Nel corso degli ultimi mesi abbiamo spesso parlato di sviluppo “coerente” di WhatsApp tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica: lo abbiamo visto già con svariate funzioni in arrivo e, nelle ultime ore, se n’è aggiunta all’appello un’altra.

Nello specifico, con la più recente versione in anteprima del client per iPhone, il team di sviluppo a messo a disposizione dei beta tester una nuova animazione per i messaggi all’interno delle chat, già messa a disposizione dei beta tester del client per Android la scorsa settimana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp per iOS anticipa ai beta tester una novità

Il team di WhatsApp ha messo a punto una nuova animazione per i messaggi (inviati/ricevuti) all’interno delle chat. In soldoni, quando un utente invia o riceve un messaggio, la bolla del nuovo messaggio non appare più in maniera istantanea ma si presenta con un effetto di dissolvenza in entrata.

In realtà, il client per iOS della popolare app di messaggistica offriva in passato un’animazione per i nuovi messaggi ma, con un precedente aggiornamento, questa animazione è stata rimossa. Ora, probabilmente per offrire a tutti gli utenti (sia iOS che Android) un’esperienza paragonabile, il team di sviluppo ha messo a punto questa nuova animazione “universale”.

La nuova animazione fa sì che la bolla del messaggio appaia gradualmente, con un effetto di dissolvenza in entrata, rendendo più fluida alla vista l’intera esperienza utente durante una conversazione (senza animazione, le bolle dei messaggi appaiono “improvvisamente”).

In aggiunta, gli utenti che ricevono questa nuova animazione avranno anche la possibilità di disattivarla tramite un’opzione dedicata che è stata collocata al percorso “Impostazioni > Chat > Animazioni“: come potrete notare dalla seguente immagine (via WaBetaInfo), oltre alle già presenti opzioni Emoji, Sticker e GIF, è presente l’opzione Messaggi. Questa opzione è utile per coloro che possono provare fastidio con le animazioni.

La nuova animazione per i messaggi nelle chat (assieme all’opzione correlata per attivarla/disattivarla) è attualmente in fase di rollout per i primi beta tester che eseguono almeno la versione 26.24.10.70 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo ancora quando la funzionalità possa essere pronta per il rilascio su larga scala ma immaginiamo che possano bastare alcune settimane affinché qualcosa possa muoversi.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.