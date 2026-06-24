C’è una categoria di prodotti per la casa intelligente che spesso passa inosservata, eppure fa una differenza concreta nella qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno. I circolatori d’aria non si limitano a soffiare vento come un ventilatore tradizionale, ma muovono l’aria nell’ambiente in modo attivo, distribuendola in modo più uniforme e prevenendo quei ristagni che in estate rendono la stanza soffocante e in inverno lasciano la testa calda e i piedi freddi. SwitchBot Battery Circulator Fan porta questo concetto un passo avanti, aggiungendo automazioni intelligenti basate su temperatura e umidità che lo rendono un dispositivo utile non solo d’estate, ma durante tutto l’anno.

Per il Prime Day, il ventilatore è in offerta sia su Amazon che sul sito ufficiale di SwitchBot, con due opportunità distinte per portarlo a casa a un prezzo sensibilmente ridotto.

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Un ventilatore che ragiona, non solo che soffia

Il punto di forza di SwitchBot Battery Circulator Fan non è la potenza bruta, ma l’intelligenza con cui può essere integrato in una casa automatizzata. Abbinato a SwitchBot Hub 2 (venduto separatamente), il circolatore diventa un dispositivo completamente automatico, capace di accendersi, spegnersi e regolarsi in base alle condizioni ambientali rilevate dai sensori di temperatura e umidità. Non serve che siate in casa per decidere quando accendere il ventilatore: lo decide il sistema per voi, in base a soglie che definite una volta sola nell’app.

Questo cambia radicalmente gli scenari d’uso rispetto a un semplice ventilatore. In estate, il ventilatore può essere programmato per attivarsi automaticamente non appena la stanza supera una certa temperatura, lavorando in sinergia con il condizionatore per distribuire l’aria fresca in tutto l’ambiente invece di lasciarla stratificare vicino al soffitto. In questo modo il climatizzatore può operare a una temperatura leggermente più alta, risparmiando energia senza rinunciare al comfort. Nelle stagioni di mezzo, quando aprire la finestra basta per areare, ma l’aria fatica a circolare, il dispositivo aiuta a mantenere un ricambio costante senza creare correnti fastidiose. In inverno, puntato verso l’alto o verso il soffitto, spinge verso il basso l’aria calda prodotta dal riscaldamento che tende ad accumularsi nella parte alta della stanza, rendendo il calore più uniforme e riducendo la necessità di alzare il termostato. Nei periodi umidi e piovosi, infine, può lavorare in abbinamento con un deumidificatore per accelerare l’asciugatura del bucato steso in casa o semplicemente per prevenire il ristagno di umidità nelle stanze meno ventilate.

Silenzioso, portatile e integrabile con la casa intelligente

La batteria integrata è uno dei dettagli più apprezzati di questo prodotto, perché libera il circolatore dal vincolo di una presa di corrente nelle immediate vicinanze. Si posiziona dove serve in quel momento, sul comodino, sulla scrivania, vicino al divano o sulla mensola del bagno, senza dover fare i conti con cavi che attraversano la stanza. La ricarica avviene tramite USB-C, il che significa che funziona anche con qualsiasi power bank, un dettaglio pratico per chi vuole usarlo in terrazzo o in altri spazi senza prese facilmente accessibili.

Sul fronte del rumore, la tecnologia SilenTech e il motore DC brushless portano le emissioni sonore fino a 22 dB in modalità Baby, un livello che si colloca tra il sussurro e il silenzio di una stanza vuota di notte. È il tipo di cifra che permette di tenere il circolatore acceso in camera da letto durante il sonno senza che diventi una fonte di disturbo, una caratteristica tutt’altro che scontata in questa categoria.

Il controllo dell’intero dispositivo avviene tramite l’app SwitchBot, disponibile in italiano su Android e iOS. Dall’app è possibile regolare la velocità su una scala continua, impostare timer e programmazioni giornaliere o settimanali, e creare automazioni che coinvolgono anche altri dispositivi dell’ecosistema. Tramite un hub SwitchBot compatibile, il dispositivo diventa Matter-compatibile e si integra con Apple Home, Google Home e Home Assistant. Per chi ha già costruito una casa intelligente attorno a queste piattaforme, l’aggiunta del circolatore non richiede configurazioni aggiuntive complesse: entra nell’ecosistema come qualsiasi altro dispositivo e si presta alle stesse automazioni.

Un acquisto che vale anche fuori dal Prime Day

SwitchBot Battery Circulator Fan non è un dispositivo di tendenza che smette di essere utile dopo la stagione estiva. È esattamente il tipo di elettrodomestico che, una volta installato, entra nella routine della casa e si fa notare soprattutto quando non funziona. Le automazioni basate su temperatura e umidità eliminano la necessità di ricordarsi di accenderlo o spegnerlo, e il risparmio energetico derivante dall’uso combinato con il condizionatore o il riscaldamento può compensare in parte il costo dell’acquisto nel tempo.

A 89,99 euro su Amazon o a 80,59 euro con il codice PDDAY38 sul sito ufficiale di SwitchBot, l’offerta del Prime Day rappresenta uno dei momenti migliori per acquistarlo. Il prezzo di listino di 129,99 euro tornerà a vigere al termine delle promozioni, quindi chi era già interessato ha un motivo concreto per non aspettare oltre.