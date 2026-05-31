La categoria dei videocitofoni e videocampanelli smart continua a evolversi rapidamente, proponendo soluzioni sempre più avanzate che puntano non soltanto a migliorare la sicurezza domestica, ma anche a rendere più semplice la gestione delle attività quotidiane legate all’ingresso di casa. In questo contesto si inserisce il nuovo EZVIZ EP8 Ultra, dispositivo appena annunciato dall’azienda che combina doppia fotocamera, funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ampie capacità di archiviazione e una batteria progettata per garantire un utilizzo prolungato nel tempo.

Pensato per chi desidera monitorare costantemente l’ingresso della propria abitazione, il nuovo modello promette di eliminare uno dei limiti più comuni dei videocampanelli tradizionali, ossia la presenza di punti ciechi che possono rendere difficile controllare completamente ciò che accade davanti alla porta.

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EZVIZ EP8 Ultra punta su doppia fotocamera e intelligenza artificiale

L’elemento distintivo di EZVIZ EP8 Ultra è rappresentato dal sistema composto da due fotocamere integrate. La fotocamera superiore è dedicata all’identificazione dei visitatori, mentre quella inferiore è stata progettata per monitorare l’area immediatamente davanti alla porta, risultando particolarmente utile per controllare pacchi e consegne.

Grazie a questa configurazione, il dispositivo è in grado di offrire una visuale molto più completa rispetto a quella proposta dai videocampanelli tradizionali, consentendo di verificare contemporaneamente sia chi si presenta all’ingresso sia eventuali oggetti lasciati sul pavimento.

Ad affiancare l’hardware troviamo una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che permettono di riconoscere persone, volti familiari e pacchi; gli utenti possono quindi ricevere notifiche più precise e contestualizzate, inclusi avvisi specifici quando una consegna viene depositata davanti alla porta oppure quando il pacco viene successivamente ritirato.

EZVIZ ha inoltre integrato la funzione Pre-Rolling 24/7, pensata per registrare anche gli istanti immediatamente precedenti a un evento rilevato, offrendo così un contesto più completo delle situazioni che si verificano all’esterno dell’abitazione.

Comunicazione più intuitiva e un display con personaggi IA

Il nuovo videocampanello consente naturalmente di comunicare con visitatori, ospiti e corrieri anche quando non si è fisicamente presenti in casa, rendendo più semplice la gestione delle consegne e delle visite.

Tra le novità più particolari troviamo la presenza di uno schermo interattivo supportato dall’intelligenza artificiale, soluzione che introduce personaggi digitali dinamici capaci di accompagnare notifiche e messaggi di benvenuto. Si tratta di una funzione che punta a rendere l’interazione più piacevole e personalizzata, differenziandosi da quanto visto finora nella maggior parte dei prodotti concorrenti.

Sensori ad alta risoluzione e visione notturna a colori

Sul fronte della qualità video, EZVIZ EP8 Ultra può contare su sensori da 6 MP e 2 MP supportati da tecnologie come WDR e correzione della distorsione, caratteristiche che dovrebbero contribuire a restituire immagini più nitide e dettagliate anche in situazioni di illuminazione complesse.

Non manca la visione notturna a colori, resa possibile grazie all’illuminazione integrata, che consente di monitorare efficacemente l’area esterna anche durante le ore serali e notturne.

Per quanto riguarda l’autonomia, il dispositivo integra due batterie al litio removibili da 9.600 mAh e una batteria di riserva, soluzione che punta a garantire un funzionamento continuativo e a ridurre al minimo i tempi di inattività.

Il design è inoltre certificato per resistere agli agenti atmosferici, permettendo l’installazione all’esterno senza particolari preoccupazioni legate alle condizioni climatiche.

Wi-Fi 6, memoria integrata e compatibilità con gli assistenti vocali

EZVIZ EP8 Ultra supporta la connettività Wi-Fi 6, standard che garantisce una connessione più stabile e veloce, soprattutto nelle abitazioni più grandi o caratterizzate da numerosi dispositivi collegati alla rete domestica.

Un altro aspetto interessante riguarda l’archiviazione locale: il videocampanello integra infatti una memoria eMMC da 32 GB che permette di conservare mesi di registrazioni senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento. Resta comunque disponibile la possibilità di utilizzare l’archiviazione cloud per chi desidera una soluzione aggiuntiva.

Completa il quadro la compatibilità con gli assistenti vocali più diffusi, che consente di integrare il dispositivo all’interno dell’ecosistema smart home e di gestire alcune funzioni tramite comandi vocali.

Prezzo e disponibilità

EZVIZ EP8 Ultra è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, al prezzo di 149,99 euro.

Con la combinazione di doppia fotocamera, funzioni IA dedicate al riconoscimento di persone e pacchi, memoria integrata e supporto ai principali assistenti vocali, il nuovo videocampanello di EZVIZ si propone come una soluzione particolarmente interessante per chi desidera aumentare il livello di sicurezza e controllo dell’ingresso di casa, senza rinunciare alla comodità delle funzioni smart.