Risolvere il problema del GPU sag senza rinunciare all’estetica è una priorità per molti assemblatori di PC. Se poi la soluzione costa meno di 10€, l’occasione diventa imperdibile. Noua Alibi ARGB 5V 3Pin è un supporto per scheda grafica che unisce funzionalità e design, e oggi è protagonista di un’offerta eccezionale su Amazon. Con uno sconto del 67%, questo accessorio diventa un acquisto quasi obbligato per chiunque voglia proteggere il proprio investimento e aggiungere un tocco di luce personalizzato al proprio case. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione che lo porta a un prezzo davvero minimo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Stand NOUA ARGB: stabilità e luce per la vostra GPU

Il supporto Noua Alibi ARGB è progettato per uno scopo tanto semplice quanto fondamentale: impedire che le schede video più pesanti e ingombranti si pieghino sotto il loro stesso peso, un fenomeno noto come GPU sag. Questo non solo preserva l’estetica del sistema, ma protegge anche lo slot PCI-Express della scheda madre da stress meccanici potenzialmente dannosi. Realizzato in robusto materiale ABS, garantisce una tenuta solida e duratura.

La vera forza di questo prodotto risiede nella sua versatilità e facilità d’uso. L’installazione è immediata grazie alla base magnetica, che aderisce saldamente alla maggior parte dei case in metallo senza bisogno di viti o attrezzi. L’altezza è completamente regolabile, permettendo di adattarlo a quasi ogni configurazione e dimensione di scheda grafica, con la capacità di sostenere fino a due GPU contemporaneamente.

Dal punto di vista estetico, il Noua Alibi ARGB non delude. È dotato di un sistema di illuminazione RGB indirizzabile (ARGB) che si collega direttamente alla scheda madre tramite un comune connettore 5V a 3 pin. Questo permette una sincronizzazione perfetta con i principali software di gestione dell’illuminazione, come ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync o Gigabyte RGB Fusion, consentendo di integrare il supporto nell’ecosistema di luci del vostro PC. Le dimensioni totali sono di 68 x 72 x 242 mm, rendendolo compatibile con la maggior parte dei case mid-tower e full-tower.

Dettagli di un prezzo imbattibile

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende questo accessorio un vero e proprio best-buy. Il prezzo crolla drasticamente, offrendo un’opportunità di acquisto estremamente vantaggiosa. Vediamo i numeri nel dettaglio:

Prezzo di listino: 29,90€

Prezzo in offerta: 9,99€

Risparmio netto: 19,91€

Sconto percentuale: 67%

Questo sconto massiccio posiziona il Noua Alibi ARGB in una fascia di prezzo dove è praticamente impossibile trovare un concorrente con caratteristiche simili, specialmente per quanto riguarda l’illuminazione ARGB sincronizzabile. L’offerta è disponibile su Amazon, venduto e spedito da un venditore terzo, ma è importante notare che le scorte a questo prezzo potrebbero essere limitate. La promozione non ha una data di scadenza definita, pertanto si consiglia di approfittarne finché è attiva per non perdere l’occasione di mettere in sicurezza la propria scheda video con stile e con una spesa minima.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech. Per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google