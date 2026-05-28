Il momento giusto per un upgrade della propria postazione da gioco è arrivato: Logitech G G309 LIGHTSPEED, l’erede del celebre G305, crolla al suo minimo storico su Amazon. Stiamo parlando di un mouse wireless ad alte prestazioni, dotato del sensore HERO 25K e di una doppia connettività, ora disponibile con uno sconto che supera il 50%. Un’occasione più unica che rara per portarsi a casa una periferica di qualità senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Logitech G G309 LIGHTSPEED: sensore hero 25k e switch ibridi lightforce

Il mouse Logitech G G309 LIGHTSPEED non è un semplice aggiornamento, ma un’evoluzione pensata per i gamer che cercano il miglior rapporto qualità/prezzo. Il cuore pulsante di questa periferica è il rinomato sensore Logitech HERO 25K, un salto generazionale rispetto al predecessore. Questo sensore garantisce una precisione chirurgica con una risoluzione che arriva fino a 25.600 DPI, un’accelerazione massima di 40G e una velocità di tracciamento di 400 IPS. In parole povere, ogni minimo movimento della mano viene tradotto sullo schermo con una fedeltà assoluta, senza ritardi o imprecisioni.

Un altro punto di forza risiede negli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE. Questa tecnologia combina la velocità e l’affidabilità dei sensori ottici con il feedback tattile e deciso degli switch meccanici, offrendo una risposta ai clic istantanea e soddisfacente. Il design è simmetrico e ambidestro, adattandosi a diverse impugnature e dimensioni della mano, mentre il peso di soli 86 grammi (con batteria AA inclusa) lo rende agile e maneggevole durante le sessioni di gioco più intense. Per gli utenti più esigenti, è anche compatibile con la tecnologia Logitech PowerPlay, che permette di utilizzarlo senza batteria, riducendo il peso a soli 68 grammi.

La versatilità è garantita dalla doppia connettività: la tecnologia wireless LIGHTSPEED a bassissima latenza per il gaming competitivo e il Bluetooth per l’uso quotidiano, massimizzando l’autonomia. A proposito di autonomia, con una singola pila AA il Logitech G G309 LIGHTSPEED offre fino a 300 ore di utilizzo in modalità wireless e ben 600 ore in Bluetooth.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Sensore: HERO 25K

HERO 25K Risoluzione: 100 – 25.600 DPI

100 – 25.600 DPI Switch: Ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE

Ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE Connettività: Wireless LIGHTSPEED + Bluetooth

Wireless LIGHTSPEED + Bluetooth Autonomia: Fino a 600 ore

Fino a 600 ore Peso: 86g (con batteria) / 68g (senza batteria, con PowerPlay)

86g (con batteria) / 68g (senza batteria, con PowerPlay) Pulsanti: 6 programmabili tramite software Logitech G HUB

Per ulteriori dettagli:

L’offerta su Amazon: un crollo di prezzo da non perdere

Questa eccezionale periferica è ora protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon. Il prezzo di listino ufficiale del Logitech G G309 LIGHTSPEED è di 94,99€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 39,99€. Si tratta di un risparmio netto di 55€, che corrisponde a uno sconto del 58% sul prezzo originale. Un’opportunità incredibile per accedere a tecnologie di livello professionale a un costo da entry-level.

L’offerta riguarda la colorazione Nera ed è venduta e spedita da Amazon, garanzia di affidabilità e consegne rapide per gli abbonati al servizio Prime. Data l’entità dello sconto, è probabile che si tratti di una promozione a tempo limitato o valida fino a esaurimento scorte. Per chiunque stia cercando un mouse da gaming performante, affidabile e con un’autonomia eccezionale, questa è un’occasione da cogliere al volo.

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