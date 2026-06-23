Garmin Venu X1 stava aspettando solo il momento giusto per diventare irresistibile. Lanciato nel giugno 2025 come lo smartwatch GPS più sottile mai realizzato dal brand, questo gioiello da polso ha convinto fin da subito per design, materiali e funzionalità, ma il prezzo di listino lo rendeva un acquisto impegnativo. Adesso la situazione è cambiata radicalmente: su Amazon è disponibile a un prezzo che non si era mai visto prima, con uno sconto che supera abbondantemente il 38% rispetto al prezzo originale. Un’opportunità concreta, da valutare prima che svanisca.

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Garmin Venu X1: il GPS lifestyle più sottile e completo che Garmin abbia mai costruito

Chi conosce la linea Venu sa che Garmin ha sempre puntato su eleganza e monitoraggio della salute. Con Venu X1, però, il brand ha alzato enormemente l’asticella, portando su un orologio da polso sottilissimo funzionalità che fino a ieri erano appannaggio esclusivo delle serie Forerunner e Fenix.

Il punto di partenza è il design: cassa rettangolare da 46 x 41 mm, spessore di soli 7,9 mm e peso complessivo di circa 40 grammi con il cinturino incluso. Non è solo questione di estetica: il fondello in titanio e la lente in cristallo di zaffiro antigraffio posizionano questo smartwatch tra i più premium del mercato in questa fascia.

Al centro della scena c’è il display AMOLED da 2 pollici con risoluzione 448 x 486 pixel, il più grande mai montato su uno smartwatch Garmin. Edge-to-edge, always-on, luminosissimo anche sotto la luce diretta del sole. Chi arriva da un modello precedente della linea Venu noterà una differenza enorme.

Sul versante sportivo, le sorprese non mancano. Ecco i punti salienti:

Oltre 100 app sportive precaricate (corsa, golf, nuoto, ciclismo, forza funzionale e molto altro)

(corsa, golf, nuoto, ciclismo, forza funzionale e molto altro) Training Readiness , Endurance Score e ClimbPro per allenarsi in modo più intelligente

, e per allenarsi in modo più intelligente Mappe topografiche integrate con navigazione su traccia

CourseView per oltre 43.000 campi da golf in tutto il mondo

per oltre in tutto il mondo GPS single-band con barometro e altimetro integrati

Il monitoraggio della salute è ugualmente solido: frequenza cardiaca ottica 24/7, SpO2, HRV Status, Body Battery, monitoraggio dello stress e un sistema di analisi del sonno di qualità elevata. Manca l’ECG, ma per tutto il resto Venu X1 si difende benissimo rispetto ai top di gamma.

La torcia LED integrata con modalità bianca regolabile e segnale rosso è un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano. Così come l’altoparlante e il microfono per le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, Garmin Pay via NFC, Wi-Fi, ANT+ e ben 32 GB di memoria interna per Spotify e la musica offline.

L’autonomia arriva fino a 8 giorni in modalità smartwatch, 16 ore con GPS attivo e 11 giorni in risparmio energetico, il tutto con resistenza all’acqua certificata 5 ATM. La variante in offerta è la colorazione Moss (verde muschio) con cinturino in nylon ComfortFit.

Prezzo ai minimi storici: oltre 268€ di risparmio su Amazon

Il prezzo di lancio ufficiale di Garmin Venu X1 era di 799,99€, poi progressivamente sceso a 699,99€. Adesso su Amazon la variante Moss è disponibile a soli 431,79€, con uno sconto reale di 268,20€, pari a oltre il 38% in meno rispetto al prezzo precedente. Stando all’andamento del prezzo, non si era mai scesi a questo livello: parliamo del minimo storico per questo modello.

La disponibilità è immediata con consegna Amazon Prime e il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari. La variante in promozione è quella Moss con cinturino in nylon ComfortFit verde muschio, fondello in titanio e vetro in zaffiro.

A questo prezzo, Garmin Venu X1 entra di prepotenza nella conversazione con smartwatch che costano anche il doppio, Apple Watch compreso.

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