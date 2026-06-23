Il Prime Day di Amazon è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per chi vuole rinnovare i propri elettrodomestici intelligenti, e Roborock si presenta a questa edizione 2026 con una delle campagne più ricche della sua storia recente. Il marchio, tra i leader mondiali nei dispositivi robotici per la pulizia della casa, ha anticipato i saldi già dal 15 giugno, offrendo sconti che arrivano fino al 50% su una selezione ampia della propria gamma, e le offerte proseguiranno fino al 26 giugno, lasciando a chi acquista ben più tempo del consueto rispetto ai frenetici due giorni canonici del Prime Day.

In questo articolo vi parliamo di due dei prodotti più interessanti di questa tornata di sconti, ovvero Roborock F25 GT e Roborock F25 Ultra, le due lavapavimenti manuali wet&dry del catalogo. Non sono robot, quindi non lavorano da soli, ma si rivolgono a chi vuole il controllo diretto sulla pulizia e cerca uno strumento potente, tecnologicamente avanzato e capace di affrontare anche le macchie più ostinate. Entrambe entrano in offerta a partire dal 16 giugno, e rappresentano due proposte complementari per esigenze e budget differenti. Vediamole nel dettaglio.

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Roborock F25 GT, la potenza che arriva anche sotto i mobili

Roborock F25 GT è la lavapavimenti pensata per chi non vuole lasciare nessuna zona della casa senza una pulizia profonda, e per farlo ha sviluppato una soluzione ingegnosa sul fronte del design. Il suo tratto distintivo è il sistema FlatReach, che abbinato a un profilo ultrasottile da soli 12,5 centimetri consente al corpo della lavapavimenti di appiattirsi completamente fino a 180 gradi, raggiungendo con facilità gli spazi sotto letti, divani e mobili bassi che con una scopa o uno strumento tradizionale restano sistematicamente trascurati. È uno di quei dettagli tecnici che nella vita quotidiana fa la differenza, perché elimina la necessità di spostare i mobili per una pulizia davvero completa.

Le prestazioni sono di tutto rispetto, con una forza di aspirazione di 20.000 Pa che lavora in tandem con una velocità di rotazione del rullo di 450 giri al minuto e una pressione di 20N sul pavimento, valori che garantiscono una rimozione profonda anche dello sporco più incrostato. A completare il quadro c’è lo speciale rullo JawScrapers, con lame a denti di squalo progettate per garantire un tasso di groviglio di peli e capelli pari allo 0%, il che rende F25 GT particolarmente indicata per le case con animali domestici o persone dai capelli lunghi. La manutenzione manuale delle spazzole, uno dei punti più fastidiosi di qualsiasi lavapavimenti, diventa qui quasi superflua.

PRIME DAY ⭐️ Roborock F25 GT è in offerta a 179,00 € (dal 16 giugno), risparmio di 120 € sul prezzo di listino. è in offerta a(dal 16 giugno), risparmio di 120 € sul prezzo di listino. Vedi l’offerta su Amazon

Roborock F25 Ultra, il vapore che cambia le regole del lavaggio

Roborock F25 Ultra porta la pulizia manuale su un livello superiore introducendo una doppia tecnologia che fino ad oggi non si trovava in questa fascia di prezzo, ovvero la combinazione di vapore e acqua calda per sciogliere all’istante lo sporco più ostinato e sanificare le superfici in un’unica passata. È la prima lavapavimenti wet&dry del marchio a integrare entrambe le soluzioni insieme, e il risultato pratico si vede soprattutto in cucina, dove i residui di grasso e le macchie incrostate che resistono ai metodi tradizionali vengono rimossi senza sforzo aggiuntivo e senza la necessità di un passaggio preventivo con detersivo.

La potenza di aspirazione raggiunge i 22.000 Pa, superiore ai 20.000 del modello GT, per una rimozione ancora più efficace di liquidi e detriti in un colpo solo. Anche qui troviamo il sistema JawScrapers con le lame a denti di squalo che garantiscono groviglio zero su peli e capelli, mantenendo il rullo efficiente nel tempo senza richiedere frequenti interventi di pulizia manuale. La sanificazione a vapore aggiunge infine un valore igienico concreto, eliminando batteri e allergeni dalle superfici, una caratteristica particolarmente apprezzabile in case con bambini piccoli o in ambienti dove l’igiene è una priorità.

PRIME DAY ⭐️ Roborock F25 Ultra è in offerta a 599,00 € (dal 16 giugno), risparmio di 200 € sul prezzo di listino. è in offerta a(dal 16 giugno), risparmio di 200 € sul prezzo di listino. Vedi l’offerta su Amazon

Le altre offerte Roborock del Prime Day

F25 GT e F25 Ultra sono solo due dei prodotti in promozione nella campagna Roborock per questo Prime Day 2026. In questi giorni e fino al 26 giugno potete trovare in offerta anche alcuni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati del catalogo, tra cui Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Curv 2 Flow e Qrevo Edge 2, con sconti che in alcuni casi superano i 500 euro rispetto al prezzo di listino. Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni pubblicheremo altre occasioni, come le offerte Roborock disponibili per questo Prime Day.