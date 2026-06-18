MediaWorld ha lanciato stanotte una nuova promozione NO IVA, valida solamente fino a domenica 21 giugno 2026. La nota catena sta proponendo lo scorporo dell’IVA e quindi uno sconto di quasi il 20% su tantissimi prodotti tech: andiamo a scoprire insieme le offerte migliori da sfruttare in queste ore.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Offerta
MediaWorld gioca d'anticipo con Amazon e lancia un ricco NO IVA: gli sconti migliori 1

Offerte Amazon Prime Day, scopri quando!

Iscrivi ad Amazon Prime per poter approfittare delle offerte Prime Day, i primi 30 giorni sono gratis!

Amazon

MediaWorld lancia un nuovo IVA: tantissime offerte tech da sfruttare

La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld è disponibile solo fino al 21 giugno 2026 e coinvolge una ricchissima selezione di prodotti, tra cui PC, TV, smartwatchcuffie wireless e tanto altro. La promozione consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già particolarmente ribassati.

L’offerta MediaWorld è valida solo per chi possiede la carta MediaWorld Club associata al profilo, come già avvenuto in passato: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.

I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono parecchi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte PC NO IVA MediaWorld

Offerte smartwatch e wearable NO IVA MediaWorld

Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld

Offerte smart TV NO IVA MediaWorld

Altre offerte NO IVA MediaWorld

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al nuovo NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 21 giugno e le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero terminare anche prima.

Tutte le offerte NO IVA MediaWorld

Potrebbe interessarti: