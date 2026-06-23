L’estate porta con sé campeggi, viaggi in camper e lunghe giornate all’aperto, ma anche il rischio sempre presente dei blackout che colpiscono le nostre case nei momenti meno opportuni. Avere a disposizione una riserva di energia affidabile, da portare con sé in vacanza o da tenere pronta in casa per le emergenze, non è più un lusso da appassionati ma una comodità concreta. È in questo scenario che si inserisce il BLUETTI Prime Summer Power Sale, la campagna promozionale che porta sconti fino al 45% su una selezione di power station premium, con in più un ulteriore 5% di sconto applicabile tramite un codice dedicato.

Le power station portatili di BLUETTI si sono ritagliate negli anni una solida reputazione, grazie all’adozione di batterie con chimica LiFePO4, ovvero litio ferro fosfato, una tecnologia che garantisce un numero di cicli di ricarica nettamente superiore rispetto alle celle tradizionali e una sicurezza d’uso maggiore. Vediamo nel dettaglio le tre proposte protagoniste di questa promozione, ciascuna pensata per un profilo d’uso differente, dal principiante all’avventuriero più esigente.

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BLUETTI Elite 100 V2, il campione di fascia d’ingresso

Apre la selezione BLUETTI Elite 100 V2, la soluzione ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle power station e cerca il giusto equilibrio tra capacità, prestazioni e prezzo. Sotto la scocca batte una batteria LiFePO4 da 1.024 Wh, abbinata a un inverter capace di erogare 1.800 W di potenza continua, con picchi fino a 2.700 W grazie alla modalità Power Lifting. Una dotazione che la rende perfetta per il campeggio e per coprire le brevi interruzioni di corrente domestiche, alimentando senza problemi laptop, smartphone, piccoli elettrodomestici e attrezzature da lavoro.

Il punto di forza di Elite 100 V2 sta nella combinazione tra compattezza e robustezza. Con un peso di soli 11,5 kg e un volume di appena 17 litri, grazie anche alla maniglia a scomparsa, si trasporta con facilità nel bagagliaio dell’auto. La batteria è dichiarata per oltre 4.000 cicli di ricarica mantenendo l’80% della capacità originale, un valore che si traduce in circa dieci anni di utilizzo quotidiano. La ricarica è rapidissima, perché la tecnologia TurboBoost permette di raggiungere l’80% in soli 45 minuti collegandola alla presa di corrente, mentre l’ingresso solare da 1.000 W consente una ricarica completa in 70 minuti con il pannello adatto. A completare il quadro c’è la preziosa funzione UPS, che entra in azione in appena 10 millisecondi in caso di blackout, mantenendo alimentati i dispositivi sensibili senza alcuna interruzione percepibile.

PRIME DAY ⭐️ BLUETTI Elite 100 V2 è in offerta a 499 € invece di 799 €, che scendono a 474,05 € con il codice sconto TUTTOAND. Vedi l’offerta BLUETTI Elite 100 V2 è in offerta ainvece di 799 €, che scendono acon il codice sconto

BLUETTI Elite 200 V2 con pannello solare, il kit per l’indipendenza energetica

Chi cerca maggiore autonomia e punta a una vera indipendenza dalla rete elettrica troverà nel bundle BLUETTI Elite 200 V2 con pannello solare da 200 W la risposta più completa. Questo modello sale a una capacità di 2.073,6 Wh con una potenza di uscita di 2.600 W, numeri che lo rendono adatto agli scenari più impegnativi, dalle avventure off-grid lontano da ogni presa di corrente al campeggio prolungato, fino al backup domestico ad alta efficienza. Le celle LiFePO4 sono qui di qualità automobilistica e arrivano a dichiarare oltre 6.000 cicli di vita, un dato che proietta l’utilizzo del prodotto su un orizzonte di molti anni.

