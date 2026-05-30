Acer ha scelto il palcoscenico del Computex 2026 per alzare ulteriormente l’asticella del gaming portatile, presentando una line-up che unisce potenza da desktop, raffreddamento generazionale e un ecosistema di accessori pensato per i giocatori più esigenti.

Il nuovo Predator Helios 18 AI (già vincitore dell’iF Design Award 2026) si candida come riferimento assoluto per i laptop da competizione, spinto fino a un processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, basata sull’architettura Blackwell.

Accanto a lui debutta l’Acer Nitro 16, primo laptop da gaming del marchio a montare un processore AMD Ryzen 9 9955HX3D con tecnologia 3D V‑Cache di seconda generazione, capace di mantenere prestazioni elevate anche quando scollegato dalla corrente.

Completano la gamma il nuovo dispositivo handheld per lo streaming Nitro Blaze Link, la tastiera Predator Aethon 750 TKL e lo zaino Predator Robust Plus.

Tutti i notebook gaming integrano tre mesi di PC Game Pass, mentre le GPU NVIDIA RTX Serie 50 abilitano il DLSS 4.5 per un salto qualitativo senza precedenti nella generazione delle immagini.

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Predator Helios 18 AI: top di gamma Mini LED e AeroBlade 3D

Il Predator Helios 18 AI è il nuovo flagship destinato a gamer enthusiast e professionisti degli eSports. Sotto la scocca, il processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus lavora in simbiosi con la GeForce RTX 5090 Laptop GPU con 24 GB di GDDR7, offrendo reattività istantanea e frame rate stabili anche sui titoli più esigenti.

La configurazione può arrivare fino a 256 GB di memoria DDR5 e 6 TB di storage SSD PCIe Gen 5 suddivisi su tre slot, un margine di espansione che pochi notebook possono eguagliare. Il comparto termico è all’altezza: doppie ventole Predator AeroBlade 3D di sesta generazione, con pale in metallo da appena 0,05 mm di spessore (le più sottili al mondo), capaci di aumentare il flusso d’aria del 20% rispetto alle ventole in plastica. A supporto, heat pipe Vector e metallo liquido per ottimizzare la conduzione termica.

Il display rappresenta una delle innovazioni più sorprendenti: un pannello Mini LED da 18 pollici in 4K WQUXGA (3840×2400) con luminosità HDR fino a 1000 nit, certificazione Calman Verified (Delta E <2) e copertura 100% DCI‑P3. Grazie alla tecnologia Dual‑Mode Display, l’utente può passare istantaneamente dalla risoluzione 4K a 120 Hz (per la massima qualità visiva) al Full HD a 240 Hz (per il gameplay ultra‑fluido).

Sul fronte audio, debutta il sistema proprietario Predator Vox a sei altoparlanti: un design nearfield che migliora direzionalità, chiarezza e immersione, con una struttura interna a tubo che mantiene l’output privo di distorsioni anche a volumi elevati.

La connettività è di livello enterprise: Intel Killer DoubleShot Pro combina il modulo Wi‑Fi 7 BE1750x e l’ethernet E5000B per assegnare priorità intelligente al traffico di rete. Due porte Thunderbolt 5 di nuova generazione garantiscono larghezza di banda estrema, trasferimenti fulminei e connettività con periferiche ad alte prestazioni.

Non mancano gli switch meccanici di ultima generazione Predator MagKey 4.0, l’illuminazione RGB per tasto e una webcam IR FHD con PurifiedView AI. Il tutto racchiuso in un telaio da 3,5 kg e 99 Wh di batteria.

Acer Nitro 16: il primo gaming laptop con AMD Ryzen e raffreddamento a quadrupla espulsione

Con l’Acer Nitro 16 l’azienda democratizza le massime prestazioni, offrendo un rapporto qualità‑prezzo competitivo senza rinunciare alla potenza. È il primo laptop da gaming Acer equipaggiato con processori AMD Ryzen 9 9955HX3D (o il 9955HX), grazie alla tecnologia AMD 3D V‑Cache di seconda generazione che moltiplica le prestazioni nei titoli più cache‑sensitive.

La GPU arriva fino a una NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop con 12 GB di GDDR7, supportata da un sistema di raffreddamento a doppia ventola con quattro prese e quattro espulsioni d’aria e heat pipe Vector.

Il display è un pannello WQXGA da 16 pollici (2560×1600) con copertura 100% DCI‑P3, frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e tempo di risposta di appena 3 ms, con supporto a NVIDIA Advanced Optimus e G‑SYNC.

La memoria arriva a 32 GB di DDR5 e lo storage fino a 2 TB PCIe Gen 4. La connettività include USB 4 Type‑C, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3+, mentre l’utility Acer NitroSense dà pieno controllo su prestazioni, ventole e profili. Il peso è di 2,5 kg e la batteria da 92 Wh garantisce sessioni di gioco prolungate anche in mobilità.

Nitro Blaze Link: gaming in streaming senza elaborazione locale

Acer introduce una nuova categoria di dispositivi con il Nitro Blaze Link (GN772), un handheld pensato esclusivamente per lo streaming di giochi da PC. A differenza delle console portatili tradizionali, non esegue alcuna elaborazione locale: si affida alla potenza di un PC da gaming (come il Predator Helios 18 AI o il Nitro 16) trasmettendo il flusso video via Wi‑Fi 6 a un touchscreen WUXGA da 7 pollici (1920×1200) con latenza ridotta al minimo. Il dispositivo pesa appena 464 grammi, ha un’impugnatura ergonomica e una distribuzione del peso bilanciata per un uso confortevole in tutta la casa.

I doppi altoparlanti da 2 watt offrono un audio calibrato per dare priorità ai dialoghi e ai segnali sonori di gioco. Il sistema operativo è un Linux (Debian) ottimizzato, e il software utilizza i protocolli Sunshine e Moonlight per garantire la massima compatibilità. Con 1 GB di LPDDR4 e 8 GB di eMMC, è un dispositivo snello che estende la libreria di giochi del PC principale a qualsiasi stanza della casa, ideale per nuclei familiari con più utenti che condividono un unico sistema.

Accessori: tastiera Predator Aethon 750 TKL e zaino Robust Plus

Completa l’ecosistema la tastiera Predator Aethon 750 TKL (PKR750) con switch magnetici personalizzati, polling rate di 8.000 Hz e supporto WASD Rapid Trigger. Il formato Tenkeyless lascia spazio sulla scrivania, mentre la retroilluminazione RGB per singolo tasto e la rotella del volume offrono controllo totale. Si connette via cavo, Bluetooth o wireless a 2,4 GHz. Il nuovo software Predator QuarterMaster 2.0 permette di salvare profili per ogni gioco.

Lo zaino Predator Robust Plus (PBG691) è invece pensato per trasportare laptop fino a 18 pollici: ha uno scomparto a compressione sottovuoto, passacavo integrato per la ricarica in mobilità con power bank esterno, e rivestimento esterno idrorepellente con scomparto interno impermeabile. Capacità estensibile da 25 a 32,5 litri.

Disponibilità

Acer non ha ancora comunicato i prezzi e le date di lancio per l’Italia. I prodotti saranno disponibili a partire dal terzo trimestre 2026 in Nord America e area EMEA, con tempistiche variabili a seconda del modello.