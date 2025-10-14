Vivo ha alzato ufficialmente il sipario su due nuovi prodotti fondanti del proprio ecosistema: Watch GT 2, uno smartwatch che vuole tentare gli appassionati grazie a un mix di design premium, intelligenza artificiale integrata e autonomia da record, e le cuffie TWS 5, auricolari in-ear con batteria impressionante e cancellazione del rumore di alto livello. Scopriamo questi due prodotti nel dettaglio.

Vivo Watch GT 2 vuole fare la voce grossa nel settore con un eccellente rapporto qualità-prezzo

A un primo sguardo, il Vivo Watch GT 2 non sfoggia un design molto originale ma conserva un’estetica premium con una cassa rettangolare in lega di alluminio e un display AMOLED curvo da 2,07 pollici (2.5D) che raggiunge una luminosità di picco di 2400 nit e una risoluzione di 432 × 514 pixel.

Il design è elegante e pulito con i suoi 35,6 grammi di peso; resta leggero al polso nonostante le dimensioni generose.

La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, mentre il cinturino è disponibile in diverse varianti cromatiche, rosa, blu, bianco spaziale e nero, per adattarsi a stili diversi, dal casual all’outdoor. L’aspetto premium non è però l’unico punto di forza; Vivo afferma di aver curato anche l’ergonomia e la durabilità, garantendo resistenza agli urti e alle sollecitazioni quotidiane.

Fino a 33 giorni di autonomia: un record per la categoria

Uno degli aspetti più impressionanti del nuovo smartwatch è la batteria da 695 mAh (595 mAh nella versione eSIM), che assicura fino a 33 giorni di autonomia con connessione Bluetooth.

Anche con la connettività eSIM attiva, la durata resta di 8 giorni, un risultato notevole se paragonato ai competitor diretti che raramente superano la settimana.

Vivo sottolinea inoltre la presenza di una ricarica rapida: bastano pochi minuti per ottenere diverse ore di utilizzo. In termini di connettività, lo smartwatch supporta Bluetooth 5.4 e NFC per i pagamenti contactless, oltre a offrire resistenza all’acqua e più di 100 modalità sportive dedicate al fitness e all’attività all’aperto.

BlueOS 3 e l’integrazione con DeepSeek

Il Watch GT 2 debutta con il nuovo BlueOS 3, il sistema operativo proprietario di Vivo ottimizzato per velocità, consumi e integrazione con l’intelligenza artificiale.

Proprio qui entra in gioco la grande novità del dispositivo: l’AI Coach basato su DeepSeek, il modello di intelligenza artificiale cinese sviluppato per fornire assistenza vocale e risposte contestuali in tempo reale.

L’IA, spiega l’azienda, può agire da coach digitale, suggerendo strategie di allenamento personalizzate, piani di recupero e consigli in base ai dati biometrici dell’utente.

Ad esempio, durante una sessione di corsa o tennis (sport per cui sono disponibili anche corsi e programmi dedicati), il sistema è in grado di analizzare il ritmo, lo sforzo e le abitudini per fornire consigli immediati. Il tutto avviene tramite comandi vocali naturali, in modo simile agli assistenti intelligenti.

Sensori e funzioni per la salute

Come ogni smartwatch moderno, il Vivo Watch GT 2 integra un ampio set di sensori per il monitoraggio della salute.

Oltre al battito cardiaco e alla qualità del sonno, include funzioni avanzate per il rilevamento dello stress, il monitoraggio del ciclo mestruale, la misurazione dei livelli di rumore ambientale e persino il tracciamento dell’ossigenazione del sangue (SpO2).

L’algoritmo di analisi dei dati di Vivo è stato ulteriormente potenziato per fornire grafici più accurati e consigli comportamentali.

Sport, fitness e coaching avanzato

Il Watch GT 2 supporta oltre 100 modalità sportive, che spaziano dagli allenamenti classici alle discipline più specifiche come golf, tennis o yoga. Il dispositivo offre analisi professionali delle prestazioni, parametri avanzati come il VO2 max, la frequenza cardiaca in tempo reale e il monitoraggio dei progressi nel tempo.

Con il supporto AI di DeepSeek, l’esperienza si avvicina a quella di un coach personale, capace di riconoscere i momenti di affaticamento e suggerire tempi di recupero personalizzati. L’app complementare BlueHealth fornisce inoltre un riepilogo dettagliato delle attività e dei dati fisiologici, accessibile anche dallo smartphone.

Prezzo e disponibilità

In Cina, il Vivo Watch GT 2 è proposto a 499 yuan (circa 70 euro) per la versione Bluetooth e 699 yuan (circa 98 euro) per quella con connettività eSIM.

Un prezzo aggressivo che lo rende particolarmente competitivo nel settore.

Per ora non ci sono informazioni sul rilascio globale, ma considerando la strategia recente di Vivo, che ha portato i suoi modelli X e TWS anche in Europa, è probabile che il Watch GT 2 arrivi nei mercati internazionali nel corso del 2026.

Nuovi auricolari Vivo TWS 5 con cancellazione del rumore fino a 60 dB e Hi-Fi audio

Insieme allo smartwatch, come accennato, Vivo ha presentato anche i nuovi auricolari TWS 5, disponibili in versione standard e Hi-Fi. Entrambi i modelli offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 60 dB, certificazione Hi-Res Audio, e una latency ultra-bassa di 42 ms in modalità gaming.

Ogni auricolare integra quattro microfoni con intelligenza artificiale per la riduzione del rumore durante le chiamate e la soppressione del vento fino al 99%. Il modello Hi-Fi supporta inoltre il codec LHDC 5.0, sviluppato in collaborazione con MediaTek, per una riproduzione lossless sui dispositivi compatibili.

La batteria garantisce fino a 6 ore di autonomia con ANC attivo (48 ore totali con custodia) e 12 ore senza ANC.

I prezzi partono da 399 yuan (circa 56 euro) per la versione standard e 499 yuan (circa 70 euro) per la Hi-Fi.

Con questi nuovi prodotti, Vivo consolida il suo ecosistema di dispositivi, puntando su autonomia, accessibilità e integrazione AI. Il Watch GT 2 si propone come alternativa concreta ai colossi del settore, offrendo funzionalità premium a un prezzo a dir poco aggressivo, mentre i TWS 5 arricchiscono la linea audio con prestazioni di fascia alta.