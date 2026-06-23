Chiunque si sia avvicinato alla domotica con entusiasmo conosce quella piccola, cocente delusione. Si acquista un dispositivo intelligente, magari una serratura smart o una presa connessa, si torna a casa pieni di aspettative, e al momento della configurazione ci si scontra con un muro, perché manca un componente di cui spesso non si conosceva nemmeno l’esistenza, ovvero il border router. È uno dei punti deboli più persistenti dell’intero ecosistema della casa intelligente, e proprio a questo problema il Thread Group ha deciso di rispondere con una novità chiamata Thread Direct.

Per capire la portata dell’annuncio, conviene fare un passo indietro e chiarire di cosa parliamo. Thread è una delle tecnologie di rete utilizzate dallo standard di interoperabilità Matter, quello che permette ai dispositivi di marchi diversi di dialogare tra loro. Si tratta di un protocollo di rete mesh a basso consumo e a bassa latenza, che fornisce ai dispositivi un modo per comunicare localmente all’interno della casa, mentre Matter definisce il linguaggio con cui si parlano. Matter è supportato da tutte le grandi piattaforme, da Apple Home ad Amazon Alexa, da Google Home a Samsung SmartThings, fino a Home Assistant.

Il nodo sta proprio nel funzionamento attuale di Thread. Per usare un dispositivo basato su questo protocollo serve, oggi, un border router compatibile, ovvero un apparecchio sempre acceso come una Apple TV, un router Wi-Fi Eero, un Google Nest Hub o diverse versioni degli smart display Echo di Amazon. Questi dispositivi fanno da ponte tra la rete Thread e le altre reti, internet compreso. Il guaio è che, sebbene molte case intelligenti dispongano già di un border router, moltissime altre non ce l’hanno, e questo genera una barriera alla configurazione tanto frustrante quanto diffusa. È un problema che esiste fin dal lancio di Matter nel 2022 e che, a distanza di anni, non è ancora stato risolto.

La conseguenza è quella scena ormai familiare a tanti, ovvero la persona che compra un dispositivo Thread, come una serratura intelligente, salvo poi scoprire di non poterlo configurare perché in casa non c’è alcun border router. Thread Direct nasce esattamente per colmare questa lacuna. La funzione è progettata per permettere agli utenti di configurare i dispositivi alimentati da Thread, come prese e serrature intelligenti, utilizzando soltanto uno smartphone o un dispositivo mobile dotato di radio Thread.

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Come funziona e il parallelo con HomeKit

È importante però chiarire cosa Thread Direct sia e cosa non sia. La nuova funzione non elimina la necessità di un border router, che resterà comunque indispensabile per avere una rete Thread completa e funzionante. Quello che fa, come ha spiegato Anne Olivo, responsabile marketing del Thread Group, in un’intervista a The Verge, è rimuovere la dipendenza dal border router per la configurazione iniziale del dispositivo. L’obiettivo è rendere molto più semplice configurare e gestire i dispositivi Thread direttamente da un telefono, un tablet e potenzialmente un dispositivo indossabile. La funzione potrebbe estendersi anche ad altri scenari d’uso, come le tende intelligenti dotate di telecomando, che si potrebbero abbinare semplicemente usando un telefono compatibile con Thread.

Nel concreto, con Thread Direct un dispositivo mobile potrà comunicare direttamente con un apparecchio Thread durante la fase di configurazione, consentendo all’utente di mettere in funzione il prodotto e di aggiungerlo alla propria app per la casa intelligente. Per la piena funzionalità, che comprende l’accesso da remoto e le automazioni, resterà comunque necessario un border router, ma questo potrà essere aggiunto in un secondo momento, senza che la sua assenza blocchi l’utente fin dal primo passo.

Chi mastica un po’ di domotica troverà questo approccio familiare, perché ricorda da vicino il modo in cui funzionava HomeKit di Apple prima dell’avvento di Matter. In quel sistema, i dispositivi Bluetooth potevano essere configurati e controllati localmente con un iPhone, ma richiedevano un hub domestico per l’accesso remoto e le automazioni. La logica è la stessa, ovvero abbassare la barriera d’ingresso permettendo un primo utilizzo immediato, rimandando a dopo l’infrastruttura più complessa.

Radio Thread negli smartphone, il nodo della diffusione

Resta un dettaglio tecnico non da poco, che rappresenta al tempo stesso il punto di forza e il limite attuale della novità. Se è vero che quasi tutti gli smartphone supportano il Bluetooth, ben pochi dispongono di una radio Thread. Apple e Google, che hanno sostenuto Thread fin dai suoi primi giorni, hanno iniziato a integrare le radio Thread nelle proprie linee di prodotti a partire da iPhone 15 Pro e Google Pixel 8 Pro, per arrivare oggi a un supporto ampio sui modelli più recenti. Tra i dispositivi attualmente dotati di radio Thread figurano quindi molti iPhone, i Pixel più recenti e gli ultimi modelli di punta di Samsung.

Apple ha progressivamente ampliato il proprio sostegno a Matter e Thread in tutto il suo ecosistema: aveva introdotto Thread con l’HomePod Mini nel 2020, e con il recente tvOS 27 ha portato Thread 1.4 sulle Apple TV, che fungono anche da controller Matter. Più di recente, aveva abilitato gli iPhone a controllare direttamente i dispositivi Matter e Thread all’interno di Apple Home, e Thread Direct sembra pensato proprio per estendere capacità di configurazione simili a un numero più ampio di dispositivi mobili compatibili.

Thread Direct è attesa come parte della prossima iterazione della specifica Thread, che con ogni probabilità si chiamerà Thread 2.0. Il Thread Group non ha ancora annunciato una tempistica di rilascio, quindi sul quando regna ancora l’incertezza. La diffusione capillare della funzione dipenderà inoltre da quanto rapidamente i produttori inseriranno la radio Thread nei propri telefoni, tablet e indossabili, e da quanto velocemente le grandi piattaforme la integreranno nei rispettivi aggiornamenti software.

Per ora, Thread Direct è un annuncio importante che va nella giusta direzione, perché attacca alla radice una delle frustrazioni più concrete di chi vuole costruire una casa intelligente. Se la promessa diventerà realtà nei tempi e nei modi giusti, il sogno di una domotica che funziona senza prerequisiti nascosti potrebbe finalmente avvicinarsi a qualcosa di concreto. E per chi vive la casa intelligente come una passione, è una notizia che vale la pena seguire con attenzione.