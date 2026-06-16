L’estate è il momento ideale per rimettere mano alla propria postazione, quella scrivania dove passiamo ore a lavorare, giocare o studiare e che spesso meriterebbe un bel salto di qualità. Lo sa bene Secretlab, che da oggi dà il via al Secretlab Summer Sale 2026, una tornata di sconti esclusivi in tutta Europa pensata per rendere più accessibile l’intera gamma, dalle sedie più vendute fino ai bundle che abbinano sedia e scrivania. Un’occasione interessante per chi stava aspettando il momento giusto per investire in comfort e produttività.

La promozione ha una durata ben definita, perché parte oggi, 16 giugno alle 3 del mattino (ora italiana), e si chiude esattamente un mese dopo, il 16 luglio alla stessa ora. Avete quindi tutto il tempo per valutare con calma la configurazione più adatta alle vostre esigenze, senza la fretta tipica delle offerte lampo. Vediamo nel dettaglio cosa propone il listino scontato.

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Tutti gli sconti del Summer Sale

Il cuore della promozione sono le sedie ergonomiche, da sempre il prodotto di punta del marchio. La Secretlab TITAN Evo, il modello più iconico e premiato dell’azienda, è disponibile con uno sconto fino a 100 euro. Chi cerca invece una soluzione per la scrivania troverà nelle proposte motorizzate il giusto richiamo, perché la Secretlab MAGNUS Pro, la versione con regolazione elettrica dell’altezza, scende fino a 119 euro in meno, mentre la Secretlab MAGNUS nella sua versione classica gode di uno sconto di 60 euro.

Le offerte non si fermano ai prodotti principali. Le SKINS, le cover intercambiabili che permettono di rinnovare l’aspetto della propria sedia, sono scontate fino al 10%, mentre su una selezione di accessori e merchandising il risparmio arriva fino al 24%. Anche la linea Neue rientra nella promozione, con uno sconto di 70 euro.

Il vero affare, però, si nasconde nei bundle, ovvero i pacchetti che combinano più prodotti. Gli Evergreen Bundles permettono di risparmiare fino a 217 euro su configurazioni specifiche, mentre i Pure White Bundles, dedicati a chi ama l’estetica total white, arrivano a far scendere il prezzo fino a 227 euro. Per chi punta a un allestimento completo, sono questi i pacchetti su cui conviene concentrare l’attenzione.

A completare il quadro c’è una promozione a soglie di spesa, particolarmente vantaggiosa per chi ha in mente un acquisto importante. Spendendo almeno 819 euro con una sedia idonea si ottengono 40 euro di sconto, la cifra sale a 80 euro al raggiungimento di 1.499 euro con una scrivania idonea, e arriva a 100 euro di sconto al superamento dei 1.999 euro sull’intero ordine. Sono riduzioni che si sommano alla logica dell’allestimento completo, premiando chi decide di rinnovare l’intera postazione in un colpo solo.

Un’occasione per rinnovare la postazione

Quello che rende interessante questo Summer Sale non è soltanto l’entità degli sconti, ma il fatto che tocchi praticamente ogni elemento di una postazione moderna. Tra sedia, scrivania, cover e accessori, è possibile costruire un setup completo approfittando di più riduzioni contemporaneamente, soprattutto sfruttando la promozione a soglie che fa scendere ulteriormente il totale dell’ordine.

La finestra di un mese intero gioca a favore di chi non ama le decisioni affrettate. Avere trenta giorni di tempo significa poter valutare con attenzione quale modello di sedia si adatta meglio alla propria corporatura, se la scrivania motorizzata vale l’investimento rispetto a quella tradizionale, e quale combinazione di colori e materiali si integra meglio nel proprio ambiente. Tutti i dettagli completi delle promozioni sono consultabili sulla pagina ufficiale Secretlab, dove è possibile verificare la disponibilità dei singoli modelli e le configurazioni ammesse a ciascuna offerta.

Per chi da tempo accarezzava l’idea di passare a una sedia ergonomica di fascia alta o di dotarsi di una scrivania regolabile in altezza, il Secretlab Summer Sale 2026 rappresenta una delle occasioni migliori dell’anno. Con uno sconto che, sommando le varie promozioni, può raggiungere cifre importanti, e con un mese intero a disposizione per decidere, l’estate diventa il momento perfetto per regalare alla propria postazione il comfort che merita.