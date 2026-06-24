La fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 sta entrando nelle sue battute finali e, come da tradizione, le ultime giornate vedono diverse partite disputarsi in contemporanea. Per gli appassionati di calcio questo significa spesso dover scegliere quale incontro seguire, rischiando di perdere gol, occasioni e momenti decisivi provenienti da altri campi; DAZN ha deciso di risolvere questo problema con una nuova funzionalità che debutta proprio in occasione delle sfide decisive del torneo.

La piattaforma di streaming sportivo ha infatti annunciato l’arrivo di Multiview, una modalità che permette di visualizzare contemporaneamente fino a quattro eventi live all’interno di un’unica schermata. La funzione è già disponibile e farà il suo esordio in una delle serate più importanti della fase a gironi, quando le partite tra Svizzera e Canada e Bosnia ed Erzegovina e Qatar saranno disputate nello stesso momento.

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Come funziona il nuovo Multiview di DAZN

L’obbiettivo della nuova funzionalità è quello di offrire agli utenti una visione più completa degli eventi sportivi in diretta, evitando la necessità di passare continuamente da una partita all’altra. Una volta avviata la diretta di un incontro, gli utenti troveranno una nuova icona dedicata a Multiview nell’interfaccia dell’applicazione; attraverso questa opzione sarà possibile aggiungere ulteriori eventi live alla schermata e seguire contemporaneamente più partite.

Su smartphone Android e iPhone la funzione consente di affiancare una seconda diretta a quella già in riproduzione, mentre su browser e Apple TV l’esperienza diventa ancora più completa, permettendo di visualizzare fino a quattro eventi sportivi contemporaneamente, purché tutti trasmessi in diretta.

Particolarmente interessante anche la gestione dell’audio, gli utenti potranno infatti decidere in qualsiasi momento quale telecronaca ascoltare semplicemente selezionando il riquadro della partita desiderata.

DAZN ha scelto di distribuire Muliview su gran parte delle piattaforme supportate dal servizio. La novità è infatti disponibile tramite le applicazioni per Android e iOS, oltre che attraverso i principali browser desktop, inclusi Chrome, Firefox, Edge e Safari.

Anche gli utenti che utilizzano Apple TV potranno sfruttare la nuova modalità, rendendo particolarmente interessante l’esperienza di visione sui televisori di grandi dimensioni, dove seguire contemporaneamente più incontri risulta ancora più comodo.

La scelta di rendere la funzione multipiattaforma conferma la volontà dell’azienda di garantire un’esperienza uniforme indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

L’arrivo di Multiview si inserisce all’interno di una strategia più ampia con cui DAZN sta cercando di differenziarsi dal tradizionale concetto di streaming sportivo. Negli ultimi mesi la piattaforma ha introdotto diverse novità volte a rendere la fruizione degli eventi più coinvolgente e interattiva.

Tra queste troviamo il supporto ai contenuti in HDR, l’audio Dolby 5.1, le DAZN Stories in formato verticale e le funzionalità FanZone dedicate alla community dei tifosi. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare sempre di più l’esperienza domestica alle emozioni vissute allo stadio.

Secondo Sandeep Tiku, Chief Technology Officer di DAZN Group, la Coppa del Mondo FIFA 2026 rappresenta l’occasione ideale per mostrare il potenziale delle nuove tecnologie sviluppate dalla piattaforma. L’azienda ritiene infatti che strumenti come Multiview, la personalizzazione dell’esperienza e le funzionalità social integrate possano contribuire a rendere la visione degli eventi sportivi più coinvolgente rispetto al semplice live streaming tradizionale.

Con l’avvicinarsi della fase a eliminazione diretta del torneo, la nuova funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli appassionati che desiderano seguire contemporaneamente più incontri senza rinunciare a nessuna delle emozioni offerte dal Mondiale FIFA 2026.