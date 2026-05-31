Il produttore cinese CHUWI ha appena immesso sul mercato il nuovo CHUWI CoreBook Air 226V, un Copilot+ PC progettato per offrire agli utenti potenti funzioni di intelligenza artificiale senza rinunciare a un’autonomia a lunga durata. Il tutto è confezionato all’interno di un case in alluminio super leggero per migliorare la portabilità.

A detta del CEO dell’azienda, questo notebook vuole democratizzare le funzioni di IA, mettendole a disposizione di un pubblico più ampio, grazie anche a un prezzo di lancio abbastanza interessante. Scopriamo tutti i dettagli.

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Il nuovo CHUWI CoreBook Air 226V è ufficiale

CHUWI CoreBook Air 226V è un notebook realizzato in alluminio che pesa appena 1,2 kg nonostante un bel display IPS da 14 pollici con risoluzione 2,8K (in 16:10) e refresh rate a 90 Hz.

Tutto ruota attorno a una piattaforma Intel: la CPU è la Intel Core Ultra 5 226V a basso consumo energetico, con otto core e otto thread, che può spingersi fino alla frequenza di 4,5 GHz; la CPU è affiancata dalla GPU Intel Arc 130V (che supporta il ray tracing con accelerazione hardware) e dalla NPU Intel AI Boost; combinate, esse raggiungono il tetto di 97 TOPS e possono gestire senza problemi le applicazioni IA all’avanguardia.

Il notebook è dotato di Windows 11 Pro e supporta le funzioni di Copilot+ come Click to do (accesso a scelte rapide intelligenti basate sul contenuto presente a schermo), Co-creator (per la generazione e il perfezionamento di immagini e bozze digitali), la ricerca migliorata (per trovare qualsiasi cosa con il linguaggio naturale) e i sottotitoli in tempo reale (traduzione e trascrizione istantanea di qualsiasi audio in riproduzione).

Andando oltre, CHUWI CoreBook Air 226V integra 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X con design “memory-on-package”: in questo modo, il produttore ha abbattuto la latenza e migliorato l’efficienza. Lato archiviazione, abbiamo un SSD PCIe 3.0 da 512 GB ma è possibile sostituirlo con un SSD PCIe 4.0×4 in qualsiasi momento.

Oltre a supportare il Wi-Fi 6e e il Bluetooth 5.3, il notebook offre un’ampia gamma di porte (dalle Thunderbolt 4 alle USB-A) per qualsiasi esigenza. La batteria integrata è da 55 Wh e, a detta dell’azienda, copre l’intera giornata (fino a 15 ore di autonomia in riproduzione video in locale).

Specifiche tecniche di questo notebook

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo CHUWI CoreBook Air 226V.

Dimensioni: 312,9 x 222,5 x 16,8 mm

x x Peso: 1,2 kg

Materiale: alluminio

Display: IPS LCD da 14″ (2.880 x 1.800 pixel in 16:10) a 90 Hz

da (2.880 x 1.800 pixel in 16:10) a CPU: Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake seconda serie) Octa-core @ 4,5 GHz TDP da 25 W TSMC N3B (3 nm)

(Lunar Lake seconda serie) GPU: Intel Arc 130V @ 1,85 GHz

@ 1,85 GHz NPU: Intel AI Boost fino a 40 TOPS Fino a: 97 TOPS (CPU + GPU + NPU)

fino a 40 TOPS Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5X @ 8.533 MT/s), saldata

(LPDDR5X @ 8.533 MT/s), saldata Archiviazione: SSD PCIe 3.0 da 512 GB (M.2 2280), espandibile

da (M.2 2280), espandibile Webcam: 2 MP (con otturatore per la privacy)

(con otturatore per la privacy) Connettività: Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.3

, Porte: 2x Thunderbolt 4 (USB-C fino a 40 Gbps, PD, uscita video, eGPU) 1x USB-A (USB 3.2 Gen2 fino a 10 Gbps) 1x USB-A (USB 3.2 Gen1 fino a 5 Gbps) 1x USB-A (USB 2.0 fino a 480 Mbps) 1x HDMI 2.0 (fino a 4K @ 60 Hz) 1x jack audio (combo da 3,5 mm)

Batteria: 55 Wh , alimentatore USB-C PD da 65 W

, alimentatore USB-C PD da Sistema operativo: Windows 11 Pro

Immagini di questo notebook

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Disponibilità e prezzo del nuovo CHUWI CoreBook Air 226V

Il nuovo CHUWI CoreBook Air 226V è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore, con le prime spedizioni in programma a partire dal 16 giugno 2026, al prezzo di 799 euro. Fino alle 14:00 di lunedì 2 giugno 2026 è possibile usufruire di uno sconto ulteriore di 50 euro.