MediaWorld ha lanciato stanotte una nuova promozione NO IVA, valida solamente fino a domenica 21 giugno 2026. La nota catena sta proponendo lo scorporo dell’IVA e quindi uno sconto di quasi il 20% su tantissimi prodotti tech: andiamo a scoprire insieme le offerte migliori da sfruttare in queste ore.
Segui TuttoTech.net su Google Discover
Offerte Amazon Prime Day, scopri quando!
Iscrivi ad Amazon Prime per poter approfittare delle offerte Prime Day, i primi 30 giorni sono gratis!
MediaWorld lancia un nuovo IVA: tantissime offerte tech da sfruttare
La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld è disponibile solo fino al 21 giugno 2026 e coinvolge una ricchissima selezione di prodotti, tra cui PC, TV, smartwatch, cuffie wireless e tanto altro. La promozione consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già particolarmente ribassati.
L’offerta MediaWorld è valida solo per chi possiede la carta MediaWorld Club associata al profilo, come già avvenuto in passato: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.
I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono parecchi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Offerte PC NO IVA MediaWorld
-
-18%
ACER Predator Helios Neo 16SAI Notebook Gaming, 16 ”, processore Intel® Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5070, RAM 32 GB, 2048 GB SSD, Black, Windows 11 Home
-
-18%
ASUS Zenbook A16 UX3607 NOTEBOOK, 16 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X2E94100 , Adreno™ Onboard Graphics, RAM 48 GB, 1000 GB SSD, Brown, Windows 11 Home
-
-18%
ACER DESKTOP GAMING Predator Orion 3000, Intel®, Core Ultra 7 265F, 2.4 GHz, GeForce RTX™ 5070, RAM 32 GB, 1024 GB SSD
-
-18%
MSI Desktop Gaming MAG Infinite S3 14-2681IT, Intel®, Core I7 14700F, 4.2 GHz, GeForce RTX™ 5070, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
-
-18%
MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC NOTEBOOK, 13 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
-
-18%
MSI Pulse A17 AI+ C3FKG-009IT Notebook Gaming, 17 ”, processore AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
-
-18%
MSI Prestige 13 Ukiyoe-217IT NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 7 258V, Arc™ 140V, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO LOQ 15 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I7 13650HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5070, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
MSI Prestige A16 AI+ A3-210IT NOTEBOOK, 16 ”, processore AMD Ryzen AI 9 365 365, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows
-
-18%
MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC NOTEBOOK, 13 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
-
-18%
HP OMNIBOOK FLIP 14-FH0020NL NOTEBOOK CONVERTIBILE, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-18%
MSI Prestige 13 AI+ A2V-099IT NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 7 258V, Arc™ 140V, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
-
-18%
ASUS Zenbook 14 UM3406 NOTEBOOK, ”, processore AMD Ryzen AI 7 445, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
-
-18%
HP DESKTOP GAMING OMEN 16L TG03-0034NL, AMD, Ryzen7 8700F, 4.1 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
-
-18%
MSI VenturePro 15 A2REG-240IT NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 7 240H, NVIDIA GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11
-
-18%
HP OMNIBOOK 7 17-DC0008NL NOTEBOOK, 17,3 ”, processore Intel® Core Ultra 258V, Arc™ 140V, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO LOQ 15 Notebook Gaming, 15,6 ”, processore Intel® Core I7 13650HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
DELL Pro 16 PC16250 NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11
-
-18%
MICROSOFT Surface Pro 12 NOTEBOOK, ”, processore Qualcomm Snapdragon X Plus, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Violet, Windows 11 Home
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book6 NOTEBOOK, 16 ”, processore Intel® Core Ultra 7 355, UHD Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
ACER Swift Go 16 AI SFG16-74 NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO IdeaCentre AIO 27IRH9 AIO, 27 ”, Intel® Core I713620H, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Cloud Grey, LCD, Windows 11 Home
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book5 360 NOTEBOOK CONVERTIBILE, 15,6 ”, processore Intel® Core Ultra 5 226V, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 Edge 14 NOTEBOOK, ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB Flash, Sapphire, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO IdeaPad Slim 5 NOTEBOOK, 16 ”, processore Intel® Core Ultra 9 185H, Arc™ GPU, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
ASUS Vivobook S14 M5406 Copilot+ PC NOTEBOOK, 14 ”, processore AMD Ryzen AI 7 350, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 24 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
-
-18%
DELL Pro 16 PC16250 NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11
-
-18%
HP OMNIBOOK 5 16-AF1027NL NOTEBOOK, 16 ”, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-18%
HP OMNIBOOK 5 16-AG1002NL NOTEBOOK, 16 ”, processore AMD Ryzen AI 330, AMD, RAM GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-18%
LG Gram 17Z90RU-G NOTEBOOK, 17 ”, processore Intel® Core I5 1334U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
-
-18%
ACER Aspire 15 A15-51M-93PU NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I9 13900H, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO IdeaPad Slim 5 Copilot+PC NOTEBOOK, 14 ”, processore AMD Ryzen AI 330, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 Edge NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB Flash, Sapphire, Windows 11 Home
-
-18%
