Già dall’inizio del mese, il colosso cinese dell’e-commerce AliExpress sta proponendo una interessantissima campagna promozionale chiamata Promo d’estate e caratterizzata da offerte folli: non si tratta del solito “Choice Day” ma di qualcosa che guarda oltre e celebra in anticipo l’arrivo dell’estate.

La nuova promozione sarà attiva ancora per poche ore, fino alle 23:59 di stasera (mercoledì 10 giugno 2026) e propone già da giorni un mix tra sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci; in più, in queste ultime ore è arrivato un nuovo coupon. Andiamo a ripassare i dettagli della promo e a scoprire alcuni interessanti prodotti in offerta.

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AliExpress: ultime ore per la “Promo d’estate”

La Promo d’estate di AliExpress è alle battute finali: mancano poche ore al “gong”, fissato alle 23:59 di stasera (mercoledì 10 giugno 2026), per usufruire della promozione. Questa prevede sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti (computer, smartwatch e tanto altro), anche sui prodotti dei marchi più noti, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili (a cui si è aggiunto un nuovo coupon da 45 euro):

Coupon TUTTOA3 o ITSS03 o SSIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA6 o ITSS06 o SSIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA12 o ITSS12 o SSIT11 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA35 o ITSS35 o SSIT35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon ITSS45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 275 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 275 euro Coupon TUTTOA50 o ITSS50 o SSIT50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon TUTTOA70 o ITSS70 o SSIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 499 euro Coupon TUTTOA110 o ITSS110 o SSIT110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro

È doveroso sottolineare il fatto che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione e di conseguenza è consigliato riscattarli subito; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nelle prossime ore (soprattutto quello più ricco da 110 euro).

Termini e condizioni della “Promo d’estate” con sconti fino all’80%

AliExpress informa che la promozione Promo d’estate – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 giugno 2026 alle 23:59 di mercoledì 10 giugno 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati a tutte le categorie, anche ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Alcuni esempi di prodotti in offerta con la “Promo d’estate” di AliExpress

Come anticipato, la Promo d’estate – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta componenti per PC, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.