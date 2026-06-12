Un crollo di prezzo di questa portata su un dispositivo Apple è un evento raro, ma quando accade, attira l’attenzione di tutti. Oggi è uno di quei giorni: Apple iPhone 16, l’ultimo gioiello tecnologico di Cupertino, è protagonista di una promozione straordinaria. Grazie a un coupon speciale disponibile su eBay, il modello da 128GB diventa accessibile a una cifra che ridefinisce il concetto di “affare”. Con uno sconto che supera il 40% sul prezzo di listino, ci troviamo di fronte a un’opportunità quasi irripetibile per mettere le mani su un top di gamma assoluto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un acquisto eccellente e i particolari di questa imperdibile promozione.
Indice:
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Apple iPhone 16: potenza A18 e fotocamera da 48 MP a un prezzo mai visto
Apple iPhone 16 non ha bisogno di molte presentazioni, ma a questo prezzo è utile ricordare perché rappresenta una scelta eccellente nel panorama degli smartphone di fascia alta. Il dispositivo si distingue per un equilibrio perfetto tra design, prestazioni e innovazione, consolidando la sua posizione come punto di riferimento del mercato. Le sue specifiche tecniche parlano chiaro:
- Display: Un pannello OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici che garantisce colori vividi, neri assoluti e una luminosità eccezionale, perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per l’uso quotidiano.
- Processore: Il cuore pulsante è il nuovo chip Apple A18, un processore all’avanguardia che assicura prestazioni fulminee in ogni contesto, dal multitasking più spinto al gaming più esigente, gestendo al contempo i consumi energetici in modo intelligente.
- Fotocamera: Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 48MP, capace di scattare foto incredibilmente dettagliate e registrare video in 4K di qualità cinematografica. Funzionalità software avanzate come Camera Control e gli Stili Fotografici elevano ulteriormente l’esperienza di scatto.
- Memoria e Archiviazione: La fluidità del sistema è garantita da 8GB di RAM, mentre i 128GB di memoria interna offrono spazio sufficiente per conservare app, foto ad alta risoluzione e video senza preoccupazioni.
- Batteria e Ricarica: L’autonomia è affidata a una batteria da 3561 mAh che, ottimizzata dal chip A18, copre agevolmente un’intera giornata di utilizzo intenso. Supporta inoltre la ricarica rapida via cavo da 25W e la ricarica wireless.
- Costruzione e Funzionalità: Il design iconico è abbinato a materiali premium, con il vetro Ceramic Shield a protezione del display per una maggiore resistenza agli urti e ai graffi. Non mancano le novità software con iOS 18 e l’integrazione di Apple Intelligence, oltre al pratico Tasto Azione personalizzabile.
L’offerta su ebay: come ottenerlo a un prezzo record
L’offerta attuale su eBay è una delle più aggressive viste finora per Apple iPhone 16, rendendolo un acquisto quasi obbligato per chiunque stesse aspettando il momento giusto. Il prezzo di listino di 979€ viene letteralmente polverizzato grazie a un codice sconto dedicato. Utilizzando il coupon PSPRGIU26 in fase di pagamento, il prezzo finale scende a soli 579€. Si tratta di un risparmio netto di ben 400€, corrispondente a uno sconto del 40,8% sul prezzo ufficiale.
Ecco i dettagli della promozione da non perdere:
- Prodotto: Apple iPhone 16 5G 128GB Originale, colorazione Black (Nero).
- Negozio: eBay.
- Prezzo di listino: 979€.
- Prezzo in offerta: 579€.
- Codice Coupon da utilizzare:
PSPRGIU26(da inserire nell’apposito campo prima di completare l’acquisto).
- Disponibilità: L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare senza preavviso una volta esaurite le scorte o i coupon disponibili. Si consiglia di procedere rapidamente se interessati.
Questa promozione rappresenta un’occasione unica per acquistare un dispositivo di ultima generazione a un prezzo da medio di gamma, un’opportunità che difficilmente si ripeterà nel breve periodo.
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