MSI Modern 15 F1MG-691IT NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 7 150U, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
-
-18%
ACER Aspire 16 AI Laptop NOTEBOOK, ”, processore Qualcomm Snapdragon X X1-26100 8C, Adreno™ Onboard Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
Offerte smartwatch e wearable NO IVA MediaWorld
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Rose Gold – Size 7 Monitoraggio del sonno e fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Aster Black – Size 6 Monitoraggio del sonno e fitness, durata della batteria fino a giorni
-
-18%
Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Raw Titanium – Size 8 Monitoraggio del sonno e fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Offerte smart TV NO IVA MediaWorld
-
-18%
SAMSUNG The Frame Pro AI TV 75” QE75LS03HWUXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling, Art Mode, Glare Free, Neo Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS, Modern Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
-
-18%
LG OLED evo AI G6S OLED55G66 TV OLED, SMART TV, 55 ”, Processore a11 4K Gen3, Dark Satin Silver, Classe E
-
-18%
SAMSUNG OLED AI TV 65” QE65S90HAEXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling Pro, Glare Free, HDR+, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
SAMSUNG OLED AI TV 55” QE55S99HATXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling Pro, Glare Free, HDR Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, FloatLayer Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
HISENSE 75UR9S, Smart TV RGB MiniLED 180Hz 75” 4K, Schermo Anti-Riflesso, 100% BT2020, Dolby Atmos 4.1.2 By Devialet, Vision IQ, VIDAA OS, USB-C, Native Game Mode, Wifi 6E, BT, lativù 4K
-
-18%
SONY 55 BRAVIA 8M2 XR8M2 TV QD-OLED, SMART TV, ”, OLED, Processore Cognitive Processor XR, Nero, Classe F
-
-18%
LG QNED MiniLED 75QNED87B6A TV MiniLED, SMART TV, 75 ”, Mini LED, Processore a8 Gen3 4K AI, Charcoal Black, Classe D
-
-18%
-
-18%
SAMSUNG QE83S85FAEXZT, Smart TV OLED 83”, Vision AI, 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Schermo antiriflesso, HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design
-
-18%
LG OLED AI B5 OLED83B56LA TV OLED, SMART TV, 83 ”, Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe F
-
-18%
-
-18%
-
-18%
LG OLED evo AI G6S OLED48G66 TV OLED, SMART TV, 48 ”, Processore a11 4K Gen3, Dark Satin Silver, Classe E
-
-18%
-
-18%
SAMSUNG Micro RGB AI TV 55” MRE55R85HAUXZT, Engine, Color Booster Pro, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Monolith Edge Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
-
-18%
-
-18%
LG OLED AI B5 OLED77B56LA TV OLED, SMART TV, 77 ”, Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe F
-
-18%
SAMSUNG The Frame Pro AI TV 65” QE65LS03HWUXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling, Art Mode, Glare Free, Neo Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS, Modern Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
SAMSUNG OLED AI TV 55” QE55S90HAEXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling Pro, Glare Free, HDR+, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
SAMSUNG OLED AI TV 48” QE48S90HAEXZT 4K, Processore NQ4 Gen3, 4K Upscaling Pro, Glare Free, HDR+, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
LG QNED MiniLED 65QNED87B6A TV MINI LED, SMART TV, 65 ”, Mini Processore a8 AI 4K Gen3, Charcoal Black, Classe E
-
-18%
SAMSUNG OLED AI TV 55” QE55S85HAEXZT 4K, Processore NQ4 Gen2, 4K Upscaling, Schermo antiriflesso, HDR, Motion Xcelerator 120Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
SAMSUNG Mini LED AI TV 85” UE85M70HAUXZT 4K, Processore 4K, 4K Upscaling, Color Booster, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
-
-18%
HISENSE 75U7S PRO, Smart TV MiniLED 165Hz 75” 4K, Schermo Anti-Riflesso, Dolby Atmos 2.1.2 By Devialet, VIDAA OS, Vision IQ, Native Game Mode, 4 HDMI 2.1, Wifi, BT, AirPlay2, lativù 4K
-
-18%
SAMSUNG Mini LED AI TV 75” UE75M80HAUXZT 4K, Processore NQ4 Gen2, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision Smart TV, 2026
-
-18%
-
-18%
HISENSE 75U7Q PRO TV MINI LED, SMART TV, 75 ”, Mini Processore Hi-View AI Engine PRO, NERO, Classe D
-
-18%
LG NANO 4K UHD AI NU85 85NU850B6LA TV LED, SMART TV, 85 ”, Processore a7 Gen9, Charcoal Black, Classe F
-
-18%
LG OLED evo C5 OLED55C55LA TV OLED, SMART TV, 55 ”, Processore a9 Gen8 4K con AI, Charcoal Black, Classe F
-
-18%
LG QNED MiniLED 50QNED87B6A TV MINI LED, SMART TV, 50 ”, Mini Processore a8 AI 4K Gen3, Charcoal Black , Classe E
-
-18%
-
-18%
LG Mini RGB 87 50MRGB87B6B TV MINI LED, SMART TV, 50 ”, RGB-MiniLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Charcoal Black, Classe E
-
-18%
Ambilight TV PHILIPS 65MLED920, 4K ,QD MiniLED 164cm 65”, Smart TV, Dolby Vision and Atmos, Titan OS
-
-18%
SAMSUNG QE55QN70HAUXZT TV MINI LED, SMART TV, 55 ”, Mini Processore NQ4 AI Processor, Black, Classe E
Altre offerte NO IVA MediaWorld
-
-18%
Bicicletta Elettrica da trekking Fat Bike Pieghevole NILOX X8 Pro nero, ruote 20”,velocità max 25 Km/h, motore 250W, autonomia fino a 70Km, batteria 13000mAh + porta cellulare manubrio e mini cassa bluetooth
-
-18%
Monopattino Elettrico NINEBOT ZT3 PRO I grigio/nero, ruote da 11”,velocità max 25 Km/h, motore 500W, autonomia fino a 70Km, batteria mAh
-
-18%
-
-18%
Monopattino Elettrico VIVOBIKE V30 Sport nero, ruote da 10”, velocità max 25 Km/h, motore 350W, autonomia fino a 30Km, batteria 10000mAh
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al nuovo NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 21 giugno e le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero terminare anche prima.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: HONOR Watch 6 è ufficiale: ecco funzioni, specifiche, prezzi
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo