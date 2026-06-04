Trovare un televisore QLED da 65 pollici con tecnologie premium come Dolby Vision IQ e Dolby Atmos a meno di 500€ è un’impresa quasi impossibile. Hisense, tuttavia, rompe questa regola con un’offerta che ha del clamoroso: il suo modello Smart TV QLED 65E7DS crolla di prezzo su Amazon, passando da un listino di 899€ a soli 459€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque desideri portare a casa un pannello di grandi dimensioni e alta qualità senza svuotare il portafoglio. Questa promozione rappresenta uno dei prezzi più bassi mai visti per un televisore con queste specifiche, rendendolo un vero e proprio best-buy nella sua categoria. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto così interessante e i termini specifici di questa offerta a tempo limitato.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Hisense TV: qualità QLED e audio immersivo a portata di tutti

La Hisense Smart TV QLED 65E7DS si distingue per un pacchetto di funzionalità completo che solitamente si trova su modelli di fascia di prezzo superiore. Il cuore del dispositivo è il suo pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Questa tecnologia garantisce colori più vividi, neri più profondi e una luminosità superiore rispetto ai tradizionali TV LED. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR 10+ eleva ulteriormente la qualità visiva, adattando dinamicamente luminosità e contrasto in base al contenuto trasmesso e alla luce ambientale, per un’esperienza di visione sempre ottimale.

Dal punto di vista audio, l’integrazione del Dolby Atmos crea un campo sonoro tridimensionale e immersivo, proiettando gli spettatori al centro dell’azione. L’esperienza smart è gestita dal sistema operativo VIDAA OS, rapido e intuitivo, che offre accesso a oltre 1000 applicazioni, incluse tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. La presenza di Alexa Built-in e la compatibilità con Apple AirPlay2 rendono il televisore un hub centrale per la smart home, controllabile con la voce e perfettamente integrato nell’ecosistema Apple. Anche i videogiocatori troveranno pane per i loro denti grazie al Game Mode Plus, che riduce l’input lag per sessioni di gioco più fluide e reattive. Le specifiche principali includono:

Schermo : 65″ QLED 4K UHD

: 65″ QLED 4K UHD Tecnologie video : Dolby Vision IQ, HDR 10+

: Dolby Vision IQ, HDR 10+ Audio : Dolby Atmos

: Dolby Atmos Sistema Operativo : VIDAA OS

: VIDAA OS Smart : Alexa integrata, Apple AirPlay2

: Alexa integrata, Apple AirPlay2 Gaming : Game Mode Plus

: Game Mode Plus Refresh Rate : 60Hz

: 60Hz Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

L’offerta Amazon che dimezza il prezzo

Questa promozione su Amazon rende Hisense 65E7DS un affare da non lasciarsi sfuggire. Il prezzo di listino del televisore è di 899€, ma grazie a questa offerta speciale è possibile acquistarlo a soli 459€. Si tratta di un risparmio netto di 440€, che corrisponde a uno sconto del 49% sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così netto per un QLED da 65 pollici con queste caratteristiche è estremamente raro. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con i vantaggi della spedizione rapida per gli abbonati Prime e la garanzia di un servizio clienti affidabile. È importante sottolineare che promozioni di questa portata sono spesso limitate nel tempo e soggette a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’opportunità. Non sono richiesti coupon o codici sconto; il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.