Uscite da pochissimo sul mercato, le nuove cuffie JBL Live 780NC erano attese da molti appassionati del marchio. L’attesa per un primo calo di prezzo, però, è durata molto meno del previsto. Queste cuffie over-ear si posizionano come una soluzione premium, dotata di tecnologie all’avanguardia come la cancellazione del rumore adattiva e un’autonomia eccezionale. Oggi, a sorpresa, Amazon le propone con il primo, significativo sconto dal lancio, rendendole un’opportunità davvero imperdibile per chi cerca qualità audio senza compromessi a un prezzo più accessibile. Il prezzo scende a 179,99€, una cifra decisamente interessante per un modello appena arrivato.

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Jbl live 780nc: audio immersivo e autonomia da record

Le cuffie JBL Live 780NC sono state progettate per offrire un’esperienza di ascolto di alto livello, isolando l’utente dai rumori esterni in modo intelligente. Il cuore del sistema è la tecnologia True Adaptive Noise Cancelling 2.0, che calibra automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante, garantendo un’immersione totale nella musica o nei podcast. La qualità sonora è affidata ai potenti driver dinamici da 40 mm, che, uniti al celebre JBL Signature Sound, assicurano bassi profondi, medi chiari e alti cristallini.

L’autonomia è uno dei punti di forza più impressionanti di questo modello. Le JBL Live 780NC offrono infatti fino a 80 ore di riproduzione con una singola carica (con ANC disattivato), che si attestano a circa 50 ore con la cancellazione del rumore attiva. Questi numeri le rendono compagne ideali per lunghi viaggi o intere settimane di utilizzo senza la necessità di una ricarica.

Tra le altre caratteristiche di spicco troviamo:

Connettività Multipoint: Permette di passare senza interruzioni da un dispositivo Bluetooth all’altro, ad esempio dal tablet con cui si sta guardando un film allo smartphone per rispondere a una chiamata.

Permette di passare senza interruzioni da un dispositivo Bluetooth all’altro, ad esempio dal tablet con cui si sta guardando un film allo smartphone per rispondere a una chiamata. Personi-Fi 3.0: Tramite l’app JBL Headphones, è possibile creare un profilo di ascolto personalizzato per adattare il suono alle proprie preferenze.

Tramite l’app JBL Headphones, è possibile creare un profilo di ascolto personalizzato per adattare il suono alle proprie preferenze. Smart Ambient: Una funzione utile per rimanere consapevoli di ciò che accade intorno a sé senza dover togliere le cuffie, ideale per la sicurezza in ambienti urbani.

Il design pieghevole e il peso di circa 260 grammi le rendono inoltre comode da trasportare, ideali per pendolari e viaggiatori.

L’offerta su Amazon: primo calo, prezzo top

Come anticipato, Amazon ha sorpreso tutti applicando il primo sconto significativo sulle cuffie JBL Live 780NC, appena arrivate sul mercato. Il prezzo di listino di 199,99€ scende infatti a soli 179,99€, con un risparmio netto di 20€. Si tratta di uno sconto del 10% su un prodotto appena lanciato, un’occasione rara per la tecnologia audio di fascia alta. L’offerta è valida per la colorazione Nera e, come spesso accade per queste promozioni lampo, non è chiaro per quanto tempo resterà attiva o quante scorte siano disponibili. La vendita è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce spedizione rapida (spesso gratuita per gli abbonati Prime) e un’assistenza clienti affidabile. Questa promozione rappresenta il momento perfetto per acquistare un paio di cuffie over-ear di ultima generazione a un prezzo di lancio decisamente vantaggioso.

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