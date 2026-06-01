Mancano poche ore all’apertura ufficiale di COMPUTEX 2026, una delle fiere tecnologiche più importanti al mondo che si tiene ogni anno a Taipei, ma sono già arrivati i primi annunci super importanti. A quelli che vi abbiamo già raccontato si aggiungono le novità presentate da HP.

L’azienda statunitense ha presentato la sua nuova generazione di dispositivi e soluzioni progettati per cavalcare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di fornire a creatori di contenuti, sviluppatori e professionisti gli strumenti hardware e software necessari per gestire flussi di lavori IA complessi direttamente in locale, in modo rapido e sicuro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Le novità di HP a COMPUTEX 2026

Come anticipato in apertura, HP è presente a COMPUTEX 2026 e, come antipasto alla fiera che si svolgerà tra il 2 e il 5 giugno 2026, la multinazionale statunitense ha presentato una nuova generazione di dispositivi e di soluzioni pensate per l’era dell’IA.

La nuova gamma di prodotti segna un passaggio fondamentale dalla semplice sperimentazione dell’IA all’implementazione pratica di applicazioni basate sugli agenti autonomi, ultima frontiera proprio dell’IA.

Grazie a collaborazioni con partner di spicco nel settore come NVIDIA, Intel e AMD, HP ha svelato un portafoglio di soluzioni unificato che spazia dai laptop ultrasottili ai mini PC, fino ad arrivare ai supercomputer da scrivania.

L’era degli “AI PC” portatili: ecco OmniBook Ultra 16 e OmniBook X 14

Tra le novità, HP ha lanciato i nuovi laptop OmniBook Ultra 16 e OmniBook X 14, i primi dispositivi dell’azienda a integrare la nuova piattaforma NVIDIA RTX Spark, anch’essa fresca d’annuncio al COMPUTEX 2026.

Questa piattaforma, che combina una GPU ad alte prestazioni (basata su architettura Blackwell) con una CPU Arm Grace a 20 core, è affiancata da un massimo di 128 GB di memoria unificata per permettere agli utenti di eseguire in locale modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) da 120 miliardi di parametri e di montare file video in 12K senza bisogno di dover ricorrere all’elaborazione in cloud.

In particolare, l’OmniBook X 14 si distingue per essere il notebook RTX Spark più sottile al mondo, pur garantendo un’autonomia in grado di coprire l’intera giornata di lavoro grazie all’efficienza dell’architettura Arm (supportata da MediaTek). Questi notebook garantiscono la piena compatibilità “nativa” con Windows 11 grazie alla stretta collaborazione tra NVIDIA e Microsoft.

OmniDesk Mini: il primo Mini PC AI con Thunderbolt Share

HP ha messo a punto un prodotto ad hoc per coloro che preferiscono le soluzioni “desktop” ad alte prestazioni ma che hanno spazi ridotti, ovvero un mini PC pensato per l’era dell’intelligenza artificiale.

Il nuovo arrivato si chiama HP OmniDesk Mini ed è definito come il primi Mini AI PC al mondo ad essere dotato della tecnologia Thunderbolt Share, una tecnologia proprietaria di Intel che permette di collegare due PC tramite cavo Thunderbolt 4 o 5 per condividere in tempo reale schermi, mouse, tastiera e scambiare file in maniera ultra-veloce.

Questo dispositivo compatto è pensato per sostituire i tradizionali “tower PC” sfruttando le prestazioni dei recenti processori Intel Core Ultra Series 3 con NPU integrata, fondamentale per il supporto alle applicazioni IA moderne. Nonostante dimensioni ridotte, il mini PC supporta fino a quattro schermi con risoluzione 4K e dispone di due porte Thunderbolt 4.

Soluzioni per professionisti e sviluppatori

Il terzo e ultimo ambito toccato da HP è quello delle soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di calcolo sempre più estreme dei team enterprise e degli sviluppatori.

In tal senso, l’azienda ha presentato la workstation compatta HP Z2 Mini G1a, equipaggiata con processori AMD Ryzen AI Pro serie 400 e dotata del pacchetto software AMD Ryzen AI Halo (fornisce framework e modelli preinstallati e pronti all’uso).

HP ha inoltre annunciato l’arrivo di un vero e proprio supercomputer da scrivania su ambiente Windows, alimentato dal chip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, ideale per creare ed eseguire agenti IA sempre attivi.

Per gli ambienti di lavoro “altamente regolamentati”, ovvero quelli che richiedono la massima sicurezza, l’azienda ha infine presentato HP ZGX Nano, un sistema basato su principi “Zero Trust” che limita fisicamente gli accessi wireless e le interfacce esterne, garantendo che l’elaborazione IA avvenga interamente in locale, al sicuro da attacchi esterni.

Quando arrivano queste novità targate HP?

I nuovi HP OmniBook Ultra e OmniBook X 14 dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Al momento l’azienda non ha presentato le configurazioni esatte e i prezzi di listino. Dovremmo saperne di più nei prossimi mesi, man mano che ci avviciniamo al lancio.

Il nuovo mini PC HP OmniDesk Mini, invece, dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di agosto 2026. Anche in questo caso, l’azienda non ha svelato configurazioni definitive e prezzi ma ha fatto sapere che maggiori informazioni (e anche qualche immagine, dato che non è stato mostrato il dispositivo) arriveranno in prossimità del lancio.