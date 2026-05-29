Negli anni abbiamo visto come le piattaforme di streaming siano diventate sempre di più un centro di riferimento per i contenuti multimediali moderni, subissando il supporto fisico nella maggior parte delle volte. A tal proposito, Amazon ha lanciato ufficialmente la nuova Fire Stick HD, con diverse migliorie rispetto al modello precedente, in termini d’esperienza d’uso: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.
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Amazon Fire TV Stick HD: specifiche e prezzi
Una delle caratteristiche più importanti del nuovo modello di Amazon Fire Stick HD risiede nelle sue dimensioni, ridotte del 30% rispetto al precedente, trasformandolo in un oggetto portatile che può essere facilmente trasportato fuori casa. La facilità d’installazione è ai massimi termini, anche per gli utenti meno esperti e smaliziati, grazie alla possibilità di alimentarla direttamente tramite la porta USB della TV a cui viene collegata, per mezzo del cavo USB-C fornito in dotazione, senza necessariamente ricorrere ad un adattatore da parete o simili.
Anche la velocità ha subito un considerevole passo in avanti, confrontata con il modello precedente: parliamo in questo caso di un aumento (dichiarato) delle prestazioni pari al 30%, rendendo così la navigazione più fluida e rapida all’interno delle più disparate app di streaming.
A queste novità si aggiunge poi la funzionalità di Schermo adattivo, che renderà più leggibili le informazioni e i testi a schermo, grazie all’aumento di dimensioni dei caratteri e il ridimensionamento delle immagini: un’opzione che potrà essere completamente personalizzata dall’utente, in base alle sue preferenze. Ultima ma non per importanza, termina infine la possibilità di aggiungere Alexa+, la nuova assistente vocale proprietaria di Amazon potenziata dall’intelligenza artificiale, per restituire un’esperienza ancor più interattiva e personalizzata con l’utente di turno, tramite accesso anticipato.
Per chi fosse eventualmente interessato ad acquistarla, la nuova Amazon Fire Stick HD è disponibile su Amazon ad un prezzo di lancio temporaneo pari a 34,99 euro (valido fino al prossimo 4 giugno), contro i 49,99 euro del normale costo di listino.
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