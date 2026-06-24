Uno sconto del 33% su uno smartwatch Garmin che fino a pochi giorni fa sfiorava i 300 euro. Garmin vívoactive 6 nella colorazione Pebble Grey tocca oggi su Amazon un prezzo che non si era mai visto prima: una riduzione di oltre 100 euro sul listino ufficiale, per chi cercava il momento giusto per fare il salto verso un orologio sportivo serio senza spendere una fortuna. Analizziamo perché vale la pena.



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Garmin vívoactive 6: quando il display da 2.000 nit e le dinamiche di corsa cambiano le aspettative

Partiamo da ciò che rende Garmin vívoactive 6 un prodotto difficile da ignorare nella sua fascia di prezzo. Il display è un AMOLED touchscreen da 1,2″ con risoluzione 390 x 390 pixel e una luminosità massima di 2.000 nit: sotto il sole diretto, la leggibilità è garantita senza compromessi, con la modalità always-on disponibile per chi non vuole rinunciare all’ora a colpo d’occhio.

La novità più rilevante rispetto al predecessore Vivoactive 5 è l’introduzione delle dinamiche di corsa avanzate, una funzione finora riservata agli orologi della serie Forerunner e Fenix. Cadenza, lunghezza del passo, tempo di contatto con il suolo e running power sono ora accessibili direttamente dal polso, rendendo Garmin vívoactive 6 uno strumento prezioso per chi vuole migliorare la tecnica di corsa con dati concreti.

Le specifiche tecniche rilevanti in sintesi:

Display : AMOLED 1,2″, 390x390px, 325 PPI, 2.000 nit

: AMOLED 1,2″, 390x390px, 325 PPI, 2.000 nit Memoria interna : 8 GB (doppio rispetto al Vivoactive 5) per musica offline

: 8 GB (doppio rispetto al Vivoactive 5) per musica offline GPS multi-sistema : GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Autonomia : fino a 11 giorni in modalità smartwatch, 21 giorni in risparmio energetico

: fino a in modalità smartwatch, 21 giorni in risparmio energetico Profili sportivi : oltre 80 app precaricate per sport GPS e indoor

: oltre per sport GPS e indoor Sensori : cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, giroscopio, bussola, accelerometro

: cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, giroscopio, bussola, accelerometro Garmin Pay : pagamenti contactless integrati

: pagamenti contactless integrati Impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM Peso: 23 g senza cinturino, 36 g con cinturino in silicone da 20 mm

Sul fronte salute, il dispositivo integra Body Battery, HRV Status, Coach del Sonno, stima del VO2 Max e le app Mobility per la flessibilità. Il cinturino da 20 mm a rilascio rapido è uno standard del settore, il che significa ampia scelta di sostituzioni sul mercato. La cassa in polimero fibro rinforzato con ghiera in alluminio anodizzato e vetro Corning Gorilla Glass 3 garantisce robustezza senza appesantire il polso. Se stai valutando quale smartwatch fa per te, o vuoi approfondire come orientarti tra i modelli disponibili, puoi consultare la nostra guida su come scegliere uno smartwatch.

Prezzo ai minimi: -33% su Amazon per il Pebble Grey

Su Amazon.it Garmin vívoactive 6 nella colorazione Pebble Grey è disponibile a 199€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 299,99€. Si tratta di uno sconto del 33%, con un risparmio diretto di oltre 100 euro. Si registra come il minimo storico per questo modello sul marketplace. Per restare aggiornato sulle migliori offerte wearable e sugli sconti nascosti Amazon, tieni d’occhio le nostre sezioni dedicate. Puoi anche esplorare tutti gli smartwatch Garmin che abbiamo trattato.

La spedizione è quella di Amazon, con disponibilità immediata. La confezione include lo smartwatch, il cavo di ricarica/dati USB-C e la documentazione ufficiale.

