Un crollo di prezzo di questa portata su un dispositivo Apple è un evento raro, ma quando accade, attira l’attenzione di tutti. Oggi è uno di quei giorni: Apple iPhone 16, l’ultimo gioiello tecnologico di Cupertino, è protagonista di una promozione straordinaria. Grazie a un coupon speciale disponibile su eBay, il modello da 128GB diventa accessibile a una cifra che ridefinisce il concetto di “affare”. Con uno sconto che supera il 40% sul prezzo di listino, ci troviamo di fronte a un’opportunità quasi irripetibile per mettere le mani su un top di gamma assoluto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un acquisto eccellente e i particolari di questa imperdibile promozione.

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Apple iPhone 16: potenza A18 e fotocamera da 48 MP a un prezzo mai visto

Apple iPhone 16 non ha bisogno di molte presentazioni, ma a questo prezzo è utile ricordare perché rappresenta una scelta eccellente nel panorama degli smartphone di fascia alta. Il dispositivo si distingue per un equilibrio perfetto tra design, prestazioni e innovazione, consolidando la sua posizione come punto di riferimento del mercato. Le sue specifiche tecniche parlano chiaro:

Display : Un pannello OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici che garantisce colori vividi, neri assoluti e una luminosità eccezionale, perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per l’uso quotidiano.

: Un pannello che garantisce colori vividi, neri assoluti e una luminosità eccezionale, perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per l’uso quotidiano. Processore : Il cuore pulsante è il nuovo chip Apple A18 , un processore all’avanguardia che assicura prestazioni fulminee in ogni contesto, dal multitasking più spinto al gaming più esigente, gestendo al contempo i consumi energetici in modo intelligente.

: Il cuore pulsante è il nuovo chip , un processore all’avanguardia che assicura prestazioni fulminee in ogni contesto, dal multitasking più spinto al gaming più esigente, gestendo al contempo i consumi energetici in modo intelligente. Fotocamera : Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 48MP , capace di scattare foto incredibilmente dettagliate e registrare video in 4K di qualità cinematografica. Funzionalità software avanzate come Camera Control e gli Stili Fotografici elevano ulteriormente l’esperienza di scatto.

: Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da , capace di scattare foto incredibilmente dettagliate e registrare video in di qualità cinematografica. Funzionalità software avanzate come Camera Control e gli Stili Fotografici elevano ulteriormente l’esperienza di scatto. Memoria e Archiviazione : La fluidità del sistema è garantita da 8GB di RAM , mentre i 128GB di memoria interna offrono spazio sufficiente per conservare app, foto ad alta risoluzione e video senza preoccupazioni.

: La fluidità del sistema è garantita da , mentre i offrono spazio sufficiente per conservare app, foto ad alta risoluzione e video senza preoccupazioni. Batteria e Ricarica : L’autonomia è affidata a una batteria da 3561 mAh che, ottimizzata dal chip A18, copre agevolmente un’intera giornata di utilizzo intenso. Supporta inoltre la ricarica rapida via cavo da 25W e la ricarica wireless.

: L’autonomia è affidata a una batteria da che, ottimizzata dal chip A18, copre agevolmente un’intera giornata di utilizzo intenso. Supporta inoltre la ricarica rapida via cavo da e la ricarica wireless. Costruzione e Funzionalità: Il design iconico è abbinato a materiali premium, con il vetro Ceramic Shield a protezione del display per una maggiore resistenza agli urti e ai graffi. Non mancano le novità software con iOS 18 e l’integrazione di Apple Intelligence, oltre al pratico Tasto Azione personalizzabile.

L’offerta su ebay: come ottenerlo a un prezzo record

L’offerta attuale su eBay è una delle più aggressive viste finora per Apple iPhone 16, rendendolo un acquisto quasi obbligato per chiunque stesse aspettando il momento giusto. Il prezzo di listino di 979€ viene letteralmente polverizzato grazie a un codice sconto dedicato. Utilizzando il coupon PSPRGIU26 in fase di pagamento, il prezzo finale scende a soli 579€. Si tratta di un risparmio netto di ben 400€, corrispondente a uno sconto del 40,8% sul prezzo ufficiale.

Ecco i dettagli della promozione da non perdere:

Prodotto : Apple iPhone 16 5G 128GB Originale, colorazione Black (Nero).

: Apple iPhone 16 5G 128GB Originale, colorazione Black (Nero). Negozio : eBay .

: . Prezzo di listino : 979€.

: 979€. Prezzo in offerta : 579€ .

: . Codice Coupon da utilizzare : PSPRGIU26 (da inserire nell’apposito campo prima di completare l’acquisto).

: (da inserire nell’apposito campo prima di completare l’acquisto). Disponibilità: L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare senza preavviso una volta esaurite le scorte o i coupon disponibili. Si consiglia di procedere rapidamente se interessati.

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per acquistare un dispositivo di ultima generazione a un prezzo da medio di gamma, un’opportunità che difficilmente si ripeterà nel breve periodo.