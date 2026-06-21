Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Un esempio di tale lavoro instancabile ci arriva dalla versione 26.24.10.70 beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi per iOS, rilasciata nelle scorse ore e contenente una piccola novità.

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Una modifica grafica per WhatsApp Beta su iOS

Nel canale beta per Android il team di sviluppatori di WhatsApp ha introdotto nei giorni scorsi una nuova animazione per le bolle dei messaggi nelle chat e la medesima animazione inizia ad arrivare anche nell’applicazione per iOS (andando a sostituire quella precedente).

A differenza di quanto avveniva con la precedente animazione, quella nuova prevede l’apparizione in modo graduale del messaggio, che va ad ingrandirsi leggermente man mano che si inserisce nella conversazione, il tutto con un effetto più fluido.

Gli utenti hanno la possibilità di gestire le animazioni direttamente dalle impostazioni dell’applicazione, essendo sufficiente entrare nella sezione dedicata alle chat e quindi selezionare la scheda ​​Animazioni, da cui potranno controllare le animazioni per i messaggi, le emoji, gli adesivi e le GIF. In pratica, coloro che trovano l’animazione fastidiosa, possono semplicemente disattivarla da questa schermata.

Al momento non si sa quando questa novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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