Mentre l’opposizione all’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount per la cifra astronomica di 110 miliardi di dollari continua a crescere su più fronti, diversi stati americani starebbero lavorando insieme per contrastare legalmente la fusione.

Secondo quanto riportato da Reuters, California e New York sono tra gli stati che stanno preparando una causa per bloccare l’operazione, in quella che potrebbe diventare una delle battaglie legali più significative nel settore dell’intrattenimento degli ultimi anni.

L’accordo è finito sotto i riflettori fin dal suo annuncio lo scorso febbraio, quando Paramount aveva ufficialmente battuto Netflix nel tentativo di acquistare Warner Bros. dopo una serie di offerte al rialzo che avevano tenuto con il fiato sospeso l’intero settore. Facciamo chiarezza su questa vicenda.

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Le preoccupazioni del procuratore generale della California

Il procuratore generale della California Rob Bonta ha espresso preoccupazioni importanti sulle potenziali conseguenze dell’operazione fin dal primo momento. Poco dopo l’annuncio dell’accordo, Bonta aveva avviato un’indagine formale sulla fusione, segnalando chiaramente l’intenzione dello stato di esaminare con attenzione ogni aspetto dell’operazione.

In una dichiarazione rilasciata all’epoca, Bonta aveva affermato:

“Un’ulteriore concentrazione in mercati che sono centrali per la vita economica americana non serve la nostra economia, i consumatori o la concorrenza. Di fatto, la concentrazione dei mercati ha portato a una maggiore inaccessibilità economica, alla perdita di opportunità di lavoro ben retribuite e a meno scelte per i consumatori“.

Oltre a queste parole molto dure, Bonta aveva inoltre aggiunto che l’accordo “deve ricevere una revisione completa e approfondita“, dichiarando che lo stato è “impegnato a combattere la concentrazione di mercato che riteniamo illegale“.

Ora quelle parole sembrano tradursi in azione concreta, con la preparazione di una causa che potrebbe coinvolgere diversi stati.

Non è un caso che California e New York siano in prima linea in questa battaglia visto che entrambi gli stati rappresentano mercati cruciali per l’industria dell’intrattenimento: la California ovviamente ospita Hollywood e la maggior parte degli studi di produzione, mentre New York è sede di numerose società media e rappresenta uno dei mercati pubblicitari più importanti del paese.

Non è ancora chiaro quali altri stati siano coinvolti nella causa insieme a questi due colossi. Secondo la fonte di Reuters, tuttavia, la causa dovrebbe essere depositata entro le prossime settimane, suggerendo che i preparativi legali sono già a uno stadio avanzato.

Le implicazioni per il settore dell’intrattenimento

L’esito di questa battaglia legale potrebbe avere ripercussioni significative non solo per Paramount e Warner Bros., ma per l’intero settore dei media e dello streaming visto che, come abbiamo riportato anche su queste pagine, negli ultimi anni si è assistito a un’ondata di consolidamento che ha ridotto drasticamente il numero dei marchi indipendenti, con fusioni e acquisizioni che hanno creato giganti sempre più grandi.

La fusione tra Paramount e Warner Bros. creerebbe un’entità con un catalogo di contenuti senza precedenti, controllando franchise iconici come Star Trek, Mission: Impossible, Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones e molti altri.

Una concentrazione di proprietà intellettuale che solleva interrogativi legittimi sulla concorrenza e sulle conseguenze per i consumatori in termini di prezzi degli abbonamenti streaming e varietà dell’offerta disponibile.

Se gli stati riusciranno a bloccare l’operazione o a imporre condizioni significative, potrebbe rappresentare un punto di svolta nel modo in cui le autorità americane affrontano le grandi fusioni nel settore dell’intrattenimento, segnando potenzialmente la fine dell’era del consolidamento sfrenato che ha caratterizzato l’ultimo decennio.