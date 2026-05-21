Dopo tre settimane di pausa (stavolta previste già prima dell’inizio della stagione 2026) la Formula 1 si appresta finalmente a tornare in pista per affrontare il quinto Gran Premio dell’anno.

Durante la pausa, gli attori coinvolti hanno discusso possibili ulteriori modifiche al regolamento in ottica 2027, mentre la FIA ha chiarito il funzionamento dell’ADUO. Adesso, stanno per riaccendersi i motori: gli undici team e i ventidue piloti sono già a Montreal, teatro del Gran Premio del Canada; andiamo a scoprire alcuni dettagli sulla pista e come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Cosa è successo nella pausa dopo Miami

Nella lunga pausa che è intercorsa tra il Gran Premio di Miami, corso nei primi tre giorni del mese, e il Gran Premio del Canada, la FIA ha convocato una riunione (alla quale hanno preso parte i Team Principal, il Formula One Management e i rappresentanti dei produttori di power unit) per valutare l’impatto delle nuove modifiche regolamentari e, soprattutto, valutare ulteriori modifiche in ottica futura.

In sostanza, a partire dal 2027 diremo addio al 50:50 che ha caratterizzato la distribuzione di potenza tra termico ed elettrico: la ripartizione verrà ricalibrata sul 60:40 con maggiore apporto del motore termico ottenuto tramite aumento del flussometro (e quindi aumenteranno i consumi di carburante).

Il Gran Premio del Canada dovrebbe inoltre essere l’ultimo prima delle valutazioni del sistema ADUO, il meccanismo si supporto pensato dalla FIA per quei motoristi che si trovano in svantaggio (in termini di coppia e potenza) rispetto alla power unit di riferimento.

La FIA ha recentemente pubblicato una sorta di FAQ per spiegarne il funzionamento e aiutare tutti a comprendere cosa potranno (o non potranno fare) i motoristi per recuperare terreno. Ecco le parole del direttore FIA della divisione Single-Seater, Nikolas Tombazis:

“È importante chiarire che l’ADUO non è una sorta di meccanismo di bilanciamento delle prestazioni. Un team o un costruttore non otterrà improvvisamente una maggiore portata di carburante o più o meno zavorra. Si tratta, di fatto, di un meccanismo di alleggerimento del Cost Cap, in cui un costruttore di power unit che soddisfa i criteri ADUO durante un periodo di revisione ha l’opportunità di sviluppare il proprio motore attraverso una riduzione del costo. Questo non significa sottovalutarlo, ma un costruttore dovrà comunque realizzare il motore migliore per vincere. Non è una soluzione magica, né è come se la FIA distribuisse punti bonus a chi è indietro, semplicemente offre loro un margine di manovra per sviluppare la propria power unit entro i limiti stabiliti dal Regolamento Tecnico.”

Formula 1: tutto pronto per il quinto appuntamento stagionale

Tornando alla presente, nel weekend si correrà il quinto Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, si correrà a Montreal, in Canada, sul Circuit Gilles-Villeneuve.

La pista è lunga 4.361 metri, caratterizzata da 14 curve (otto a destra e sei a sinistra), prevede tre punti per l’utilizzo della Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) e pone il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) subito prima dell’ultima chicane.

Terzo weekend Sprint della stagione in appena cinque gare

Come a Miami (e prima ancora in Cina) sarà un weekend Sprint ,il terzo della stagione sui sei totali previsti: di conseguenza avremo una sola sessione di prove libere (al venerdì mattina), e un programma modificato per includere la sessione di qualifica Sprint (suddivisa nelle solite tre manche, ridotte, con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) del venerdì pomeriggio e la gara Sprint (che durerà 23 giri o 60 minuti) di sabato mattina.

Da sabato pomeriggio riprenderà il programma “classico” con la sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 70 giri (per una distanza complessiva di 305,27 km), e chiuderà il programma del weekend.

