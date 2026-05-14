Con l’uscita imminente del nuovo film di Star Wars nelle sale, il mondo del gaming si prepara ad accogliere un crossover inaspettato tra universo galattico e hardware di fascia alta. MSI ha appena svelato una versione speciale della sua GeForce RTX 5080, pensata per i fan della saga e disponibile in soli 500 esemplari in tutta Europa. Un prodotto che promette di diventare un oggetto da collezione prima ancora di arrivare nelle configurazioni dei giocatori. Vediamo nel dettaglio questa collaborazione tra il marchio taiwanese e Lucasfilm.

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Ufficiale la MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC

La nuova edizione limitata si basa sulla già collaudata architettura NVIDIA Blackwell delle GPU GeForce RTX Serie 50, che garantisce un notevole salto prestazionale rispetto alla generazione precedente grazie all’enorme potenza di elaborazione AI integrata. Come già visto sui modelli standard della serie, anche questa variante speciale supporta NVIDIA DLSS 4.5, capace di moltiplicare le prestazioni e generare immagini a una velocità senza precedenti, oltre al supporto completo per NVIDIA Studio dedicato ai creatori di contenuti.

Il timing del lancio non è casuale: la scheda arriverà sul mercato proprio in concomitanza con l’uscita di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, il nuovo film della Lucasfilm diretto da Jon Favreau che debutterà in esclusiva nelle sale il 20 maggio 2026. La pellicola vedrà il ritorno del cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu in una nuova avventura ambientata dopo la caduta dell’Impero, con la partecipazione di Sigourney Weaver e le musiche composte da Ludwig Göransson.

Design termico e prestazioni: il sistema TRIO FROZR 4

Sul fronte tecnico, la scheda grafica mantiene il sistema di raffreddamento TRIO FROZR 4 che caratterizza i modelli di punta MSI, una soluzione già apprezzata sulla variante SUPRIM OC. Il cuore del sistema sono le ventole STORMFORCE dotate di pale a forma di artiglio, abbinate a una base in rame nichelato per massimizzare la dissipazione del calore. MSI ha integrato anche le tecnologie proprietarie Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0, pensate per ottimizzare il flusso d’aria e garantire un raffreddamento efficiente mantenendo livelli di rumorosità contenuti anche sotto carico intenso.

L’illuminazione RGB dinamica riprende l’iconico design GAMING di MSI, rivisitato per questa occasione speciale con elementi estetici ispirati all’universo di Star Wars. Il risultato è un look che fonde l’identità visiva della saga galattica con lo stile gaming di fascia alta tipico del produttore taiwanese, creando un oggetto che si distingue immediatamente all’interno di qualsiasi configurazione.

La scheda offre prestazioni adeguate per gestire sessioni di gaming intensive e streaming in 4K, rappresentando un solido incremento rispetto alla generazione precedente sia per chi combatte in galassie virtuali che per chi crea contenuti multimediali. Per chi desidera approfondire le potenzialità della MSI GeForce RTX 5080 nella versione VANGUARD SOC, abbiamo fatto test completi e benchmark dettagliati che evidenziano le prestazioni di questa GPU in gaming e produttività.

Prezzi e disponibilità della MSI GeForce RTX 5080 The Mandalorian Edition

La MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC sarà disponibile dal 22 maggio 2026 esclusivamente attraverso l’MSI eShop. Con soli 500 esemplari destinati all’intero mercato europeo, si tratta di un lancio estremamente limitato pensato principalmente per collezionisti e appassionati alla ricerca di hardware raro. MSI non ha comunicato il prezzo di listino ufficiale, ma considerando la rarità e la natura celebrativa del prodotto, possiamo aspettarci un posizionamento superiore rispetto alla RTX 5080 standard.

Per chi fosse interessato, conviene tenere d’occhio il negozio online ufficiale già dai prossimi giorni, considerando che gli esemplari potrebbero esaurirsi rapidamente. Non è la prima volta che MSI propone schede grafiche in edizione ultra-limitata, una strategia che punta a combinare prestazioni elevate con l’appeal collezionistico per gli appassionati più esigenti. In ogni caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida alle migliori GPU.

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