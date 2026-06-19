L’estate porta con sé una delle occasioni di shopping più attese dell’anno, e Roborock ha deciso di anticipare il Prime Day di Amazon con una campagna promozionale dalla durata insolitamente lunga. Il marchio, tra i leader mondiali nella produzione di dispositivi robotici per la pulizia della casa, ha scelto di non concentrare gli sconti in pochi giorni febbrili, ma di distribuirli su un arco temporale ampio, così da lasciare a chi acquista il tempo di valutare con calma il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. La campagna parte oggi, 15 giugno, per i robot aspirapolvere e il 16 giugno per lavapavimenti e aspirapolvere senza filo, mentre gli sconti, che arrivano fino al 50%, proseguiranno per tutti fino al 26 giugno 2026.

In un mercato in cui la pulizia automatizzata è diventata una comodità sempre più ricercata, le promozioni Roborock coprono fasce di prezzo molto diverse, dai modelli ammiraglia con visione tridimensionale fino alle soluzioni di fascia media pensate per chi cerca il giusto compromesso tra prestazioni e spesa. In questo articolo abbiamo scelto di concentrarci su tre prodotti che riteniamo particolarmente rappresentativi della proposta del marchio, raccontandoli nel dettaglio, per poi lasciarvi a fine pezzo l’elenco completo di tutte le altre offerte disponibili.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Saros 20 Set, il top di gamma che supera ogni ostacolo

Saros 20 Set rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia Roborock, ed è il dispositivo su cui l’azienda ha concentrato le proprie soluzioni più avanzate. Presentato al CES 2026 di Las Vegas, è il robot aspirapolvere di punta dell’intera gamma, capace di coniugare una visione tridimensionale sofisticata a una mobilità che gli permette di affrontare senza timore anche gli ambienti domestici più articolati. Il cuore pulsante del dispositivo è il sistema di navigazione autonomo StarSight 2.0, che combina una fotocamera ToF 3D a doppia luce a un sensore RGB per mappare l’ambiente circostante ed evitare gli ostacoli con una precisione notevole, riconoscendo oltre 300 tipi di oggetti che possono trovarsi sul pavimento di casa, dai cavi ai giocattoli.

La caratteristica che distingue davvero questo modello è però la sua capacità di muoversi tra dislivelli che metterebbero in difficoltà la maggior parte dei concorrenti. Grazie al telaio sollevabile AdaptiLift Chassis 3.0, una struttura intelligente che coordina il movimento di telaio, spazzola principale e moci rotanti, Saros 20 supera agevolmente soglie a doppio strato da 4,5 più 4,3 centimetri, una capacità che gli consente di passare da una stanza all’altra senza restare intrappolato sui rialzi. A questo si aggiunge un profilo straordinariamente sottile, appena 7,98 centimetri di altezza, reso possibile dall’eliminazione della classica torretta laser superiore. È un dettaglio che cambia la vita quotidiana del robot, perché gli permette di infilarsi sotto divani, letti e mobili bassi dove i modelli più ingombranti non riescono ad arrivare, garantendo una pulizia davvero completa di tutta la superficie abitabile.

Le prestazioni di aspirazione raggiungono livelli da record grazie al motore digitale HyperForce da 36.000 Pa, una potenza che gli consente di catturare anche lo sporco più ostinato annidato nelle fessure del parquet o nelle fibre dei tappeti. A completare il quadro c’è il sistema doppio anti-groviglio, pensato per ridurre al minimo la manutenzione, evitando che peli e capelli si attorciglino attorno alle spazzole. Per chi convive con animali domestici o ha i capelli lunghi, è una funzione che si traduce in concreto risparmio di tempo, perché elimina quella fastidiosa operazione di pulizia manuale delle spazzole che spesso scoraggia dall’uso quotidiano del robot.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Saros 20 Set è in offerta su Amazon a 999,00 € invece di 1.499,00 €, con un risparmio di 500 €. Vedi l’offerta su Amazon E con il codice TTANDROID5 avete un extra sconto del 5%

Qrevo S Pro, la fascia media che non rinuncia a nulla

Se Saros 20 incarna l’eccellenza tecnologica, Qrevo S Pro rappresenta l’anima più concreta e accessibile della proposta Roborock, quella fascia media che spesso offre il miglior rapporto tra quello che si spende e quello che si ottiene. Progettato per semplificare la pulizia di tutti i giorni, questo modello mette a disposizione una potenza di aspirazione HyperForce da 18.500 Pa, più che sufficiente per affrontare la polvere, le briciole e lo sporco quotidiano su qualsiasi tipo di superficie, dal pavimento duro ai tappeti a pelo corto.