Nell’edizione 2025, non caratterizzata da un weekend Sprint, ha “dominato” George Russell (Mercedes), tra i favoriti anche quest’anno, che ha conquistato pole position e vittoria, seppur tallonato da Max Verstappen. Considerando le performance attuali di Mercedes e McLaren, il weekend potrebbe rivelarsi una partita a due.

Le previsioni del tempo danno sole per le giornate di venerdì e sabato, con possibile pioggia (60%) per la giornata di domenica, quella della gara. In generale, le temperature non saranno molto elevate (sotto ai 20°C) e, complice la natura del circuito e dell’asfalto poco abrasivo e con poco grip, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della gamma.

Assieme alla Formula 1, in pista anche Formula 2 e F1 Academy

Oltre alla Formula 1, il weekend del Canada vedrà protagonisti anche i 22 piloti di Formula 2, che scenderanno in pista per il terzo appuntamento stagionale, e le 18 pilote della F1 Academy, in pista per il secondo appuntamento stagionale.

La F1 Academy ha dovuto far fronte alla sola cancellazione del Gran Premio dell’Arabia Saudita ma, invece di programmare nuove tappe, gli organizzatori hanno rivisto il programma di due eventi del 2026 (GP del Canada e GP degli Stati Uniti) con l’aggiunta di una terza gara per ristabilire il totale di 14 gare. Ecco il programma delle tre gare:

Opening Race (assegna punteggio pieno) – la griglia di partenza è stabilita dal secondo tempo più veloce registrato in classifica da ciascuna pilota.

(assegna punteggio pieno) – la griglia di partenza è stabilita dal secondo tempo più veloce registrato in classifica da ciascuna pilota. Reverse Grid Race (assegna punteggio ridotto) – la griglia di partenza è stabilita dall’inversione delle prime dieci qualificate.

(assegna punteggio ridotto) – la griglia di partenza è stabilita dall’inversione delle prime dieci qualificate. Feature Race (assegna punteggio pieno) – la griglia di partenza è stabilita dai tempi più veloci registrati in classifica da ciascuna pilota.

La Formula 2 ha dovuto far fronte alla cancellazione di entrambi i Gran Premi in Medio Oriente del mese di aprile. In questo caso gli organizzatori hanno optato per una riprogrammazione degli appuntamenti che, altresì, sarebbero state cancellati: dopo il primo recupero a Miami, la seconda tappa cancellata verrà recuperata proprio a Montreal.

A inizio maggio, quindi, la Formula 2 ha corso a Miami: il leader del mondiale è rimasto Tsolov (pilota bulgaro della academy Red Bull), vincitore in terra statunitense della Sprint Race, mentre ha sensibilmente accorciato in classifica Minì: l’italiano, vincitore della caotica gara lunga della domenica in quel di Miami, si trova ora a un solo punto dal leader del campionato, a pari merito con Câmara (brasiliano della Ferrari Driver Academy).

Come vedere il Gran Premio del Canada 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al pacchetto Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio del Canada 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle due categorie che prendono parte al Gran Premio del Canada, quinta tappa della stagione 2026.

Venerdì 22 maggio 2026 Prove Libere di F1 Academy 16:05 – Prove Libere di Formula 2 18:30 – Prove Libere di Formula 1 20:00 – Qualifiche di Formula 2 22:30 – Qualifiche Sprint di Formula 1

Sabato 23 maggio 2026 00:00 – Qualifiche di F1 Academy 15:45 – Opening Race di F1 Academy 18:00 – Gara Sprint di Formula 1 20:10 – Sprint Race di Formula 2 22:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 24 maggio 2026 00:05 – Reverse Grid Race di F1 Academy 16:45 – Feature Race di F1 Academy 18:05 – Feature Race di Formula 2 22:00 – Gara di Formula 1



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre la Gara Sprint e le Qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Le Qualifiche Sprint e la Gara “lunga” saranno invece trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 16:15 di sabato 23 maggio 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche Sprint; alle 23:30 di domenica 24 maggio 2026 ci sarà la differita della Gara.