Il momento giusto per mettere le mani sulla potenza del nuovo Apple iPad Air 13” con chip M3 è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa dal suo lancio, questo tablet, che unisce la versatilità di un iPad alla potenza di un processore da laptop, raggiunge un prezzo davvero interessante su Amazon. Stiamo parlando della versione da 128 GB con connettività Wi-Fi + Cellular 5G, un modello completo che raramente si trova con uno sconto così marcato. Questa è un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo premium senza voler pagare il prezzo di listino completo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

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Apple iPad Air 13” M3: potenza da pro in un design iconico

Il vero cuore pulsante di questo Apple iPad Air è il rivoluzionario chip M3, lo stesso che alimenta alcuni modelli di MacBook. Questo processore garantisce prestazioni di altissimo livello grazie alla sua CPU a 8-core (4 performance core e 4 efficiency core) e a una potente GPU a 9-core. Ciò si traduce in un’esperienza d’uso fluida e reattiva, che si tratti di editing video 4K, gaming con grafica complessa o multitasking spinto tra diverse applicazioni professionali. La presenza di 8 GB di RAM assicura che il sistema operativo iPadOS gestisca ogni operazione senza incertezze.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile. Parliamo di un pannello Liquid Retina da 13 pollici con una risoluzione di 2732 x 2048 pixel. La qualità visiva è eccezionale, grazie al supporto per l’ampia gamma cromatica P3 e alla tecnologia True Tone, che adatta automaticamente il bilanciamento del bianco alla luce ambientale per un’esperienza di visione più naturale e confortevole.

Questa versione in offerta è il modello Wi-Fi + Cellular 5G, che offre la massima versatilità. Oltre a un velocissimo Wi-Fi 6E, la connettività 5G vi permette di essere sempre connessi a internet ad alta velocità, anche quando siete fuori casa o in ufficio. Completano la dotazione tecnica:

Fotocamere : Una fotocamera posteriore da 12MP e una fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP con Inquadratura Automatica, perfetta per le videochiamate.

: Una fotocamera posteriore da e una fotocamera frontale ultra-grandangolare da con Inquadratura Automatica, perfetta per le videochiamate. Sicurezza : Il Touch ID è integrato nel tasto superiore, per uno sblocco rapido e sicuro.

: Il è integrato nel tasto superiore, per uno sblocco rapido e sicuro. Autonomia : Una batteria che garantisce un’intera giornata di utilizzo.

: Una batteria che garantisce un’intera giornata di utilizzo. Accessori: Piena compatibilità con la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard, che trasformano l’iPad in un vero e proprio strumento di produttività.

L’offerta su Amazon: prezzo, sconto e disponibilità

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa promozione, che rende l’Apple iPad Air 13” M3 un acquisto estremamente conveniente. Il modello in offerta è quello con 128 GB di archiviazione e connettività Wi-Fi + Cellular 5G, nella colorazione Azzurro.

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 1.139€. Grazie a questa offerta a tempo su Amazon, il prezzo crolla a soli 789€. Questo si traduce in un risparmio netto di ben 350€, corrispondente a uno sconto di quasi il 31% sul prezzo originale. Si tratta di una delle riduzioni di prezzo più significative viste finora per questo specifico modello, rendendolo un vero e proprio affare. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il che garantisce spedizione veloce per gli abbonati Prime e un’assistenza clienti affidabile. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, quindi il prezzo potrebbe variare rapidamente.

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