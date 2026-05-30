Tra le novità in mostra al Computex Taipei c’è anche un’interessante proposta che arriva dalla collaborazione tra Cooler Master e G.SKILL, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni nel panorama hardware e che per l’occasione portano una novità piuttosto rara nel mercato delle memorie RAM, ovvero il raffreddamento attivo integrato direttamente nei moduli DDR5.

Nasce così la nuova linea MasterDimm AC DDR5, una soluzione sviluppata dalle due aziende che combina l’esperienza di G.SKILL nel settore delle memorie ad alte prestazioni con l’ampio bagaglio di Cooler Master nel campo della dissipazione termica. L’obiettivo è quello di offrire moduli DDR5 pensati per i sistemi ad alte prestazioni più esigenti, dalle workstation dedicate all’Intelligenza Artificiale fino ai PC gaming e alle configurazioni professionali per content creator, mantenendo prestazioni elevate anche durante carichi di lavoro prolungati.

La nuova memoria sarà tra i protagonisti della fiera di Taipei allo stand di Cooler Master, all’interno di una più ampia dimostrazione delle tecnologie di raffreddamento che l’azienda sta sviluppando per infrastrutture AI, workstation e piattaforme PC di nuova generazione.

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MasterDimm AC DDR5: il raffreddamento attivo arriva sulle RAM DDR5

Con l’aumento delle frequenze operative e delle capacità dei moduli DDR5, la gestione delle temperature dei chip sta diventando sempre più importante per garantire stabilità e affidabilità nel lungo periodo. Proprio in questo contesto Cooler Master ha sviluppato una soluzione di raffreddamento attivo dedicata alle nuove MasterDimm AC DDR5.

Secondo l’azienda, il sistema è in grado di ridurre le temperature operative fino a 15 °C rispetto alle soluzioni tradizionali, contribuendo a mantenere costanti le prestazioni anche durante utilizzi intensivi. Il progetto utilizza una ventola blower ottimizzata per contenere la rumorosità e un dissipatore progettato per indirizzare il flusso d’aria direttamente sui componenti più critici del modulo, il tutto con una rumorosità inferiore a 35 dB.

Le MasterDimm AC DDR5 sono state progettate per gestire carichi di lavoro continuativi e particolarmente pesanti, tuttavia risulta evidente che possono trovare un senso anche nel segmento PC DIY enthusiast.

L’utilizzo di moduli ad alta capacità fino a 64 GB e configurazioni Dual-Channel da 128 GB, garantiscono la gestione di carichi impegnativi, inoltre secondo quanto dichiarato dalle due aziende, la piattaforma è stata sviluppata per garantire integrità del segnale, stabilità termica e prestazioni costanti anche durante elaborazioni AI locali, rendering professionale, simulazioni complesse e sessioni gaming prolungate.

Si tratta di scenari nei quali le memorie possono rimanere sotto carico per molte ore consecutive e nei quali il controllo delle temperature diventa un fattore determinante per evitare fenomeni di throttling o instabilità.

MasterDimm AC DDR5: supporto AMD EXPO e Intel XMP 3.0

Sul fronte delle prestazioni, le nuove memorie puntano a soddisfare sia le piattaforme AMD che quelle Intel. Le configurazioni AMD EXPO arrivano fino a DDR5-6000 CL26, un valore particolarmente interessante per le piattaforme Ryzen di ultima generazione grazie alla combinazione tra frequenze elevate e latenze contenute.

Per Intel invece, le MasterDimm AC DDR5 supportano moduli CU-DIMM fino a DDR5-8400 tramite profili Intel XMP 3.0, posizionandosi tra le soluzioni più spinte attualmente annunciate per il mercato consumer e professionale. L’integrazione del sistema di raffreddamento attivo punta proprio a consentire il mantenimento di queste frequenze elevate anche durante utilizzi prolungati, evitando che le temperature diventino sostanzialmente un collo di bottiglia.

La collaborazione con G.SKILL si inserisce nella strategia che Cooler Master ha presenta al Computex sotto il tema “Thermal Authority, Every AI Reality”, con l’AI che alla fine è sempre “presente” in bene e in male. Il produttore ritiene infatti che l’evoluzione dei carichi di lavoro legati all’Intelligenza Artificiale stia cambiando il modo in cui vengono progettati i PC moderni; in questo contesto, CPU e GPU non rappresentano più gli unici componenti da raffreddare con attenzione, anche la memoria di sistema assume un ruolo sempre più importante nella stabilità complessiva della piattaforma.

Le nuove MasterDimm AC DDR5 rappresentano quindi un primo passo verso un approccio più esteso alla gestione termica dei sistemi ad alte prestazioni, con particolare attenzione a workstation AI, creator professionali e PC enthusiast. Nessun dettaglio è emerso al momento riguardo disponibilità e prezzi che, inutile quasi dirlo, non saranno certo popolari visto il periodo che stiamo attraversando.

Scheda tecnica Cooler Master MasterDimm AC DDR5