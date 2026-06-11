Durante la bella stagione le giornate si allungano e si riscopre il piacere della convivialità: proprio mentre ci avviciniamo all’inizio ufficiale dell’estate, Roborock distribuisce consigli e suggerimenti per organizzare l’accoglienza in modo semplice e rilassato, affidando parte della gestione della casa alla tecnologia. Proprio per l’occasione, il marchio propone un paio di prodotti in offerta: andiamo a scoprire tutto.

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Il vademecum dell’estate di Roborock per l’ospitalità last minute

Con la bella stagione aumenta la voglia di convivialità, e alle volte può capitare di dover o voler organizzare un aperitivo o una cena all’ultimo momento, o magari di bere un caffè con i vicini che si “prolunga” fino a sera. Per non rinunciare alla bellezza di questi momenti e facilitare le cose, Roborock ha raccolto alcuni suggerimenti per organizzare l’accoglienza in modo semplice.

In estate l’ospitalità è infatti sinonimo di semplicità. Anche la libertà di togliersi le scarpe e camminare a piedi scalzi può contribuire a creare un’atmosfera più informale e accogliente, facendo sentire tutti subito a casa: per arrivare a casa con tutto già in ordine si possono anticipare le pulizie e programmarle a distanza grazie al robot aspirapolvere Roborock QR598.

Il robot può intervenire in autonomia anche con l’assenza dei proprietari, evitando gli ostacoli presenti sul percorso e completando le operazioni di pulizia prima dell’arrivo degli ospiti. Tramite app, infatti, è possibile avviare una sessione di pulizia anche da remoto o personalizzare temporaneamente le aree da trattare in base alle esigenze.

Con il caldo si tende a trascorrere meno tempo sui fornelli: l’estate celebra la semplicità e invita a privilegiare preparazioni fresche, facili da condividere e capaci di favorire la convivialità, tra bevande rinfrescanti e cocktail, piatti leggeri a base di frutta e verdura di stagione e taglieri da portare al centro della tavola. Organizzare cibo e bevande in modalità buffet incoraggia il movimento, facilita gli incontri tra gli ospiti e rende la conversazione più spontanea. I padroni di casa possono così vivere il momento con maggiore leggerezza, dedicando meno tempo alla gestione della tavola e più tempo alla compagnia.

Tra brindisi troppo calorosi, patatine che scivolano sotto il divano o impronte bagnate di chi fa avanti e indietro dal terrazzo o dal giardino, non serve comunque scomporsi grazie alla lavapavimenti di Roborock: con il modello wet&dry F25 RT GEN 2 si possono aspirare e lavare contemporaneamente sporco secco e liquidi, intervenendo rapidamente sulle piccole emergenze domestiche e risolvendo tutto in pochi secondi, senza spezzare il ritmo della serata.

Quando la serata termina, spesso non si ha voglia di dedicarsi subito alle pulizie: per questo può essere utile affidarsi alla pulizia automatica di prodotti come il già citato Roborock QR598: il robot può occuparsi dei pavimenti e dei tappeti in autonomia, mentre la stazione di ricarica gestisce svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura dei mop.

Con il supporto della tecnologia, preparare la casa per un invito improvvisato può diventare più semplice, lasciando più spazio al relax e alla convivialità della stagione estiva.

Le offerte Roborock in negozio e online

In tutto questo, Roborock propone un paio di promozioni dedicate ai suoi prodotti. La prima riguarda Roborock QR598, robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce prezzo “essenziale” a efficacia nelle pulizie e che combina una pulizia robusta con una manutenzione automatizzata.

Mette a disposizione una potenza di aspirazione di 8000 Pa (con tecnologia HyperForce), supportata da una spazzola principale interamente in gomma e anti-groviglio (che minimizza l’accumulo di capelli e peli di animali), pensata per diverse superfici. Propone una spazzola laterale FlexiArm che si estende dinamicamente per raccogliere lo sporco anche negli angoli e lungo i bordi. Il sistema di lavaggio offre 30 livelli di flusso d’acqua per una pulizia personalizzata, e propone doppie spazzole rotanti sollevabili che girano a 200 RPM, capaci di sollevarsi di 10 mm per evitare di bagnare i tappeti.

Alla navigazione ci pensano PreciSense LiDAR e la tecnologia Reactive Tech per l’evitamento degli ostacoli: garantiscono una mappatura precisa per una pulizia senza intoppi. Tutto questo si unisce alla bassa necessità di intervento manuale, grazie alla stazione di ricarica multifunzionale: offre autolavaggio dei mop, asciugatura ad aria, svuotamento automatico della polvere (fino a 7 settimane senza interventi) e riempimento automatico del serbatoio dell’acqua.

Nei principali negozi MediaWorld e Unieuro e sui corrispondenti shop online potete trovare Roborock QR598 in offerta a 299 euro (invece di 499,90), con consegna gratuita.

La seconda promozione riguarda Roborock F25 RT GEN 2, aspirapolvere e lavapavimenti senza fili pensato per sporco secco e liquidi. Propone design reclinabile adatto a raggiungere gli spazi più difficili (anche sotto i mobili bassi) ed è abbinato a una stazione di ricarica, che grazie all’asciugatura rapida del rullo rimette tutto in ordine in pochi secondi, anche a livello di manutenzione.

Roborock F25 RT GEN 2 è disponibile con promozioni dedicate presso i principali negozi MediaWorld.