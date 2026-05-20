L’offerta DAZN si arricchisce di una novità inattesa: la piattaforma streaming annuncia un accordo pluriennale per la trasmissione del NHRL World Championship Pro Tour, il campionato che vede squadre d’élite competere in eventi di combattimento tra robot.

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DAZN annuncia l’arrivo dei combattimenti tra robot: saranno gratis

Come sicuramente saprete, DAZN non è solo calcio: gli abbonamenti consentono di accedere alla visione di tanti altri sport, tra basket, tennis, pallavolo, NFL, ciclismo, UFC, golf e non solo. A sorpresa arriva l’annuncio dell’accordo pluriennale che consente di accedere al NHRL World Championship Pro Tour e ai suoi combattimenti tra robot. Fondata negli Stati Uniti, la NHRL è diventata una piattaforma internazionale di livello per i combattimenti tra robot a livello agonistico, unendo innovazione ingegneristica, progettazione strategica e intrattenimento dal ritmo serrato.

L’accordo offre la principale serie internazionale della National Havoc Robot League ai fan di tutto il mondo: la stagione 2026 partirà già nel mese di giugno e proseguirà durante l’autunno, fino ad arrivare alle finali attese per il mese di dicembre. Da segnalare che tutti gli eventi del NHRL World Championship Pro Tour saranno offerti anche gratuitamente, senza la necessità di un abbonamento (serve comunque l’account).

“DAZN si impegna a supportare gli sport emergenti che uniscono innovazione, abilità e community di fan appassionati“, ha commentato Shay Segev, CEO di DAZN Group. “Il combattimento tra robot è un esempio concreto di come sport e tecnologia possano integrarsi per dare vita a nuove forme di intrattenimento. Attraverso la partnership con la National Havoc Robot League, offriamo a questo sport un palcoscenico globale rendendolo accessibile ai fan di tutto il mondo“.

“Il combattimento tra robot è uno degli sport in più rapida crescita al mondo e la NHRL ha costruito una presenza dominante sui social media, generando miliardi di visualizzazioni all’anno“, ha dichiarato Kelly Biderman, CEO di Havoc Robotics. “Tra i partecipanti figurano i migliori ingegneri al mondo dando vita a uno spettacolo da cui il pubblico non riesce a distogliere lo sguardo. DAZN rappresenta il tassello finale: un ecosistema completo che porta le nostre trasmissioni di punta del World Championship Pro Tour al più grande pubblico sportivo del mondo, pronto a scoprire il suo prossimo sport preferito“.