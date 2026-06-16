ASUS amplia la propria offerta di schede grafiche personalizzate annunciando una collaborazione decisamente particolare con il team eSport T1, una delle organizzazioni più celebri e vincenti della storia competitiva di League of Legends. Dalla partnership nascono le nuove ASUS T1 GeForce RTX 5070 e ASUS T1 GeForce RTX 5060 Ti, due modelli che coniugano l’hardware e le prestazioni della serie GeForce RTX 50 a un design esclusivo dedicato alla squadra coreana.

ASUS tende a sottolineare che non si tratta semplicemente di una personalizzazione estetica; l’azienda ha infatti lavorato per trasformare queste GPU in veri e propri oggetti da collezione per gli appassionati di eSport e per i tifosi del team T1, mantenendo allo stesso tempo tutte le tecnologie e le caratteristiche che contraddistinguono le proprie schede grafiche custom. Vediamone qualche dettaglio in più insieme.

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ASUS e T1 insieme per una serie speciale dedicata agli eSport

Come anticipato sopra, la collaborazione tra ASUS e T1 nasce con l’obiettivo di celebrare una delle squadre più iconiche della scena competitiva mondiale. Per chi fosse estraneo al mondo gaming competitivo, T1 rappresenta infatti uno dei nomi più importanti nella storia di League of Legends e questa partnership vuole portare parte di quella identità direttamente all’interno di un prodotto hardware dedicato ai videogiocatori.

Le nuove schede video mantengono la base tecnica delle rispettive GeForce RTX 5070 e RTX 5060 Ti, ma introducono un’estetica completamente personalizzata che richiama colori, simboli e protagonisti del team. Secondo ASUS, l’obiettivo non è stato soltanto quello di creare una GPU performante, ma anche un prodotto capace di raccontare la storia e il successo competitivo della formazione coreana.

Uno degli aspetti più interessanti di questa iniziativa riguarda proprio il design. La versione GeForce RTX 5070 adotta una colorazione bianca e nera con dettagli rossi che richiamano immediatamente l’identità visiva del team T1; il design punta a un look relativamente sobrio e premium, con il logo T1 ben visibile sia sulla parte frontale sia sulla backplate.

L’elemento rilevante se vogliamo è rappresentato proprio dalla piastra posteriore che riporta i ritratti dei giocatori del team e le rispettive firme, una peculiarità che se vogliamo trasforma questa scheda in un vero pezzo da collezione pensato per i fan più appassionati.

La ASUS GeForce RTX 5060 Ti dedicata a T1 sceglie invece una strada più aggressiva e immediatamente riconoscibile; le colorazioni dominanti sono il rosso e il bianco, con una reinterpretazione grafica del logo T1 che rende il prodotto molto più appariscente rispetto alla sorella maggiore. Anche qui non mancano firme e ritratti stilizzati dei giocatori sulla backplate, elementi che rafforzano il legame con la squadra eSport.

ASUS ha deciso di arricchire ulteriormente la nuova gamma includendo alcuni accessori esclusivi. All’interno della confezione trovano infatti spazio magneti e adesivi dedicati al team T1, pensati per completare l’esperienza dei fan; anche il software ASUS GPU Tweak III riceve una personalizzazione dedicata grazie a un tema esclusivo sviluppato appositamente per questa serie speciale, permettendo di coordinare l’interfaccia del programma con l’identità grafica della squadra coreana.

GeForce RTX 50 T1: sotto il cofano la potenza NVIDIA Blackwell e tutte le tech ASUS

Personalizzazione estetica a parte, primaria in questa occasione, ASUS conferma tutte le tecnologie che caratterizzano le proprie schede grafiche custom della generazione NVIDIA GeForce RTX 50. Tra queste troviamo le ventole Axial-tech, progettate con un mozzo ridotto che permette l’utilizzo di pale più lunghe e di un anello esterno capace di aumentare la pressione dell’aria sul dissipatore.

I cuscinetti a doppia sfera utilizzati dall’azienda garantiscono inoltre una durata dichiarata fino a due volte superiore rispetto alle soluzioni tradizionali; non manca la tecnologia 0dB, che arresta completamente le ventole durante i carichi leggeri, contribuendo a mantenere il sistema silenzioso nelle attività quotidiane.

A bordo è presente anche il classico switch per il Dual BIOS, utile per scegliere tra un profilo Performance orientato alle massime prestazioni e una modalità Quiet pensata per contenere la rumorosità. Per quanto riguarda il sistema di dissipazione invece, ASUS continua a utilizzare la tecnologia MaxContact, un approccio che aumenta la superficie di contatto del dissipatore con la GPU rispetto ai design tradizionali, migliorando l’efficienza dello scambio termico.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questa soluzione può contribuire a ridurre le temperature operative fino a 2 °C quando viene combinata con il sistema di dissipazione e le ventole Axial-tech.

A livello strutturale troviamo inoltre ASUS GPU Guard, che applica un rinforzo adesivo sui quattro angoli del chip grafico per migliorarne la protezione nel tempo, mentre una staffa dedicata aiuta a distribuire uniformemente la pressione di montaggio aumentando la stabilità complessiva della scheda.

Tra le caratteristiche delle T1 GeForce RTX 5070 e RTX 5060 Ti c’è anche il processo produttivo Auto-Extreme, una tecnologia proprietaria che permette di completare tutte le saldature principali in un unico passaggio automatizzato, riducendo l’intervento umano durante la produzione.

Prezzi e disponibilità

ASUS ha confermato che le nuove schede video T1 GeForce RTX 5070 e T1 GeForce RTX 5060 Ti arriveranno sul mercato nella seconda metà di giugno, in vendita

presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio.

I prezzi consigliati per il mercato italiano sono fissati a 919 euro per la ASUS T1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition e 589 euro per la sorella minore ASUS T1 GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition.