Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo top di gamma Apple è finalmente arrivato. Apple iPhone 17 Pro scende a un prezzo decisamente interessante su eBay, rappresentando un’opportunità da non sottovalutare per chi desidera il massimo della tecnologia senza attendere i classici deprezzamenti di fine ciclo vita. L’offerta attuale, che combina uno sconto diretto a un coupon aggiuntivo, rende l’acquisto di questo gioiello tecnologico più accessibile che mai. Si tratta di una promozione a tempo e con scorte limitate, destinata a chi sa cogliere l’attimo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono iPhone 17 Pro un dispositivo di punta e i termini di questa vantaggiosa offerta.

Segnaliamo inoltre un’altra ottima promozione per chi cerca ancora più spazio di archiviazione: il modello Apple iPhone 17 Pro Max da 512GB è disponibile a 1.459€ invece di 1.879€, con un risparmio eccezionale.

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Apple iPhone 17 Pro: potenza A19 Pro e fotocamera rivoluzionaria

Apple iPhone 17 Pro si conferma come uno degli smartphone più potenti e completi sul mercato, spinto dal rivoluzionario chip A19 Pro. Questo processore non solo garantisce prestazioni fulminee in ogni ambito, dal gaming più esigente al multitasking spinto, ma ottimizza anche l’efficienza energetica per una durata della batteria che copre l’intera giornata. Il tutto è supportato da ben 12GB di RAM LPDDR5X, un quantitativo che assicura fluidità e reattività costanti, anche con decine di app aperte in background.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile: un pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, capace di adattare dinamicamente la frequenza di aggiornamento per offrire una fluidità visiva eccezionale e, al contempo, risparmiare batteria. La risoluzione di 2622×1206 pixel e la densità di 460 ppi garantiscono una nitidezza e una fedeltà cromatica di livello assoluto.

Il comparto fotografico è stato ulteriormente perfezionato. Il sistema a tripla fotocamera posteriore vanta un sensore principale da 48MP che cattura dettagli incredibili in qualsiasi condizione di luce. A questo si affianca un teleobiettivo con zoom ottico 3x di alta qualità e funzionalità avanzate come la registrazione video ProRes RAW, che lo rendono uno strumento perfetto per i creatori di contenuti. Il design, con il suo nuovo sistema di dissipazione termica e materiali premium, completa un pacchetto di altissimo livello. Le specifiche principali includono:

Processore: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Memoria: 12GB di RAM LPDDR5X

12GB di RAM LPDDR5X Archiviazione: 256GB (in questa offerta)

256GB (in questa offerta) Display: 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion

6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion Fotocamera Principale: 48MP

48MP Connettività: 5G, USB 3.0

5G, USB 3.0 Sistema Operativo: iOS 26

L’offerta su eBay con coupon da non perdere

Questa promozione rende l’acquisto di Apple iPhone 17 Pro particolarmente conveniente. Il dispositivo, nella versione da 256GB e colorazione Argento, è proposto su eBay a un prezzo di listino già scontato. Il prezzo di partenza è di 1.209€, ma grazie all’offerta attuale scende a 1.139€. Il vero vantaggio arriva utilizzando il codice coupon PSPRGIU26 al momento del checkout.

Il risparmio complessivo ammonta quindi a 100€, una cifra notevole per un prodotto Apple di ultima generazione. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente. La spedizione è gestita da un venditore affidabile sulla piattaforma eBay.

Segnaliamo inoltre un’altra ottima promozione per chi cerca ancora più spazio di archiviazione: il modello Apple iPhone 17 Pro Max da 512GB è disponibile a 1.459€ invece di 1.879€, con un risparmio eccezionale.

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