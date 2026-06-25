Un TV da 75 pollici con 4K, Dolby Atmos, HDMI 2.1 e piattaforma smart integrata a meno di 500€ durante il Prime Day 2026: il modello Philips 75PUS7000 scende a un prezzo che vale la pena analizzare con attenzione. Lo sconto sfiora il 38% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio di oltre 300€. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo televisore e perché questa promozione merita uno sguardo.

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Philips 75PUS7000: 75 pollici di tecnologia moderna con Titan OS e HDMI 2.1

Il cuore visivo di Philips 75PUS7000 è un pannello IPS da 74,5 pollici con retroilluminazione Direct LED e risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Gli angoli di visione raggiungono i 178° sia in orizzontale che in verticale, rendendolo adatto a stanze ampie dove si guarda da diverse posizioni. La luminosità si attesta a 200 cd/m², un valore nella norma per la fascia entry-level, abbinato a un contrasto statico di 1200:1.

Il punto di forza sul fronte immagine è il supporto HDR multiplo, con certificazione HDR10, HDR10+ e HLG. In particolare, l’HDR10+ introduce una masterizzazione scena per scena, ottimizzando in tempo reale i livelli di dettaglio nelle zone più luminose e più scure. La frequenza di aggiornamento nativa è di 60 Hz, con frame interpolation fino a 1600 PMI.

Sotto la scocca lavora il processore Pixel Precise Ultra HD (CPU quad-core a 1200 MHz), affiancato da 1,5 GB di RAM e 4 GB di storage interno, sufficienti per gestire la piattaforma smart senza intoppi.

Proprio la piattaforma Titan OS è uno degli elementi più interessanti di questo modello: si tratta del sistema operativo smart sviluppato da Philips con un approccio eurocentrico basato su HTML5, con homepage personalizzabile, ricerca avanzata e accesso immediato a Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e altre app disponibili tramite il Philips Store. L’integrazione con Alexa, Google Assistant e lo standard Matter Smart Home completa l’ecosistema connesso.

Sul versante audio, i due speaker da 10W ciascuno (20W totali) supportano Dolby Atmos, DTS:X, Vocal Boost per voci più nitide e Bass Enhancement per una resa più corposa.

Per i gamer, la presenza di una porta HDMI 2.1 con VRR (Variable Refresh Rate) e la modalità a bassa latenza con attivazione automatica al rilevamento di una console fanno di Philips 75PUS7000 un’opzione concreta anche per chi gioca su console di ultima generazione. La connettività è completata da 3 porte HDMI totali, 2 USB con ricarica, uscita ottica e jack per cuffie.

Display: IPS 75″, 4K UHD, Direct LED, 60 Hz, 1600 PMI

IPS 75″, 4K UHD, Direct LED, 60 Hz, 1600 PMI HDR: HDR10, HDR10+, HLG

HDR10, HDR10+, HLG Processore: Pixel Precise Ultra HD, quad-core 1200 MHz

Pixel Precise Ultra HD, quad-core 1200 MHz RAM / Storage: 1,5 GB / 4 GB

1,5 GB / 4 GB Audio: 20W, Dolby Atmos, DTS:X, Vocal Boost

20W, Dolby Atmos, DTS:X, Vocal Boost Gaming: HDMI 2.1, VRR, modalità bassa latenza automatica

HDMI 2.1, VRR, modalità bassa latenza automatica Smart TV: Titan OS, Alexa, Google Assistant, Matter

Prime Day 2026: 38% di sconto su un TV da 75 pollici

Durante il Prime Day 2026, Philips 75PUS7000 è disponibile su Amazon a 498€ rispetto al prezzo originale di 799€: un risparmio netto di 301€, pari a circa il 38% di sconto. Considerando che si parla di un televisore da 75 pollici con HDMI 2.1 e piattaforma smart integrata, il rapporto qualità/prezzo a questa cifra è difficile da ignorare. Per un confronto con le altre offerte TV del Prime Day o per scegliere tra i migliori smart TV disponibili, potete consultare le nostre guide dedicate. Le offerte Prime Day sono tipicamente a tempo limitato e legate alla disponibilità, quindi conviene non aspettare troppo.

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