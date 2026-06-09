MOVA, brand specializzato in soluzioni smart per la casa, ha annunciato il nuovo Z70 Ultra Roller Complete, il prodotto di punta della sua gamma di robot aspirapolvere a rullo. Il dispositivo arriva sul mercato italiano con una promessa ambiziosa, ovvero garantire prestazioni di pulizia che non calano nel tempo, risolvendo uno dei problemi più comuni di questa categoria di prodotti.

Il cuore della proposta è quella che l’azienda chiama filosofia “Deep Cleaning Endurance“, un approccio progettuale basato sull’idea che la vera pulizia non consista nel pulire più velocemente, ma nel mantenere costanti le prestazioni dal primo minuto fino all’ultimo metro quadrato della sessione. Questa idea, all’atto pratico si traduce in tre vantaggi fondamentali per gli utenti, ovvero pulizia con acqua corrente, copertura completa della casa e minore necessità di manutenzione.

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Il sistema HydroForce e il ciclo di pulizia in quattro fasi

Uno dei limiti principali dei tradizionali robot con rullo o con mocio rotante riguarda il calo delle prestazioni man mano che il panno si sporca durante il funzionamento. Per risolvere questo problema, Z70 Ultra Roller Complete potenzia il sistema a rullo HydroForce di MOVA con un ciclo di pulizia continuo articolato in quattro fasi distinte, ovvero spruzzo, lavaggio, raschiatura e recupero.

MOVA sottolinea questo sistema per cui l’acqua pulita viene erogata in modo costante sul rullo, mentre l’acqua sporca e i detriti vengono rimossi in tempo reale, contribuendo a prevenire la contaminazione incrociata tra le stanze. Anche la pressione verso il basso è stata potenziata per migliorare la rimozione di macchie secche, impronte e schizzi ostinati.

Tutto questo si basa su un sistema di sollevamento delle fibre del rullo ad alta velocità, che, a detta dell’azienda, raggiunge gli 800 giri al minuto, e contribuisce a mantenere le fibre del mocio sollevate e attive, riducendo l’aggrovigliamento e garantendo un contatto costante con la superficie del pavimento per tutta la durata del ciclo di lavaggio.

Navigazione FlexScope e superamento ostacoli fino a 9 cm

Z70 Ultra Roller Complete amplia la copertura combinando aggiornamenti hardware e software. La pulizia adattiva dei bordi basata sull’intelligenza artificiale migliora le prestazioni lungo le pareti e i battiscopa, mentre una spazzola laterale estensibile raggiunge gli angoli più remoti e gli spazi più ristretti.

In presenza di spazi angusti, il sistema di navigazione FlexScope è in grado di ritrarre il modulo LiDAR, consentendo la pulizia sotto letti, divani e mobili con uno spazio libero pari o superiore a 10 cm. Il robot è inoltre in grado di superare ostacoli alti fino a 9 cm, muovendosi con facilità su soglie, binari di porte scorrevoli e bordi di tappeti spessi.

Infine, quando vengono rilevati dei tappeti, situazione spesso complessa per questi prodotti, il rullo e la spazzola laterale si sollevano automaticamente, mentre si attiva una copertura protettiva per il mocio, permettendo di passare dalla pulizia a umido a quella a secco senza trasferire umidità.

Stazione base con collegamento all’impianto idrico

La nuova versione della stazione base si collega direttamente all’impianto idraulico domestico, introducendo un sistema idrico modulare che semplifica l’installazione e consente il riempimento e lo scarico automatici dell’acqua; tutto questo è stato pensato, afferma l’azienda, per ridurre ulteriormente gli interventi manuali da parte dell’utente.

Una bella chicca offerta dall’azienda è quella per cui per contenere i costi di gestione nel lungo periodo, Z70 viene fornito con un pacchetto omaggio di accessori della durata di un anno, dal valore dichiarato di circa 140 euro, che include componenti di ricambio essenziali quali filtri, spazzole laterali, spazzole a rullo e soluzione detergente. Il prodotto è inoltre coperto da una garanzia di tre anni.

Due finiture e prezzo di lancio con sconto

Il prodotto è disponibile in due finiture: la versione Natural Stone Design presenta un pannello resistente con texture in pietra ispirata all’erosione naturale, mentre la Brushed Metallic Design è caratterizzata da una finitura metallica dall’estetica pulita e minimalista.

Z70 Ultra Roller Complete è disponibile al prezzo consigliato di 1.399 euro sul sito ufficiale MOVA, Amazon, Mediaworld e Unieuro. Dal 15 al 26 giugno 2026, MOVA offre uno sconto promozionale di 200 euro, portando il prezzo effettivo a 1.199 euro per chi acquista nel periodo di lancio.

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