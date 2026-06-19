Ultrahuman ha lanciato ieri, 18 giugno, negli Stati Uniti M2 Live, la seconda generazione della sua piattaforma di monitoraggio metabolico. A cinque anni dal debutto dell’M1 Live, che nel 2021 aveva creato un’intera categoria portando il monitoraggio continuo del glucosio alle persone senza diabete, il nuovo sistema promette di essere notevolmente più economico e accessibile grazie all’integrazione con Lingo, il sensore CGM over-the-counter di Abbott.

Chi segue l’evoluzione del monitoraggio metabolico ricorderà che a marzo avevamo parlato di uno studio condotto proprio con Ultrahuman M1 e Ring Air su circa 228.000 notti di sonno, che aveva dimostrato come la regolarità del riposo influenzi significativamente i livelli di glicemia. Quella ricerca, sviluppata con lo Snyder Lab di Stanford, l’Università di Bangor e La Trobe University, rappresenta solo una parte della base scientifica su cui si fonda M2 Live, afferma l’azienda.

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La piattaforma metabolica più completa mai costruita

M2 Live non si limita a trasmettere i dati del glucosio nell’app ma all’interno dell’ecosistema Ultrahuman, i dati provenienti dal sensore Lingo si combinano con quelli dell’Ultrahuman Ring e con oltre 100 biomarcatori ematici da Blood Vision per rivelare le cause dietro ogni picco, calo e tendenza glicemica.

“Ultrahuman ha creato una categoria completamente nuova: il monitoraggio del glucosio per il benessere“, ha dichiarato Mohit Kumar, fondatore e CEO di Ultrahuman.

“Combinando M2 Live con i dati sul glucosio di Abbott Lingo, le persone possono capire meglio come apportare cambiamenti salutari e migliorare la propria salute metabolica.”

Metabolic Score validato clinicamente e intelligenza artificiale

Il cuore del sistema è il Metabolic Score, un punteggio giornaliero da 0 a 100 che riflette la regolazione del glucosio. Questo punteggio è stato validato in uno studio clinico rigoroso condotto su nove centri, pubblicato su Nature nel 2024, che ha confermato la capacità del sistema di differenziare in modo affidabile tra individui non diabetici e pre-diabetici. Si tratta di una delle poche metriche di salute consumer con questo livello di validazione peer-reviewed.

I dati vengono elaborati da Jade AI, il sistema di biointelligenza in tempo reale di Ultrahuman che collega i pattern del glucosio con sonno, variabilità cardiaca, attività, recupero e temperatura cutanea rilevati dall’Ultrahuman Ring.

L’app offre diverse funzionalità specifiche come il Food Score che assegna un punteggio da 1 a 10 mostrando come i diversi alimenti influenzano i livelli di glucosio. Il Fuelling Score indica in che misura il livello di glicemia attuale sia adeguato all’attività fisica, utile per ottimizzare prestazioni sportive, resistenza e recupero. Ultrahuman ha inoltre creato OGDb, il più grande database aperto sul glucosio al mondo, che mostra dati anonimi in tempo reale sui punteggi medi degli utenti per diversi alimenti.

Oltre allo studio di validazione del Metabolic Score su Nature e alla ricerca Stanford sul sonno e metabolismo, Ultrahuman sta conducendo uno studio clinico in collaborazione con la Mayo Clinic per valutare i cambiamenti glicemici e fisiologici in pazienti non diabetici che assumono farmaci GLP-1, un portfolio di ricerca che rivaleggia con quello di aziende molto più grandi.

L’opportunità, afferma l’azienda, è enorme visto che solo 1 adulto statunitense su 8 è metabolicamente sano, una condizione che alimenta le malattie croniche più costose al mondo, dal diabete di tipo 2 alle patologie cardiovascolari.

Sensore Lingo: 14 giorni di utilizzo con alcune limitazioni

Il sensore Lingo può essere indossato per un massimo di 14 giorni ma Ultrahuman specifica che, secondo uno studio condotto sulla durata del biosensore, il 77,1% dei sensori dura effettivamente tutti i 14 giorni, mentre circa il 22,9% potrebbe non durare l’intero periodo. Il 14,7% dei sensori potrebbe durare meno di 11 giorni.

Qui è importante precisare che il sensore è commercializzato come prodotto per il benessere e, secondo Ultrahuman, non è adatto alle persone affette da diabete che necessitano di insulina. Come i suoi concorrenti, tra cui Oura che ha recentemente introdotto il monitoraggio del glucosio tramite Dexcom Stelo, Ultrahuman punta a un pubblico interessato a ottimizzare alimentazione, sonno e attività fisica.

Prezzi con e senza abbonamento

Ultrahuman M2 Live è disponibile da oggi negli Stati Uniti tramite ultrahuman.com. L’abbonamento mensile costa 99 dollari e include due sensori al mese. Per chi preferisce acquistare senza abbonamento, un singolo sensore costa 129 dollari, mentre una confezione da due costa lo stesso prezzo dell’abbonamento mensile. La fornitura annuale di 26 sensori è disponibile a 1.229 dollari.

Al momento della stesura di questo articolo non sono state comunicate informazioni sulla disponibilità in Europa.