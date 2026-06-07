Il momento giusto per passare a un monitor gaming OLED è finalmente arrivato. Spesso i pannelli con questa tecnologia sono associati a prezzi proibitivi, ma l’offerta di oggi su Amazon cambia le carte in tavola. Il monitor LG UltraGear OLED 27GX704A, un concentrato di tecnologia con risoluzione QHD, refresh rate a 240Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03ms, scende a un prezzo davvero interessante. Si tratta di un’opportunità da non sottovalutare per chi cerca il massimo della qualità visiva e della reattività senza prosciugare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini della promozione.

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LG UltraGear OLED da 272: qualità visiva e reattività al top

il monitor LG UltraGear OLED 27GX704A si posiziona come una soluzione di fascia alta per i videogiocatori più esigenti. Il suo punto di forza è senza dubbio il pannello OLED da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel). Questa tecnologia garantisce neri assoluti e un contrasto praticamente infinito, offrendo una profondità d’immagine e una vivacità dei colori che i tradizionali pannelli LCD non possono eguagliare. La certificazione HDR400 True Black assicura inoltre una resa eccezionale dei contenuti ad alta gamma dinamica, rendendo ogni scena più realistica e immersiva.

Le prestazioni in gioco sono il vero fiore all’occhiello di questo monitor. Con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di appena 0,03ms (GtG), l’LG UltraGear OLED 27GX704A elimina quasi completamente l’effetto scia (ghosting) e il motion blur. Il risultato è un’immagine incredibilmente fluida e nitida, fondamentale nei titoli competitivi e ad alto ritmo d’azione. Per garantire un gameplay senza interruzioni, il monitor supporta le principali tecnologie di sincronizzazione adattiva: è G-Sync Compatible e certificato FreeSync Premium Pro, oltre a supportare il VRR (Variable Refresh Rate). Questo significa addio a tearing e stuttering, indipendentemente dalla scheda grafica utilizzata.

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo è estremamente versatile, grazie alla presenza di porte HDMI 2.1, DisplayPort, un pratico hub USB e un’uscita audio AUX. Questo lo rende perfetto non solo per il PC gaming, ma anche per le console di ultima generazione. Le specifiche principali includono:

Schermo: 27″ OLED

27″ OLED Risoluzione: QHD (2560×1440)

QHD (2560×1440) Frequenza di aggiornamento: 240Hz

240Hz Tempo di risposta: 0.03ms (GtG)

0.03ms (GtG) Tecnologie Sync: G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro, VRR

G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro, VRR HDR: HDR400 True Black

HDR400 True Black Connettività: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Hub USB 3.0, Uscita cuffie

L’offerta su Amazon: sconto e dettagli

Questa promozione rende l’LG UltraGear OLED 27GX704A un acquisto ancora più interessante. Il monitor è attualmente disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 369€, con un notevole ribasso rispetto al prezzo precedente di 499,99€. Si tratta di uno sconto del 26%, che si traduce in un risparmio netto di ben 130,99€.

L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo così affidabilità e velocità nella consegna. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo su prodotti così richiesti possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte. Pertanto, chi fosse interessato a elevare la propria postazione da gioco con un monitor OLED dalle prestazioni eccellenti dovrebbe considerare di approfittarne rapidamente. Non sono segnalati coupon aggiuntivi; il prezzo visualizzato è quello finale.

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