In Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del primo iPhone pieghevole, device che non ha ancora un nome ufficiale.

In attesa di scoprire se sarà chiamato iPhone Fold, iPhone Ultra o in un altro modo, il leaker Sonny Dickson ha condiviso su X alcune foto di un modellino dummy, che ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

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Ecco come potrebbe essere il primo iPhone pieghevole

Le immagini pubblicate da Dickson confermano le indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi e secondo cui Apple avrebbe deciso di puntare su un form factor “wide”.

Il primo iPhone pieghevole, una volta aperto, dovrebbe avere uno schermo con una diagonale di circa 7,8 pollici, offrendo così una superficie interna effettiva simile a quella di un iPad mini, con una fotocamera frontale posizionata nell’angolo in alto a sinistra del display.

Il display esterno dovrebbe avere una dimensione di circa 5,5 pollici e da chiuso il melafonino pieghevole dovrebbe apparire un po’ corto e largo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, il primo modello pieghevole di Apple dovrebbe fare affidamento su due sensori, posizionati in un modulo a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra.

Il dispositivo non dovrebbe poter contare sul riconoscimento biometrico Face ID mentre dovrebbe offrire il riconoscimento delle impronte digitali Touch ID (tramite il pulsante laterale per lo sblocco).

A dire di Sonny Dickson, infine, Apple avrebbe deciso di lanciare il suo primo iPhone pieghevole nella sola colorazione bianca. Staremo a vedere.