturna

notturna Rilevazione dei pisolini diurni

Analisi della qualità della respirazione e punteggio del sonno

Per gli sportivi, Amazfit Active 2 supporta oltre 160 modalità di allenamento con metriche avanzate come VO₂ Max, zone di frequenza cardiaca e tempi di recupero. Il GPS integra ben 5 sistemi satellitari (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou), mentre le mappe offline rappresentano una funzione che di norma si trova solo su dispositivi da 300€ in su. Presente anche la connessione a dispositivi periferici come fasce cardio e misuratori di potenza, con integrazione nativa verso Strava, Apple Health e Google Fit.

Non manca nulla sul fronte smart: pagamenti NFC contactless, chiamate al polso, controllo musicale e l’assistente vocale Zepp Flow basato su AI. La batteria da 270 mAh garantisce fino a 10 giorni di autonomia in uso tipico, con ricarica magnetica via USB-C che porta la batteria al 70% in soli 45 minuti. La resistenza è certificata 5 ATM, adatta a nuoto e sport acquatici.

Prezzo al minimo: l’offerta Amazon da non lasciarsi scappare

Su Amazon.it Amazfit Active 2 è disponibile al prezzo di 97,99€ rispetto al prezzo di listino di 149,90€: si tratta di un risparmio di circa 52€, con una percentuale di sconto che sfiora il 35%. Stando ai dati storici disponibili, questo rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo smartwatch, un’occasione che fino ad oggi non si era presentata con questa forza. Se siete alla ricerca delle migliori offerte wearable, questa è sicuramente da tenere d’occhio.

La disponibilità è immediata con spedizione Amazon Prime express. Vale la pena ricordare che la confezione include la base di ricarica magnetica compatibile con USB-C, ma il cavo non è incluso nella confezione.

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