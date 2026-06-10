Vivo annuncia oggi il lancio in Italia di un nuovo smartwatch: parliamo di Vivo WATCH GT 2, modello presentato in Cina lo scorso autunno in compagnia delle cuffie true wireless TWS 5. Il nuovo smartwatch promette fino a 25 giorni di autonomia ed è disponibile da subito all’acquisto: scopriamo tutti i dettagli e il prezzo.

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Vivo WATCH GT 2 è da oggi disponibile in Italia

A qualche mese di distanza dal debutto cinese, Vivo lancia in Italia il suo nuovo smartwatch: Vivo WATCH GT 2 è un prodotto dal design moderno, pensato per offrire un’esperienza d’uso personalizzabile e immersiva. Tra i suoi punti di forza troviamo l’ampio display AMOLED da oltre 2 pollici e l’autonomia fino a 25 giorni, favorita dall’efficienza del sistema operativo proprietario.

Il nuovo smartwatch propone un design squadrato e viene proposto in due varianti: la versione Obsidian Black offre una cornice in alluminio nero lucido, secondo quanto riferito ottenuta con diversi processi di lucidatura di precisione, mentre la versione Stellar White propone un look più delicato. Ciascun utente può adattare l’orologio al proprio stile anche sfruttando i diversi quadranti personalizzabili, i temi dinamici e i cinturini intercambiabili.

Vivo WATCH GT 2 mette a disposizione uno schermo AMOLED da 2,07 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, luminosità di picco di 2400 nit (ideale per la visione all’aria aperta e sotto il sole), cornici sottili (1,8 mm, con un rapporto schermo-corpo dell’82.4%) e vetro 2.5D.

Per approfondire: La scheda tecnica completa di Vivo WATCH GT 2

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A livello di autonomia, grazie all’ottimizzazione del consumo energetico garantisce fino a 25 giorni di utilizzo in modalità Bluetooth: con un uso standard, secondo il produttore la batteria dura comodamente tra i 14 e i 17 giorni, a seconda dell’attivazione o meno dell’Always On Display. Questo anche grazie al nuovo sistema operativo BlueOS 3.0 (compatibile sia con Android sia con iOS), che permette di gestire notifiche, chiamate Bluetooth e controllare la fotocamera da remoto.

Vivo WATCH GT 2 offre diverse funzionalità per il monitoraggio sportivo avanzato. Tra le principali novità introdotte spicca la modalità professionale pensata per tennis e padel: sfruttando gli algoritmi proprietari sviluppati dal produttore, le funzioni di analisi della camminata (Gait Analysis) e i suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale, lo smartwatch può monitorare parametri come frequenza cardiaca, calorie consumate e distribuzione dei colpi (inclusi dritti e rovesci), aiutando a comprendere le proprie prestazioni.

Per il resto, è presente il supporto a più di 100 modalità sportive, suddivise in 9 categorie: troviamo programmi dedicati alla corsa, monitoraggio del percorso, tracciamento dell’attività quotidiana e feedback vocali per specifiche discipline. Naturalmente non manca la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, fondamentale per le attività acquatiche.

Per il monitoraggio della salute (basato sull’IA) troviamo la possibilità di rilevare in modo continuo la frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno, i livelli di stress e del rumore ambientale e non solo. Gli avvisi intelligenti permettono di monitorare eventuali variazioni della frequenza cardiaca in tempo reale, e la sincronizzazione con l’app Vivo Health consente di accedere facilmente ai dati e ai trend nel tempo sullo smartphone abbinato. Come anticipato, non manca la piena compatibilità con iOS, con supporto a funzioni come il controllo remoto della fotocamera, la gestione della musica, la sincronizzazione delle notifiche e il monitoraggio del ciclo mestruale.

Il sistema operativo BlueOS (qui nella versione 3.0) mette a disposizione anche funzioni come la sincronizzazione delle notifiche, le chiamate tramite altoparlante Bluetooth, Smart View, Walkie-Talkie e le schede di scelta rapida (Shortcut Cards), permettendo di gestire comunicazioni e attività quotidiane direttamente dal polso. Il chip NFC offre la memorizzazione dei badge di accesso, consentendo di entrare in uffici e complessi residenziali compatibili (ma niente pagamenti), mentre l’integrazione con Gemini AI permette di gestire richieste in linguaggio naturale, supporta la traduzione delle chiamate e la generazione di riepiloghi.

Prezzo e dove acquistare il nuovo smartwatch

Vivo WATCH GT 2 è disponibile all’acquisto nelle colorazioni Obsidian Black e Stellar White al prezzo consigliato di 149 euro. Potete trovarlo sia sul sito ufficiale del produttore sia su Amazon.