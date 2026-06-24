L’Amazon Prime Day è partito ormai da qualche ora e ha portato una grande quantità di offerte, valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026 (salvo diversa indicazione o esaurimento scorte). Le proposte sono parecchie, e il rischio di perdercisi è concreto: proprio per questo abbiamo selezionato alcune occasioni più specifiche. In questo caso ci concentriamo sulle offerte Amazfit, che riguardano in particolare smartwatch e prodotti per fitness e attività fisica. Andiamo a scoprirle insieme.
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Le offerte Amazfit del Prime Day di Amazon
Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, e in questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti Amazfit, noto marchio che offre smartwatch e prodotti per l’attività sportiva e il benessere. Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Tra le offerte più interessanti figurano alcuni dei dispositivi più apprezzati del brand, tra cui Amazfit Balance 2, Amazfit T-Rex 3 Pro e Amazfit Bip 6, ma anche cinturini di ricambio e altri prodotti. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte Amazfit di questo Amazon Prime Day 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Offerte smartwatch Amazfit
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-20%
Amazfit Falcon, 49 mm Smartwatch, Orologio Intelligente, Dual Band GPS, 150 Modalità Sportive, Materiali in Titanio, Schermo di Zaffiro, Impermeabile 20 ATM, 15 Prove di Livello Militare
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-11%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
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-8%
Amazfit T-Rex Ultra, 47 mm, Smartwatch Intelligente, 6 Sistemi di Posizionamento Satellitare GPS, Importazione e Navigazione Percorso, 160 Modalità Sportive, Mappa Offline, Impermeabile fino a 10 ATM
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-33%
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5'', Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone
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-16%
Amazfit Active 3 Premium 45mm Smartwatch GPS Running, AMOLED 1,32” Vetro Zaffiro, Batteria 12gg, 4GB, NFC, Mappe Offline, 170+ sport, 5 ATM, Cardiofrequenzimetro e Fitness Tracker per Android e iPhone
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-15%
Amazfit Active Max 48mm Smartwatch 1,5'' AMOLED, 25 Giorni Autonomia, Mappe Offline, NFC, GPS, 4GB di Memoria, 170+ Sportive, 5 ATM, Monitoraggio Fitness, Sonno & Battito per Android/iPhone
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Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
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-10%
Amazfit Active 2 Smartwatch 43mm 1,75'' AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone
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-38%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone
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-18%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone
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-23%
Amazfit Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97'', GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
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-1%
Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65'', Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2
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-17%
Amazfit Bip 5 Unity, 46 mm, Smart Watch Fitness Activity Tracker, batteria 11 giorni, 120+ modalità sportive, chiamata Bluetooth, monitoraggio salute, facce orologio personalizzabili
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-10%
Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
Altre offerte Amazfit
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-19%
Amazfit Up Cuffie Bluetooth Auricolari Open-Ear Wireless con Controllo Touch Resistenza all’Acqua IPX4 e al Sudore Riduzione Rumori con AI Ideali per Sport e CorsaCompatibili con Android e iPhone
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-27%
Amazfit Smart Scale, Bilancia Pesa Persona Digitale Bilancia Pesapersone Impedenziometrica con 16 Indici di Misurazione Massa Grassa, Massa Magra e Metabolismo Basale, App per IOS e Andriod
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-5%
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Amazfit Cinturino di Ricambio Ufficiale T-Rex 3, Braccialetto in Nylon Tessuto per Uomini e Donne, Verde Foresta
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-10%
Amazfit Smartwatch Cinturino di ricambio originale, nylon da 22 mm, compatibile Balance, Cheetah Pro, Cheetah Round, GTR 4, GTR 4 Limited Edition, GTR 3, GTR 3 Pro, GTR 2, Blu
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-20%
Amazfit Banda di Rdi Ricambio Smartwatch Ufficiale T-Rex 3, Banda Sportiva Bracciale in Silicone Liquido per Uomini Donne, Nero
Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.
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