L’esperienza di gioco su PlayStation 5 è indissolubilmente legata alle innovazioni del suo controller. Il Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller non è un semplice gamepad, ma una vera e propria estensione sensoriale che trasforma ogni sessione. Per chiunque stia cercando un secondo controller, debba sostituire il proprio o semplicemente desideri avere una scorta, l’opportunità di oggi su Amazon è particolarmente ghiotta: un taglio di prezzo netto del 20% porta questo concentrato di tecnologia a una cifra decisamente più accessibile, rendendolo un acquisto quasi obbligato per i possessori della console.

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Sony DualSense: un controller che ridefinisce l’immersività

Il controller Sony PlayStation 5 DualSense si distingue nettamente dai suoi predecessori e dalla concorrenza grazie a una suite di tecnologie pensate per aumentare il coinvolgimento del giocatore. Non si tratta solo di comandi precisi, ma di un’esperienza tattile che rende ogni azione più realistica e tangibile. Le sue dimensioni di circa 160mm x 106mm x 66mm e un peso di 280 grammi lo rendono bilanciato e comodo anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La sua compatibilità si estende oltre la PS5, funzionando egregiamente anche con PC, Mac e dispositivi mobili tramite Bluetooth.

Le caratteristiche che lo rendono un must-have sono:

Feedback aptico : Dimenticate la vecchia vibrazione. Il feedback aptico del DualSense utilizza attuatori doppi per simulare con precisione sensazioni complesse, come il rinculo di armi diverse, la consistenza delle superfici su cui si cammina o l’impatto di una goccia di pioggia.

: Dimenticate la vecchia vibrazione. Il feedback aptico del DualSense utilizza attuatori doppi per simulare con precisione sensazioni complesse, come il rinculo di armi diverse, la consistenza delle superfici su cui si cammina o l’impatto di una goccia di pioggia. Grilletti adattivi : I pulsanti L2 e R2 oppongono una resistenza dinamica e variabile a seconda del contesto di gioco. Sentirete la tensione di un arco che si tende, la resistenza del pedale del freno di un’auto da corsa o il blocco di un’arma inceppata, aumentando drasticamente l’immersione.

: I pulsanti L2 e R2 oppongono una resistenza dinamica e variabile a seconda del contesto di gioco. Sentirete la tensione di un arco che si tende, la resistenza del pedale del freno di un’auto da corsa o il blocco di un’arma inceppata, aumentando drasticamente l’immersione. Microfono integrato : Permette di comunicare con gli amici online senza la necessità di indossare un headset, una soluzione pratica per sessioni di gioco più casual.

: Permette di comunicare con gli amici online senza la necessità di indossare un headset, una soluzione pratica per sessioni di gioco più casual. Design ergonomico e iconico : Il controller presenta un design bicolore distintivo e una presa solida e confortevole, studiata per adattarsi a diverse dimensioni di mani.

: Il controller presenta un design bicolore distintivo e una presa solida e confortevole, studiata per adattarsi a diverse dimensioni di mani. Pulsante “Crea” : Evoluzione del tasto “Share”, consente di catturare e trasmettere i propri momenti di gioco migliori in modo ancora più semplice e immediato.

: Evoluzione del tasto “Share”, consente di catturare e trasmettere i propri momenti di gioco migliori in modo ancora più semplice e immediato. Batteria ricaricabile via USB-C: La porta USB-C garantisce una ricarica più rapida e comoda, allineandosi agli standard tecnologici attuali.

L’offerta su Amazon: prezzo e disponibilità

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende l’acquisto del Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller un’occasione da non perdere per migliorare la propria postazione di gioco. Il prezzo di listino, fissato a 74,99€, scende al prezzo promozionale di soli 59,99€. Questo si traduce in un risparmio netto di 15€, che corrisponde a uno sconto secco del 20%.

L’aspetto più interessante di questa promozione è che non si limita alla classica colorazione bianca. Allo stesso identico prezzo di 59,99€ è disponibile anche la vibrante versione Nova Pink, perfetta per chi vuole aggiungere un tocco di colore e personalità al proprio setup. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce spedizioni rapide, specialmente per gli abbonati al servizio Prime, e un’assistenza clienti affidabile in caso di necessità. Trattandosi di uno sconto a tempo, il prezzo potrebbe tornare al suo valore originale senza preavviso; si consiglia quindi di approfittarne finché la promozione è attiva.

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