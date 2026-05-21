Nel corso dei prossimi mesi dovrebbero essere lanciati anche altri smartphone pieghevoli con un form factor “wide” oltre a quello attesissimo di Apple, inclusi uno di Samsung e uno di HONOR.

Proprio quest’ultimo nelle scorse ore è stato il protagonista di un’interessante leak, grazie al quale possiamo farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche e avere la conferma che i vari brand stanno prendendo sempre più in considerazione degli smartphone che possano trasformarsi in veri e propri piccoli tablet.

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Cosa possiamo aspettarci dallo smartphone pieghevole di HONOR

Stando a quanto è stato rivelato da Digital Chat Station sul social cinese Weibo, HONOR sarebbe al lavoro su uno smartphone pieghevole con schermo ampio, device che dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, chip realizzato con tecnologia a 2 nm. C’è da precisare che non è stato fatto il nome di HONOR ma sarebbe proprio questo il produttore a cui si riferisce il popolare leaker.

Sempre secondo Digital Chat Station, il device in questione può contare su uno schermo pieghevole interno con una diagonale di circa 7,6 pollici mentre quello esterno secondario dovrebbe avere una diagonale di circa 5,5 pollici.

Stando a precedenti indiscrezioni, per entrambi i display il produttore cinese dovrebbe usare un vetro con tecnologia UTG, grazie alla quale dovrebbe riuscire a contenere lo spessore del device.

Il nuovo smartphone pieghevole di HONOR dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2027 ma al momento non è chiaro se la sua commercializzazione sarà limitata al mercato cinese o se il device arriverà anche nei Paesi europei. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.