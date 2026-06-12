Perdere le chiavi, il portafoglio o dimenticare lo zaino è una frustrazione comune. UGREEN offre una soluzione elegante e ora incredibilmente accessibile con il suo FineTrack Smart Finder, un localizzatore Bluetooth che si integra perfettamente con l’ecosistema Apple. Oggi, la confezione da 4 pezzi crolla di prezzo su Amazon, raggiungendo un minimo storico che la rende un acquisto quasi obbligato per chiunque voglia aggiungere un livello di sicurezza e tranquillità alla propria vita quotidiana. Con uno sconto del 36%, l’opportunità di proteggere tutti i vostri oggetti di valore non è mai stata così conveniente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo indispensabile accessorio e i termini di questa promozione imperdibile.

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UGREEN FineTrack: quattro guardiani per i vostri oggetti

UGREEN FineTrack Smart Finder non è un semplice tracker Bluetooth, ma un dispositivo pensato per integrarsi alla perfezione con l’ecosistema iOS. Il suo punto di forza principale è la piena compatibilità con la rete “Dov’è” (Find My) di Apple, la stessa utilizzata per localizzare iPhone, iPad e Mac. Questo significa che potrete tracciare i vostri oggetti smarriti ben oltre la portata del Bluetooth, sfruttando in modo anonimo e sicuro la vastissima rete globale di dispositivi Apple per individuare la loro ultima posizione nota su una mappa.

Il design è studiato per essere discreto e versatile. Ogni tracker è compatto, leggero e dotato di un foro che ne facilita l’aggancio a un mazzo di chiavi, a una borsa, a un bagaglio o persino al collare di un animale domestico. Nonostante le dimensioni ridotte, integra una suoneria potente che può essere attivata tramite l’app per trovare facilmente un oggetto nelle vicinanze, ad esempio quando le chiavi si nascondono tra i cuscini del divano.

Dal punto di vista tecnico, UGREEN FineTrack offre caratteristiche solide che ne garantiscono l’affidabilità nel tempo:

Compatibilità totale : Certificato per funzionare con la rete Apple “Dov’è”, senza bisogno di app di terze parti.

: Certificato per funzionare con la rete Apple “Dov’è”, senza bisogno di app di terze parti. Batteria a lunga durata : Progettato per un utilizzo prolungato, assicura mesi di funzionamento prima di necessitare la sostituzione della batteria.

: Progettato per un utilizzo prolungato, assicura mesi di funzionamento prima di necessitare la sostituzione della batteria. Resistenza all’acqua : La certificazione di resistenza agli spruzzi lo rende adatto a sopportare le intemperie, perfetto per essere agganciato a una bicicletta o a uno zaino.

: La certificazione di resistenza agli spruzzi lo rende adatto a sopportare le intemperie, perfetto per essere agganciato a una bicicletta o a uno zaino. Privacy garantita: La comunicazione con la rete “Dov’è” è crittografata end-to-end, assicurando che solo voi possiate vedere la posizione dei vostri oggetti.

La confezione in offerta include ben 4 tracker, permettendovi di coprire simultaneamente tutti gli oggetti più importanti a un costo per unità estremamente basso.

L’offerta su Amazon: sconto del 36%

Questa promozione rappresenta un’occasione eccezionale per entrare nel mondo dei localizzatori smart. Il pacchetto da 4 UGREEN FineTrack Smart Finder è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo che non si era mai visto prima.

Il prezzo di listino di 36,99€ viene abbattuto a soli 23,74€, con uno sconto netto del 36%. Questo si traduce in un risparmio immediato di 13,25€ sul totale. In pratica, ogni singolo tracker viene a costare meno di 6€, un prezzo imbattibile per un dispositivo con certificazione Apple “Dov’è”. L’offerta è venduta direttamente da UGREEN GROUP LIMITED UK e gestita dalla logistica di Amazon, garantendo spedizioni rapide e un servizio clienti affidabile. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto. Trattandosi di un’offerta a tempo e soggetta alla disponibilità delle scorte, il consiglio è di non attendere troppo per approfittarne.

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