L’abbinamento con il pannello solare da 200 W è ciò che trasforma questo bundle in una soluzione di energia rinnovabile a tutti gli effetti, permettendo di ricaricare la stazione sfruttando semplicemente la luce del sole, ideale per chi trascorre giorni interi in zone non servite dalla rete. La ricarica da presa domestica resta comunque velocissima, con la possibilità di passare dallo 0 al 100% in circa un’ora grazie alla ricarica turbo. La gestione avviene comodamente tramite l’app BLUETTI, che consente di monitorare il flusso di energia, programmare la ricarica e controllare la stazione da remoto via Wi-Fi e Bluetooth. È il pacchetto che consigliamo a chi vuole il massimo risparmio scommisurato a un utilizzo intenso, sfruttando appieno la logica del generatore solare.

PRIME DAY ⭐️ BLUETTI Elite 200 V2 con pannello solare da 200 W è in offerta a 1.044 € invece di 1.898 €, che scendono a 991,80 € con il codice sconto TUTTOAND. Risparmio del 45%. BLUETTI Elite 200 V2 con pannello solare da 200 W è in offerta ainvece di 1.898 €, che scendono acon il codice sconto. Risparmio del 45%. Vedi l’offerta

BLUETTI Elite 300 con Charger 2, la potenza premium senza compromessi

Al vertice della selezione si colloca il bundle BLUETTI Elite 300 abbinato al carica batterie ultrarapido Charger 2, la soluzione pensata per chi non accetta compromessi e cerca la piena indipendenza energetica. Elite 300 vanta una capacità di 3.014,4 Wh con una potenza di uscita di 2.400 W e picchi fino a 4.800 W, numeri che le permettono di alimentare anche gli elettrodomestici più esigenti, dai piani cottura a induzione ai condizionatori portatili, passando per microonde e stufe elettriche.

Il dato che più colpisce è la compattezza, perché BLUETTI Elite 300 è certificata da Frost & Sullivan come la power station da 3 kWh più piccola al mondo, capace di offrire il 50% di energia in più rispetto ai modelli tipici da 2 kWh senza occupare spazio aggiuntivo. Nonostante la capacità importante, il peso si mantiene attorno ai 26 kg, un valore che la rende ancora gestibile per lo spostamento tra casa e veicolo. Particolarmente apprezzabile è la porta DC 12 V / 30 A, pensata appositamente per alimentare in modo stabile frigoriferi portatili, compressori e altri dispositivi tipici del camper, senza passare per l’inverter e quindi con minori perdite di energia. Anche qui troviamo la funzione UPS da 10 millisecondi per il backup domestico immediato, le celle LiFePO4 da oltre 6.000 cicli e il controllo da app. L’abbinamento con il carica batterie Charger 2 garantisce tempi di ricarica ridotti al minimo, completando una soluzione che punta dritta all’autonomia energetica totale.

PRIME DAY ⭐️ BLUETTI Elite 300 con Charger 2 è in offerta a 1.649 € invece di 2.598 €, che scendono a 1.566,55 € con il codice sconto TUTTOAND. Vedi l’offerta BLUETTI Elite 300 con Charger 2 è in offerta ainvece di 2.598 €, che scendono acon il codice sconto

Come approfittare delle offerte

La promozione BLUETTI Prime Summer Power Sale rappresenta un’occasione concreta per chi stava valutando l’acquisto di una power station, sia per l’uso domestico in funzione di backup contro i blackout, sia per l’uso ricreativo all’aperto. Il filo conduttore delle tre proposte è chiaro, perché si va dal modello d’ingresso più accessibile fino alla soluzione premium da oltre 3 kWh, coprendo ogni esigenza di capacità e budget. Tutti i prezzi indicati beneficiano del codice sconto TUTTOAND, che aggiunge un ulteriore 5% di risparmio applicabile direttamente al momento dell’acquisto, andando a sommarsi agli sconti già attivi.

Per chi cerca affidabilità, la tecnologia LiFePO4 comune a tutti e tre i modelli è una garanzia di longevità e sicurezza, mentre la presenza della funzione UPS sulle stazioni più capienti le rende preziose per proteggere computer, sistemi di sicurezza e altri apparecchi sensibili durante le interruzioni di corrente. Il consiglio, come sempre, è di valutare con attenzione le proprie reali necessità di capacità prima di scegliere, ricordando che una power station più capiente offre più autonomia ma comporta anche un ingombro e un peso maggiori. Maggiori informazioni su tutta la gamma in promozione sono disponibili sul sito ufficiale BLUETTI.