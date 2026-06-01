Fastweb ha annunciato oggi, 1° giugno 2026, una nuova modifica unilaterale su diverse offerte di rete fissa che coinvolgerà alcuni clienti già attivi a partire dal 1° luglio 2026. La rimodulazione tariffaria comporterà un aumento della spesa mensile compreso tra 1 euro e 4 euro al mese, a seconda dell’offerta attualmente attiva.

I clienti Fastweb interessati da questa nuova rimodulazione riceveranno una comunicazione personale in fattura e nella propria area personale MyFastweb a partire da oggi. L’operatore specifica che eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti anche dopo l’applicazione degli aumenti.

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La giustificazione dell’operatore e le offerte coinvolte

Con questa modifica unilaterale, sostanzialmente alcune offerte di rete fissa verranno sostituite con altre offerte, comportando l’aumento del prezzo mensile. Fastweb giustifica la variazione con le solite spiegazioni poco chiare e molto vaghe che si danno in questi casi, come la necessità di “continuare a garantire la migliore qualità di rete e offrire servizi sempre all’altezza delle esigenze” dei clienti.

L’elenco delle offerte coinvolte è particolarmente lungo e comprende praticamente l’intero storico del catalogo rete fissa dell’operatore.

Ve lo riportiamo di seguito per completezza d’informazione:

FASTWEB Base: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Fastweb Casa: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Fastweb Casa Light: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb Casa Privilege: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; FASTWEB Full: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Casa: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Casa Light: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Casa Light Ver2: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Casa Privilege: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt Internet: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt One Casa: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Fastweb NeXXt One Casa Light: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Fastweb Seven Casa: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Fastweb Seven Casa Light: aumento mensile compreso tra 2 euro e 3 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 3 euro; Fastweb Seven Casa Plus: aumento mensile compreso tra 2 euro e 3 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 3 euro; Fastweb Seven Internet: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Fastweb Special: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; FastwebCasa: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; FastwebCasa Inbound: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; FastwebCasa OutBound: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Internet: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Internet Illimitato Limited Edition: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Internet+Telefono: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Italia Senza Limiti: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Jet: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Joy : aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Joy Full: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Joy Res: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Naviga: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Naviga Senza Limiti: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Parla: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Parla e Naviga: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; ParlaCasa: aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Piano Base 1P (marzo 2017) – Opzione UltraFibra Vplus (marzo 2016) – Internet Joy (agosto 2017): aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Piano Base 1P (marzo 2017) – Opzione UltraFibra VULA (giugno 2016) – Joy FO/ULL/FTTS (marzo 2017): aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 3 euro e 4 euro; Superjet: aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 1 euro e 4 euro; Supersurf: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; Surf: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro;

aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro; TUTTO Senza Limiti: aumento mensile compreso tra 2 euro e 4 euro.

Come esercitare il diritto di recesso gratuito

In caso di mancata accettazione della rimodulazione tariffaria, i clienti coinvolti hanno comunque diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione. Il termine per esercitare questo diritto è fissato al 1° settembre 2026.

Come sempre, in caso di pagamenti rateali ancora in corso, ad esempio per modem o altri dispositivi, sarà possibile scegliere se effettuare il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione oppure proseguire con la normale rateizzazione anche dopo il passaggio ad altro operatore.

Per esercitare il diritto di recesso sono disponibili diverse modalità: recarsi presso un negozio Fastweb, contattare il Servizio Clienti dell’operatore oppure utilizzare l’area clienti MyFastweb, specificando la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali” nel campo note.

In alternativa, il cliente potrà inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), oppure una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Chi non intende accettare l’aumento farebbe bene a muoversi per tempo, considerando che il mercato delle offerte fibra è particolarmente competitivo e le alternative non mancano.