Il produttore cinese CHUWI ha appena immesso sul mercato il nuovo CHUWI CoreBook Air 226V, un Copilot+ PC progettato per offrire agli utenti potenti funzioni di intelligenza artificiale senza rinunciare a un’autonomia a lunga durata. Il tutto è confezionato all’interno di un case in alluminio super leggero per migliorare la portabilità.

A detta del CEO dell’azienda, questo notebook vuole democratizzare le funzioni di IA, mettendole a disposizione di un pubblico più ampio, grazie anche a un prezzo di lancio abbastanza interessante. Scopriamo tutti i dettagli.

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Il nuovo CHUWI CoreBook Air 226V è ufficiale

CHUWI CoreBook Air 226V è un notebook realizzato in alluminio che pesa appena 1,2 kg nonostante un bel display IPS da 14 pollici con risoluzione 2,8K (in 16:10) e refresh rate a 90 Hz.

Tutto ruota attorno a una piattaforma Intel: la CPU è la Intel Core Ultra 5 226V a basso consumo energetico, con otto core e otto thread, che può spingersi fino alla frequenza di 4,5 GHz; la CPU è affiancata dalla GPU Intel Arc 130V (che supporta il ray tracing con accelerazione hardware) e dalla NPU Intel AI Boost; combinate, esse raggiungono il tetto di 97 TOPS e possono gestire senza problemi le applicazioni IA all’avanguardia.

Il notebook è dotato di Windows 11 Pro e supporta le funzioni di Copilot+ come Click to do (accesso a scelte rapide intelligenti basate sul contenuto presente a schermo), Co-creator (per la generazione e il perfezionamento di immagini e bozze digitali), la ricerca migliorata (per trovare qualsiasi cosa con il linguaggio naturale) e i sottotitoli in tempo reale (traduzione e trascrizione istantanea di qualsiasi audio in riproduzione).

Andando oltre, CHUWI CoreBook Air 226V integra 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X con design “memory-on-package”: in questo modo, il produttore ha abbattuto la latenza e migliorato l’efficienza. Lato archiviazione, abbiamo un SSD PCIe 3.0 da 512 GB ma è possibile sostituirlo con un SSD PCIe 4.0×4 in qualsiasi momento.

Oltre a supportare il Wi-Fi 6e e il Bluetooth 5.3, il notebook offre un’ampia gamma di porte (dalle Thunderbolt 4 alle USB-A) per qualsiasi esigenza. La batteria integrata è da 55 Wh e, a detta dell’azienda, copre l’intera giornata (fino a 15 ore di autonomia in riproduzione video in locale).

 

CHUWI CoreBook Air uff specs highlights

Specifiche tecniche di questo notebook

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo CHUWI CoreBook Air 226V.

  • Dimensioni: 312,9 222,5 16,8 mm
  • Peso: 1,2 kg
  • Materiale: alluminio
  • Display: IPS LCD da 14″ (2.880 x 1.800 pixel in 16:10) a 90 Hz
  • CPU: Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake seconda serie)
    • Octa-core @ 4,5 GHz
    • TDP da 25 W
    • TSMC N3B (3 nm)
  • GPU: Intel Arc 130V @ 1,85 GHz
  • NPU: Intel AI Boost fino a 40 TOPS
    • Fino a: 97 TOPS (CPU + GPU + NPU)
  • Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5X @ 8.533 MT/s), saldata
  • Archiviazione: SSD PCIe 3.0 da 512 GB (M.2 2280), espandibile
  • Webcam: 2 MP (con otturatore per la privacy)
  • Connettività: Wi-Fi 6eBluetooth 5.3
  • Porte:
    • 2x Thunderbolt 4 (USB-C fino a 40 Gbps, PD, uscita video, eGPU)
    • 1x USB-A (USB 3.2 Gen2 fino a 10 Gbps)
    • 1x USB-A (USB 3.2 Gen1 fino a 5 Gbps)
    • 1x USB-A (USB 2.0 fino a 480 Mbps)
    • 1x HDMI 2.0 (fino a 4K @ 60 Hz)
    • 1x jack audio (combo da 3,5 mm)
  • Batteria: 55 Wh, alimentatore USB-C PD da 65 W
  • Sistema operativo: Windows 11 Pro

Immagini di questo notebook

CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 1
CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 2
CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 3
CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 4
CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 5
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CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 9
CHUWI ha presentato il nuovo CoreBook Air con Intel Lunar Lake, funzioni IA e un bel display 10

Disponibilità e prezzo del nuovo CHUWI CoreBook Air 226V

Il nuovo CHUWI CoreBook Air 226V è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore, con le prime spedizioni in programma a partire dal 16 giugno 2026, al prezzo di 799 euro. Fino alle 14:00 di lunedì 2 giugno 2026 è possibile usufruire di uno sconto ulteriore di 50 euro.

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