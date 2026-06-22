Thrustmaster presenta un nuovo volante in edizione limitata destinato ai tifosi della Ferrari e agli appassionati di sim racing. Il Ferrari 499P Centenary Winner Edition è una replica in scala 1:1 del volante della hypercar che ha riportato il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio a Le Mans dopo 58 anni di assenza, conquistando poi tre vittorie consecutive.

La collaborazione tra Thrustmaster e Ferrari nel mondo del sim racing ha radici profonde. Nel 2023 l’azienda aveva presentato il volante Ferrari 488 GT3, replica esatta del volante della GT3 con licenza ufficiale Ferrari, 11 pulsanti e una placca centrale in fibra di carbonio. Il nuovo 499P, invece, punta più in alto e vuole portare l’esperienza delle corse endurance di alto livello direttamente nelle postazioni di gioco domestiche.

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Design e materiali da competizione

Il volante è il frutto di una collaborazione diretta con Ferrari e riproduce fedelmente quello utilizzato dalla 499P nelle gare del World Endurance Championship. La cover posteriore è realizzata in fibra di carbonio e integra un sistema a sei paddle: due leve del cambio in carbonio e quattro paddle analogici in metallo per la gestione delle impostazioni di trazione, frenata e trasmissione.

Lo schermo integrato da 4,3 pollici con pannello LCD è in grado di visualizzare fino a 140 parametri diversi, permettendo al pilota di monitorare ogni aspetto della vettura durante la gara. I controlli retroilluminati completano l’esperienza, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Come sul volante reale, sono presenti 12 LED RPM per indicare il regime del motore e 10 LED bandiera per le segnalazioni di gara. Tre encoder rotativi, rifiniti nei colori della bandiera italiana, permettono regolazioni in tempo reale dei parametri motore e delle strategie di gara.

Quattro encoder a pollice in alluminio offrono controlli aggiuntivi per trazione, bilanciamento della frenata e altre impostazioni della trasmissione, fondamentali per un’esperienza di guida precisa e realistica.

Prezzi, disponibilità e compatibilità

Il volante Ferrari 499P è compatibile con le basi Thrustmaster della serie T. Per chi non possiede già una base, Thrustmaster consiglia la T818, attualmente disponibile a circa 650 dollari, che offre un sistema direct drive per un feedback di forza più realistico e dettagliato.

Coerentemente con il nome della vettura che celebra, come accennato anche nel Tirolo, il volante sarà prodotto in soli 499 esemplari a livello mondiale per aumentarne il valore collezionistico ma che, come succede in questi casi, potrebbe deludere chi non riuscirà ad accaparrarsene uno in tempo.

Il prezzo è fissato a 851 euro in Europa, 851 dollari negli Stati Uniti e 751 sterline nel Regno Unito. Considerando la produzione limitata, i materiali premium e l’appeal verso i sim racer che sono anche tifosi della Scuderia Ferrari, il posizionamento appare ragionevole per un prodotto di questo tipo.

Ebbene, per dare un po’ di contesto a quest’oggetto, la 499P rappresenta il culmine dell’esperienza Ferrari nelle corse endurance moderne E dopo 58 anni di assenza dalla classe regina di Le Mans, il ritorno della Scuderia nel 2023 con l’hypercar 499P si è tradotto in tre vittorie consecutive nella 24 Ore più prestigiosa del mondo. Dunque, per i tifosi che vogliono rivivere quelle emozioni da casa, il volante Thrustmaster potrebbe essere l’accessorio ideale.