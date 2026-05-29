Se i grilletti adattivi del vostro controller iniziano ad allentarsi o se semplicemente volete dare una rinfrescata cromatica alla vostra postazione da gioco, la selezione odierna su Amazon sembra fatta apposta. Sony ha avviato una robusta tornata di sconti sulla gamma DualSense per PlayStation 5, coinvolgendo sia la classica colorazione bianca sia le edizioni speciali più ricercate. Il pad di PS5 non ha certo bisogno di presentazioni: il suo sistema di feedback aptico e i grilletti dinamici hanno ridefinito l’immersività nei videogiochi, ma trovarli in offerta a ridosso dei 50 euro non è mai banale. Di seguito analizziamo i modelli in promozione con i rispettivi link diretti; per catturare al volo i cambi di prezzo improvvisi prima del sold-out, ricordatevi di monitorare i nostri canali Telegram a fondo pagina.

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Dalla sobrietà del Bianco alle sfumature Chroma

La scuderia di controller in sconto oggi permette di scegliere tra un approccio minimalista o un tocco di colore decisamente più aggressivo e cangiante.

1. I classici intramontabili: White e Cosmic Red

Il punto di partenza è il DualSense White standard, proposto a 59,90€, perfetto per chi vuole ripristinare la dotazione originale della console senza spendere un patrimonio. Allo stesso prezzo si posiziona il graffiante Cosmic Red (56,69€), una colorazione opaca ispirata alle tonalità del cosmo profondamente elegante e resistente alle impronte durante le sessioni di gioco prolungate.

2. Esplosione Pop: Ice Blue e Nova Pink

Per chi preferisce tinte più vivaci e pastello, la serie Galaxy Collection è presente al gran completo. Il modello Ice Blue crolla a 59,99€ rispetto a un prezzo precedente decisamente più alto, offrendo una tonalità fresca e rilassante. Sulla stessa linea troviamo il Nova Pink a 59,99€, un rosa acceso dal forte impatto visivo ideale per spezzare la monotonia del setup.

Edizioni Speciali: Chroma Indigo e Sterling Silver

Se cercate qualcosa di unico, che vada oltre la semplice plastica colorata in pasta, Sony propone due pezzi da collezione con finiture metalliche e cangianti.

Chroma Indigo (64,99€): Parte della recente linea Chroma, questa versione vanta una finitura iridescente che cambia sfumatura tra il blu profondo e il viola a seconda di come viene colpita dalla luce. Un effetto premium molto riuscito che giustifica i pochi euro in più richiesti.

Parte della recente linea Chroma, questa versione vanta una finitura iridescente che cambia sfumatura tra il blu profondo e il viola a seconda di come viene colpita dalla luce. Un effetto premium molto riuscito che giustifica i pochi euro in più richiesti. Sterling Silver (64,90€): Una finitura metallica pura, elegante e classica, che richiama lo stile storico del brand. Perfetto per chi cerca un accessorio che trasmetta una sensazione di solidità e design high-tech.

Riepilogo dei DualSense PS5 in offerta

Ecco l’elenco completo dei controller disponibili su Amazon. Trattandosi di accessori originali Sony, la richiesta è sempre elevatissima e le colorazioni speciali tendono a tornare al prezzo di listino in poche ore.

Avere un secondo pad a disposizione non è utile solo per le sessioni in multiplayer locale, ma è una mossa strategica per non dover interrompere le partite in single player quando la batteria integrata si esaurisce. Sotto i 60 euro, l’acquisto di un DualSense originale (specialmente nelle varianti cromatiche come il Cosmic Red o l’Ice Blue) garantisce la massima compatibilità non solo con PS5, ma anche con PC ed iPad grazie al protocollo Bluetooth integrato. Scegliete la vostra sfumatura preferita e sfruttate la spedizione rapida Prime per riceverlo a casa già nelle prossime ore.

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