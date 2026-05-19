Tineco, azienda ormai affermata nel panorama delle soluzioni smart per la cura della casa, ha annunciato la nuova lavapavimenti di fascia premium FLOOR ONE STATION S9 Artist. Si tratta del modello di punta della serie FLOOR ONE Artist e rappresenta una novità significativa per il brand: è infatti la prima lavapavimenti Tineco in Europa a integrare la Smart Refresh Station, una stazione intelligente per il rabbocco automatico dell’acqua.

Un’innovazione che punta a risolvere uno degli aspetti più scomodi delle lavapavimenti tradizionali, ovvero la necessità di fermarsi frequentemente per riempire il serbatoio dell’acqua pulita, specialmente durante le sessioni di pulizia più lunghe o in abitazioni di grandi dimensioni. Scopriamola nel dettaglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

La Smart Refresh Station da 5 litri e tecnologie innovative

Il cuore della novità è rappresentato dalla stazione di ricarica con serbatoio da 5 litri, che rabbocca automaticamente l’acqua pulita riscaldata nel dispositivo. Questo riduce drasticamente gli interventi manuali e permette di pulire più stanze con maggiore continuità, senza le interruzioni che caratterizzano l’utilizzo delle lavapavimenti convenzionali.

Un dettaglio importante riguarda l’importanza del riscaldamento dell’acqua poiché quella calda aiuta a sciogliere meglio macchie ostinate e residui appiccicosi, riducendo al contempo la proliferazione batterica e contribuendo a un ambiente domestico più igienico. Per chi vive in appartamenti di ampie dimensioni o in case su più livelli, si tratta di una funzionalità che può fare davvero la differenza nella routine di pulizia quotidiana.

Quando lo sporco quotidiano si fa più impegnativo, entra in gioco la tecnologia HydroBurst, che aumenta il flusso d’acqua per agire con maggiore intensità su macchie secche, schizzi in cucina, impronte di fango o sporco dovuto alla presenza di animali domestici.

A proposito di amici a quattro zampe, Tineco ha pensato anche a chi convive con cani e gatti introducendo il design DualBlock Anti-Tangle, che consente di ridurre l’aggrovigliamento di peli e capelli attorno al rullo. Una soluzione che limita le interruzioni durante la pulizia e mantiene le prestazioni costanti, evitando uno dei problemi più frequenti lamentati dai possessori di animali domestici che utilizzano questo tipo di dispositivi.

StrekFree Scraper per pavimenti senza aloni

Anche la fase successiva alla pulizia è stata curata nei dettagli. L’innovativo sistema StreakFree Scraper migliora il recupero dell’acqua, riducendo l’umidità residua e i segni di passata per una finitura più uniforme. Il risultato sono pavimenti che si asciugano più rapidamente e con meno aloni, un vantaggio particolarmente apprezzabile su parquet, superfici lucide e piastrelle, dove i residui di umidità tendono a essere più visibili.

Per quanto riguarda la manutenzione del dispositivo stesso, il sistema di autopulizia FlashDry aggiornato pulisce automaticamente il rullo con acqua riscaldata e lo asciuga con aria calda a 110°C in soli 5 minuti. Questo contribuisce a mantenerlo più pulito, asciutto e meno soggetto alla formazione di cattivi odori, un problema che affligge spesso i rulli delle lavapavimenti quando non vengono asciugati correttamente dopo l’uso.

Prezzo e disponibilità

Pensata per le famiglie moderne, per chi vive in case ampie o per chi desidera una routine di pulizia più automatizzata e igienica, la FLOOR ONE STATION S9 Artist è già disponibile sullo store ufficiale di Tineco e su Amazon al prezzo consigliato di 899 euro.

Una cifra non indifferente, che posiziona questo modello nella fascia alta del mercato delle lavapavimenti smart, ma che riflette le tecnologie integrate e l’automazione offerta dalla Smart Refresh Station.

Acquista Tineco FLOOR ONE STATION S9 Artist su Amazon