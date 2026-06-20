Le vicende che hanno coinvolto Anthropic e i suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati continuano a tenere banco nel settore tecnologico. Dopo il clamoroso stop imposto la scorsa settimana da una direttiva di emergenza legata alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, l’azienda ha finalmente rotto il silenzio lasciando intendere che il blocco potrebbe avere una durata molto più breve del previsto.

Nel corso di una conferenza stampa organizzata a Seoul infatti, i vertici della società hanno dichiarato di essere fiduciosi riguardo a un imminente ripristino dell’accesso a Fable 5 e Mythos 5, due dei modelli più sofisticati sviluppati da Anthropic e improvvisamente ritirati dal mercato globale a seguito delle recenti restrizioni governative.

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Anthropic punta a riattivare Fable 5 e Mythos 5 nel giro di pochi giorni

A fornire un aggiornamento ufficiale è stato Chris Ciauri, direttore generale internazionale di Anthropic, che durante l’incontro con la stampa ha spiegato come l’azienda sia molto fiduciosa che i modelli possano tornare disponibili nel giro di pochi giorni.

La dichiarazione rappresenta il primo segnale concreto dopo giorni caratterizzati da grande incertezza per aziende, sviluppatori e clienti che utilizzano le soluzioni della società; in seguito all’ordine emanato dalle autorità statunitensi, Anthropic era stata infatti costretta a interrompere la commercializzazione dei propri modelli di punta nei mercati internazionali.

L’evento sudcoreano avrebbe dovuto concentrarsi principalmente sui piani di espansione dell’azienda nel Paese asiatico, ma l’attenzione dei giornalisti si è inevitabilmente spostata sulla vicenda che ha coinvolto Fable 5, Mythos 5 e il controverso Project Glasswing.

Al centro della questione troviamo proprio Project Glasswing, un programma creato da Anthropic per limitare l’accesso a Mythos 5 esclusivamente a organizzazioni selezionate. Secondo quanto spiegato dall’azienda, il progetto conta attualmente circa 150 partner e coinvolge importanti realtà del settore tecnologico come Google, NVIDIA, Microsoft e Apple, oltre ad alcune aziende sudcoreane tra cui Samsung Electronics, SK hynix e SK Telecom.

Le particolari capacità di Mythos 5 rappresentano il principale motivo dietro le rigide misure di controllo, il modello sarebbe infatti in grado di individuare vulnerabilità estremamente complesse all’interno di software e infrastrutture considerate sicure, offrendo strumenti molto avanzati per la ricerca di falle informatiche e la loro correzione.

Proprio queste potenzialità tuttavia, hanno sollevato preoccupazioni anche sul fronte della sicurezza nazionale. Se utilizzata in modo improprio, una tecnologia di questo tipo potrebbe teoricamente essere sfruttata per identificare e sfruttare vulnerabilità critiche all’interno di sistemi sensibili.

Nelle ultime ore sono emerse anche indiscrezioni che collegherebbero la decisione delle autorità statunitensi alla presenza di SK Telecom all’interno del progetto Glasswing. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa internazionale, alcuni funzionari americani avrebbero manifestato preoccupazioni riguardo presunti legami tra l’operatore sudcoreano e la Cina, elemento che avrebbe contribuito all’adozione delle misure restrittive.

Anthropic ha scelto di non commentare direttamente tali indiscrezioni, mentre SK Telecom ha respinto le accuse definendole prive di fondamento e negando qualsiasi collegamento con il governo cinese.

Al di là delle polemiche, la conferenza stampa è stata anche l’occasione per ribadire l’importanza strategica della Corea del Sud nei piani futuri dell’azienda. Secondo i dirigenti, il Paese rappresenta uno dei mercati in più rapida crescita per Anthropic, con una comunità sempre più numerosa composta da sviluppatori, creatori di contenuti e aziende interessate alle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

La società ha inoltre confermato l’intenzione di rafforzare la propria presenza locale attraverso nuove assunzioni e ulteriori investimenti nei prossimi mesi, ampliando i team dedicati alle attività commerciali, tecniche, operative e alle relazioni istituzionali.

In attesa di conoscere l’esito definitivo delle discussioni con le autorità statunitensi, l’attenzione rimane ora concentrata sul possibile ritorno di Fable 5 e Mythos 5. Se le previsioni di Anthropic dovessero rivelarsi corrette, gli utenti potrebbero tornare ad accedere ai modelli più avanzati dell’azienda già entro la prossima settimana, chiudendo rapidamente una delle vicende più sorprendenti che abbiano coinvolto il settore dell’intelligenza artificiale negli ultimi mesi.