A rendere Qrevo S Pro particolarmente interessante è la sua spazzola laterale anti-groviglio, studiata appositamente per catturare sporco e peli senza intasarsi, con un’attenzione specifica alla pulizia dei bordi e degli angoli, da sempre il tallone d’Achille di molti robot aspirapolvere che tendono a lasciare aloni di sporco lungo i battiscopa. Il dispositivo assicura così pavimenti impeccabili anche nei punti più difficili da raggiungere, quelli che con una scopa tradizionale richiederebbero di chinarsi e passare a mano.

Il vero punto di forza di questo modello, però, è la gestione completamente autonoma garantita dalla sua stazione multifunzione potenziata, che permette una pulizia hand-free, ovvero senza che dobbiate mettere mano al dispositivo. La base si occupa infatti del lavaggio del panno ad alta temperatura, fino a 75°C, e della successiva asciugatura con aria calda a 45°C, un ciclo che previene la formazione di odori sgradevoli e la proliferazione di batteri nel panno umido, problema tipico di chi usa robot lavapavimenti senza una manutenzione adeguata della stazione. È la soluzione ideale per chi vuole un dispositivo affidabile e poco impegnativo, capace di occuparsi quasi interamente della propria igiene, senza per questo scendere a compromessi sulla qualità della pulizia di casa.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Qrevo S Pro è in offerta su Amazon a 399,99 € invece di 599,99 €, con un risparmio di 200 €. Vedi l’offerta su Amazon E con il codice TTANDROID5 avete un extra sconto del 5%

Qrevo Curv 2 Flow, la rivoluzione del rullo motorizzato

Con Qrevo Curv 2 Flow, Roborock introduce un approccio diverso e per certi versi rivoluzionario alla pulizia dei pavimenti, basato su un rullo motorizzato che coniuga un lavaggio senza compromessi a un sistema di auto-igienizzazione completa. Il cuore di questa tecnologia è il sistema SpiraFlow, che gestisce un flusso d’acqua costante e controllato per irrorare il rullo in tempo reale, eliminando immediatamente i residui raccolti durante il passaggio. In questo modo il rullo lavora sempre con acqua pulita, e il risultato è una pulizia nettamente superiore rispetto ai sistemi a panno tradizionale, che al contrario tendono a ridistribuire lo sporco da una zona all’altra invece di rimuoverlo davvero.

A perfezionare il lavoro interviene un raschietto dedicato, che agisce come una lama di precisione togliendo l’umidità in eccesso e lo sporco saturato, che vengono convogliati nel serbatoio di recupero. Il rullo extralarge da 270 millimetri non è solo estensibile per raggiungere i bordi con efficacia, ma è anche pensato per una manutenzione semplice e veloce. L’efficacia complessiva del robot è sostenuta da una pressione di lavaggio potenziata di ben 2,5 volte, pari a 15N, che garantisce una rimozione profonda anche dello sporco più incrostato, e da una perfetta aderenza ai bordi che non lascia zone trascurate.

Una volta tornato alla stazione, il rullo viene igienizzato con un lavaggio ad alta temperatura a 75°C e asciugato con aria calda a 55°C, chiudendo così un ciclo di pulizia e manutenzione davvero completo che mantiene il dispositivo sempre pronto all’uso. È il modello che consigliamo a chi mette il lavaggio dei pavimenti in cima alle proprie priorità e non vuole più preoccuparsi della pulizia del dispositivo, affidandosi a una tecnologia che porta l’igiene domestica su un livello superiore.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Qrevo Curv 2 Flow è in offerta su Amazon a 549,00 € invece di 899,00 €, con un risparmio di 350 €, selezionando l’apposito coupon presente nella pagina. Vedi l’offerta su Amazon E con il codice TTANDROID5 avete un extra sconto del 5%

Tutte le altre offerte Roborock del Prime Day

Oltre ai tre modelli che abbiamo raccontato nel dettaglio, la campagna Roborock per il Prime Day comprende molte altre proposte interessanti, distribuite su diverse fasce di prezzo e tipologie di prodotto. Ecco il riepilogo completo delle altre offerte disponibili fino al 26 giugno.

Con un periodo di sconti così prolungato e una gamma capace di soddisfare ogni esigenza e ogni budget, Roborock conferma la propria attenzione verso i clienti, rivolgendosi sia a chi cerca le tecnologie di pulizia più recenti sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della pulizia automatizzata. Il consiglio, come sempre, è di valutare con attenzione le proprie necessità prima di scegliere, sfruttando il tempo a disposizione fino al 26 giugno per individuare l’offerta più adatta alla propria casa.